Joel Alme: Jag har haft problem under extremt många år

Barndomen är fortfarande nära honom. Minnena från den har blivit låtar.

Till sitt förra album skrev Joel Alme en text om sången ”Våran sort”, som för att förklara skivans mörka tema.

Han berättade i den om sin familj där man kämpat mot missbruk i flera generationer och om sorgen över att så väldigt få klarade sig. Släktingar som han önskar hade fått en ny chans i livet: ”En vardag med jobb, se sina barn växa upp eller bara gå på en bio någon dag, men nu är det försent och man får kämpa på för att ens egen familj ska få ett vackert liv”, avslutade han.

Nu, fyra år efter sin ”Flyktligan”-skiva, är Alme tillbaka med nya ”Bort bort bort”. Ett album som rymmer långt fler perspektiv än hans föregående. Den utgår inte från släkten utan från egna upplevelser, som hans psykiska utmaningar.

– Jag har haft problem under extremt många år och passerat behandlingshem och psyken och ätit oändligt mycket mediciner. Men nu har det varit lugnt i många år. Mitt mående har gått upp och ner, men jag har inte flytt in i missbruk som förr, sammanfattar han i soffan.

Soffan står i vardagsrummet i ett brunlaserat radhus söder om city. Men rummet är också hans arbetsplats. Två gitarrer – en nylonsträngad och en stålsträngad – är uppställda vid balkongdörren som vetter mot trädgårdens gulnande grönska. Det mesta han skapar skapas här.

Foto: Beatrice Lundborg

Han återkommer under denna septemberdag till sin känsla av att inte platsa. I nya sången ”Jag kommer inte undan” beskriver han sig som någon som ingen vet vem han är, ”en liten sopa från Linne’/det blir aldrig någonting av dig, det har jag hört sen jag var tre/och den känslan sitter fast i mig, i varje litet steg”, sjunger han i första versen.

För att må bra krävdes det prestationer. Att vara starkast i klassen, bäst på brännboll – eller att bli ishockeymålvakt i Frölunda HC (han vann SM-guld för juniorer när han var 17 år, men slutade och gav sina benskydd till Henrik Lundqvist, i dag proffs i New York Rangers).

– Så när jag började med musik tänkte jag att jag ska bli bäst på musik bara för att ge igen på alla jävlar... Jag har accepterat att den känslan alltid kommer finnas i mig.

Joel Alme Född 1980 i Göteborg. Gift, har två barn och hund och bor i dag i södra Stockholm. Var målvakt i juniorlaget för hockeyklubben Frölunda HC och började ägna sig åt musik först som 21-åring. Album: Har hittills gett ut skivorna ”A master of ceremonies” (2008), ”Waiting for the bells” (2010) ”A tender trap” (2012) och ”Flyktligan” (2015). Hans musik har strömmats 45 miljoner gånger. Låten ”Snart skiner Poseidon” är i dag inmarschlåt för fotbollsklubben IFK Göteborg. Hans musik används i den amerikanska indiefilmen ”Happy christmas” (2014) med Lena Dunham och Anna Kendrick i huvudrollerna. Aktuell: Med albumet ”Bort bort bort” som släpps 4 oktober. Han spelar närmast i Slaktkyrkan i Johanneshov (25–27/10) och Pustervik i Göteborg 31/10–2/11). Om att lämna Göteborg för Stockholm: ”Man ska inte romantisera för mycket, men vissa saker hålls intakta i Göteborg. Det finns inga stora skivbolag där och ingen... branschtillvaro. I Stockholm är det mer lunchträffar och alla är medvetna om sin plats i karriären. Det man känner inuti går på det sättet lite förlorat här”. Om inspirationen till nya albumet: ”Särskilt Nina Simone har varit textinspiration och ljudmässigt Nicos 'Chelsea Girls'-album, Van Morrisons 'Astral weeks' och Velvet Undergrounds senare skivor”. Om sina humorfavoriter: ”Will Ferrell, barnslig humor i högsta klass – speciellt filmer som 'Step brothers' och 'Blades of glory', Ricky Gervais i 'The office' – och hans stand up – är magisk och Melissa McCarthy, det är samma barnsliga humor som Ferrell men buffligare”. Tre stora kulturupplevelser: ”Min första scrap book med Velvet Underground, Youtubeklippet när Nina Simone spelar 'If you knew' i en bar i Paris och Jonathan Richman på Trädgården i Göteborg 1999”. Visa mer

