Joanna Kulig: Jazz har alltid varit min stora kärlek

För två år sedan fick Joanna Kulig sitt stora genombrott som den skönsjungande polskan Zula i Oscarsnominerade ”Cold war” som kretsade kring en omöjlig kärlekshistoria som rörde sig fram och tillbaka över järnridån. I Netflixserien ”The Eddy” gör hon återigen en sångerska med komplicerat kärleksliv.

– Jag brukar skämta om att min nya roll Maja är Zulas dotter, skrattar Joanna Kulig när hon berättar om inspelningen av den jazzdoftande Netflixserien ”The Eddy” som fick världspremiär under filmfestivalen i Berlin i vintras och som utspelar sig i ett samtida Paris.

Kulig är robust men trendriktigt klädd i hundtandsmönstrad over size-kostym, vit t-tröja, ofixat hår och hinner småbarnsmammaeffektivt få in en massa svar under vår korta intervjustund på klassiska Hotel de Rome i Berlin.

Hon är evigt tacksam att serieskaparen Damien Chazelle, som fick en regi-Oscar för den romantiska musikalen ”La la land”, bytte spår efter att han sett Kulig spela Zula i Pawel Pawlikowskis romantiska kalla krigs-tragedi. Han och manusförfattaren Jack Thorne kastade raskt ut den amerikanska jazzsångerska som de skapat för en av huvudrollerna i ”The Eddy”, och skrev i stället in en polsk artist vid namn Maja – trots att Joanna Kulig var gravid och mitt uppe i en hetsig Oscarskampanj.

Joanna Kulig Född: 1982 i Krynica-Zdrój i Polen. Utbildad: Statliga dramaskolan i Krakow med sånginriktning. Karriär: Spelade mot Juliette Binoche i Malgorzata Szumowskas prostitutionsdrama ”Elle” 2013 och hade samma år en liten roll i Oscarsbelönade ”Ida”. Har även synts i ”The woman in the fifth” (2011) ”Hansel & Gretel: witch hunters” (2013) och ”Agnus dei” (2016). Genombrott: Blev publik- och kritikerälskling i samband med Pawel Pawlikowskis trefaldigt Oscarsnominerade ”Cold war” (2018). Netflix-serien ”The Eddy”, skapad av Damien Chazelle, (åtta entimmesavsnitt) börjar sändas 8 maj. Visa mer

– Det kändes som en dröm gick i uppfyllelse, på riktigt. Jag ville gå på jazzprogrammet på musikhögskolan när jag var ung, men kom inte in. Det blev mest skådespeleri men musiken, och särskilt jazz, har alltid varit min stora kärlek, säger Kulig.

– När jag mötte Quincy Jones under Oscarstiden och sedan fick jobba med fantastiska musiker och kompositörer som Jones vän Glen Ballard och Randy Kerber inför ”The Eddy” så var det som att få den optimala utbildningen i rekordfart. De lärde mig allt, säger Kulig som spelade rollen som Maja när hon var nyförlöst, ammade i kulisserna och hade ett minst sagt komplicerat livspussel som sträckte sig mellan Paris och hemmet i Warszawa.

Bild 1 av 2 Amandla Stenberg, André Holland, Joanna Kulig, Alan Poul under världspremiären i Berlin. Foto: Denis Makarenko/Shutterstock Bild 2 av 2 ”The Eddy” Foto: Lou Faulon Bildspel

I serien, som handlar lika mycket om trasiga familjerelationer som musik, har hennes rollfigur en knepig relation med den forna jazzstjärnan Elliot (André Holland från ”Moonlight” och ”The Knick”) som hon följt från New York till Paris för att starta jazzklubb och bilda ett band. Elliots bästa vän Paris-vän Farid och dennes hustru Amira (äkta paret Tahar Rahim och Leïla Bekhti) är med på tåget. När Elliots dotter Julie (Amandla Stenberg från ”Hungergames” och ”The hate u give”) dyker upp kompliceras kärleken – liksom jobbet.

När den 38-åriga Kulig gjorde sin genombrottsroll i ”Cold war” för två år sedan lät hon sig inspireras av artisten Amy Winehouse. Med ”The Eddy” var det själva inspelningen som påverkade hennes arbete mest, liksom det nyblivna moderskapet.

– När man blir mamma har man bara 30 procent tid för jobbet, så är det för mig i alla fall. Jag hade ingen tid att sitta på min kammare och bygga upp rollen som Maja. Som tur var jobbar Chazelle mycket intuitivt och liksom musikaliskt. En hel del dialog skapade vi i stunden. Vi var lite som ett jazzband under hela inspelningen. Man fick pröva sig fram. Med Damien Chazelle behöver man egentligen vara mer musiker än skådespelare, säger Kulig och fortsätter utan paus:

– En bra sak med inspelningen var att alla hade olika utmaningar. Jag kämpade med språket, de musiker som spelade i filmen kämpade med skådespeleriet, de fyra olika regissörerna från olika länder som jobbade med olika avsnitt kämpade för sina visioner. Allt det där skapade en stark känsla av fördomsfrihet och samhörighet. Det är något som jag tycker går igenom rutan, menar Kulig.

”The Eddy” är byggd lite som ett pussel. I vart och ett av de åtta avsnitten är någon av de centrala rollfigurerna huvudperson. Damien Chazelle har bara regisserat de två första avsnitten och sedan lämnat över till bland annat Houda Benyamini (”Divines”) och Laila Marrakchi (”Ett hus i Marocko”, ”Falsk identitet”).

– Laïla Marrakchi regisserade ”mitt” avsnitt, femman. Hon påminde lite om Pawel Pawlikowski i sin registil. Lite mer kontrollerad än de andra. Det var ganska udda att jobba med så många olika personligheter. Rätt svårt, men förmodligen helt rätt för serien, säger Joanna Kulig.

Hon tycker extra mycket om de avsnitt (3–4) som Benyamini regisserat och som starkt färgas av det muslimska livet i Paris, bland annat en begravning som med många religiösa inslag som innefattar starka scener där en död kropp tvagas rituellt av familjen.

”I grunden finns det en lång kärleksrelation mellan Hollywood och Paris genom filmhistorien”

Även André Holland som också följt med till premiären i Berlin, hyllar det mångkulturella inslaget i ”The Eddy”.

– I grunden finns det en lång kärleksrelation mellan Hollywood och Paris genom filmhistorien. Jag och Damien gick på en del franska jazzklubbar för att få feeling men energin i serien kom egentligen från helt andra håll, från vardagen runtomkring men också från det faktum att så många inblandande i ”The Eddy” kommer från så olika kulturer, menar André Holland.

Amandla Stenberg och André Holland i ”The Eddy”. Foto: Lou Faulon

– För mig var det väldigt spännande att filma i Paris utan att fastna i de ikoniska bilderna. Mina favoritscener är faktiskt inte klubbscenerna utan när min rollfigur åker scooter genom stan och man får se helt andra kvarter där gatulivet pågår, berättar han.

Joanna Kulig håller med. Hon gillar att serien utspelar sig på ljusårs avstånd från romantiska Pariskildringar med Eiffeltornet, baguetter eller Seinepromenader i månsken. ”The Eddy” är varken en fransk ”La la land” eller lättsam musikal.

– Nej, precis, man ska se ”The Eddy” för att det i bästa mening är ett mångkulturellt projekt med massor av livemusik, en dokumentär berättarstil, autentiska bilder av ett hårt musikerliv och en annorlunda och spännande bild av ett Paris bortom vykorten, säger Joanna Kulig nöjt.

Läs fler artiklar om film och fler texter av Helena Lindblad