Skildringen av hans släkt och uppväxtår i Göteborg på ”Flyktligan” var en tvär gir från de romantiska sånger Alme blivit känd för. Hans första popband hette inte för inte ”Spring in Paris”. De tre första albumen är strösslade med bitterljuva stråkar och historier om ouppfylld kärlek. Ett slags göteborgska chansons. Han fotograferades i smokingskjorta och fluga och sjöng ”now you lean on someone better than me /what I gave you it didn't matter”.

– En sådan där skjorta skulle jag ju inte ta på mig i dag, medger han med ett litet leende. Jag var 28 när jag gav ut min första skiva och full av ... Sinatradrömmar. Men det var ju också fint att drömma så, tilläger han. Man tänkte på romantik på ett annat sätt då. Antingen storslaget eller ingenting, typ.

Du framställde dig länge som en ömtålig drömmare sökande efter himlastormande kärlek. Var det en mask?

– Ja, det vet jag att det var. Något att gömma sig bakom. Musik och film har varit det enda som fått mig att må riktigt bra. Det där storslagna har alltid gjort ens egen värld lite finare.

Foto: Beatrice Lundborg

”Flyktligan” var en vidöppen dörr mot en uppväxt han inte berättat om tidigare. Det var tillika hans första låtsamling på svenska. Ett vägval som han inte ångrar, trots att det bjuder nya utmaningar.

– Det händer någonting radikalt när man byter språk– allt ifrån vad man sjunger om, till ens frasering och att man slutar härma sina idoler så mycket. Man kan liksom inte gömma undan något på svenska.

Det är fem år sedan han bytte språk och tilltal. Han beskriver hur det gjort honom uppriktigare. Texterna han skriver i dag är lättare att ”stå för”. Sannare.

– Den värld som jag nu byggt upp i mina låtar är ganska lätt att beskriva för den är jag. Det där tidigare bombastiska uttrycket var svårt att kliva in i när man gick ut på scenen – det var en jävla sträcka för att bli den där personen. Nu har jag nästan inget avstånd alls mellan mig och min musik, konstaterar han.

Att skriva texter om sin bakgrund har ändå varit laddat. Av hänsyn till släkten valde han redan på förra skivan bort flera verkliga händelser som man inte talade om när han växte upp. Till exempel om barnhemmet där hans mor bodde tillsammans med sina bröder.

Barnhemmet, med plats för tvåhundra barn mellan ett och sexton år, stängdes först i mitten av 1970-talet. Det har genom åren varit omskrivet efter uppgifter om övergrepp och vanvård.

– Mamma har aldrig berättat om den tiden för att ens överlevnad på sådana ställen handlade ju väldigt mycket om att låtsas att allt är bra, hålla masken. Så hon tyckte det var jobbigt att alla skulle få veta om det där genom mina låtar.

Efter att skivan givits ut vände det dock. En känsla av stolthet växte fram hos hans mamma.

– Jag tror att hon märkte att folk tyckte hon var stark som den första i flera generationer av vår släkt som har klarat sig.

Foto: Beatrice Lundborg

Joel Alme föddes på Olivedalsgatan i centrala Göteborg, men bodde som barn på fler än femton adresser. Däribland under ett år på olika platser i Grekland. Vid 17 fick han ett svartkontrakt vid Mölndalsvägen och flyttade hemifrån.

– Mamma städade när jag var liten och jobbade i hemtjänsten och senare fackligt. Men bland mina släktingar fanns det aldrig några riktiga yrken. Ofta tog missbruket eller kriminalitet till slut över, eller psykiska problem. Fast min mormor hade korvkiosk och morfar körde bogserbåt.

En sak som gör Joel Almes popsånger unika är att de skildrar den svenska arbetarklassen och dess villkor. Berättelser som i dag nästan undantagslöst hörs inom den svenska hiphoppen från artister med utländsk bakgrund. Ändå visar SCB:s statistik att 49 procent av alla inrikesfödda svenskar fortfarande tillhör arbetarklassen, 57 procent av de utrikesfödda.

Varför berättas alla dessa människors historier så sällan?

– Kanske för att arbetarklassen försvinner allt längre ut från städerna och inte syns så mycket. Mina gamla kvarter har blivit fina och där bor det folk med väldigt gott om pengar. Så är det i Stockholm också. Nuförtiden gör man ju nästan narr av folk som är arbetare, de är med i dokusåpor på tv och framställs som apor i bur. Arbetarklass har blivit ett slags medial whitetrash-idé.

Han tillägger att han själv inte är uttalat politisk i sin musik utan mer försöker beskriva känslor.

– Jag vill skildra hur det var att växa upp så som jag gjorde. Hur arbetarklassungar i alla åldrar sprang runt mellan kvarteren, hur mammorna skrek till varandra över gårdarna och hur vi träffades i Vita Björn, som var ett område i Majorna, där jag och min kompis Sanni alltid hängde.

Alla ungar hade ungefär samma villkor, poängterar han.

– Ingen hade ju några materiella förutsättningar, ingen hade råd att åka på semester. Fast det där var ju inget jag reflekterade över då. Det kom senare när jag började lära känna andra, musiker, kulturmänniskor och folk som kom från Örgryte och så.

Sångaren och låtskrivaren Joel Alme Foto: Beatrice Lundborg

Våren 2015 var Joel Alme gäst i SVT-serien ”Jills veranda” som spelas in i Nashville, Tennessee. I den timslånga sändningen sjöng han med Jill Johnson på fängelset Davidson County Correctional Development Center i en särskilt stark scen. Låten han valde, ”Rainbow road”, berättar om en livstidsdömd intern som drömmer om världen utanför murarna.

Sedan dess har Joel Alme vid flera tillfällen spelat och pratat på konferenser för socialtjänsten om sin uppväxt, missbruk och om socialt utanförskap. Han har också besökt flera fängelser. Däribland Hinseberg med enbart kvinnliga interner. Tillsammans lyssnade de på varandras favoritlåtar, spelade gitarr ihop och läste dikter. Dessutom gav de en konsert för alla intagna i fängelset.

– Vi sjöng Anna-Lena Löfgrens låt ”Lyckliga gatan” ihop, en underbar låt. Vi spelade den tre gånger på raken och publiken stod upp, det var grymt.

Nya låten ”Tjejerna på Hinsan” är ett resultat av de mötena. Han beskriver kvinnorna som människor som ”seglar under radarn” i samhället. Men också de har en gång varit ”små barn som gillade att gunga”, som hans mor brukade påpeka när han var liten.

– Den inställningen har vi alltid haft hemma. Det kan gå åt helvete för vem som helst som inte får växa upp bra – och i dag finns ännu mindre tid och plats för dem som inte haft det bra som som barn.

Alme har själv barn i dag. Han är en absolut hopplös toffel-pappa, fast skäms inte ett dugg för det.

– Jag säger ja till allting barnen ber om och har aldrig varit arg på dem. Jag bryr mig inte om jag blir utnyttjad. Och det beror nog på att jag minns så lite av min barndom. Jag litar inte på att jag känner vad som är rätt eller fel och då känns det ändå rätt att vara schyst.

Foto: Beatrice Lundborg

Det han minns från sin uppväxt är enstaka händelser. Som vissa hockeymatcher och sin rädsla för olika sjukdomar. Tvångstankarna. Han började må dåligt tidigt och gick oavbrutet till skolsköterskan för att han ville bli undersökt.

– Det var mycket hypokondri. Jag började tänka att jag fått cancer och ett helt år trodde jag att jag hade ms utan att berätta det för någon och i tre år var jag dessutom bombsäker på att jag hade aids, säger han och ser lycklig ut över att han har besegrat de spökena.

Livet verkar ha blivit bättre på alla vis sedan han blev pappa. Inte minst har han hittat ett större lugn.

– När barnen är nöjda och mätta och man kollar på någon film ihop och de är så där fredagströtta blir också jag lugn. Det lugnet har jag aldrig haft tidigare.

Den 39-årige popsångaren från Olivedalsgatan tillbringar dessutom numera hela dagarna med en lurvig maltipoo i fyrakilosklassen, Stella. Tillsammans tillryggalägger de dagligen någon mil i Nackareservatet intill.

Vi går ut på en runda med Stella i grannskapet. Utanför Björkhagens bibliotek omringas vi plötsligt av en halv mellanstadieklass som kräver att i tur och ordning få klappa henne.

– Hundar kan ju också fylla hål som man har, påpekar Alme med en nick mot de unga klapparna.

– Lösningen för att må bättre finns ofta väldigt nära ... familj, barn, vänner, musik – och vovvar. Så fort Stella ser mig öppna ögonen på morgonen börjar hon vifta på svansen.

Varför har du mått dåligt alla dessa år?

– Jag tror att det har med självkänsla att göra. Mitt arv. Att jag alltid känt mig fel, men försökt att vara så normal som möjligt. Jag har ljugit mig fri från alla möjliga sammanhang – vilket är förklaringen till att jag varit ensam väldigt mycket sedan jag var liten. Det är därför musiken varit så viktig för mig. Den har kunnat göra min värld bättre.

Foto: Beatrice Lundborg

När han i andra klass fick tillåtelse att gå hem efter skolan själv satt han i timmar och tittade på tv i timmar och åt Rallyglass.

– Jag har alltid suttit själv på dagarna. Och jag lever exakt likadant fortfarande.

Stockholms innerstad undviker han noga.

– Jag är aldrig inom tullarna om jag inte till slut tvingas till något möte, efter att jag ställt in det tvåhundra gånger. Men jag har ju aldrig riktigt flyttat till Stockholm utan hela tiden bott här söder om stan.

De gånger han ändå tvingas ta tunnelbanelinje 17 in till city får han stickningar i kroppen, hävdar han.

– Min andning påverkas och jag får domningar i fötterna bara jag ska gå på bio vid Medborgarplatsen.

Lägg av.

– Jo, det är sant! Jag måste bli av med domningarna innan jag kan gå upp ur tunnelbanan. Det är någonting med att åka in till stan som verkligen känns konstigt. Det mest kreativa jag gör med min hjärna är att tänka ut hur jag ska kunna ställa in så mycket som möjligt som där. I de lägena har jag en Mensa-hjärna.

Han ägnar i stället dagarna åt att titta på film, skriva och lyssnar på musik. Soffan, skivhyllan, gitarrerna och stereoanläggningen är hans biotop.

– När världen omkring är hotfull så skapar man sig en egen där man känner sig tryggare.

Vad skulle du ha gjort om du inte hittat musiken?

– Rätt länge tänkte jag jobba på ungdomsvårdsanstalter eller stödboenden. När jag var 19 diskade jag på en krog i Göteborg, Palace, där alla dörrvakterna arbetade på anstalter. Fast det enda de lärde ut var en massa testosteron-snack om att ”vara en man”. Det gick nästan alltid illa för de som lyssnade på det där snacket så på den tiden tänkte jag att det behövdes något annat för de som satt inne, lite mer kärlek och så där.

De nya nio sångerna på ”Bort bort bort” beskriver vad Joel Sebastian Henriksson Alme har bakom sig. Men den handlar framför allt om hans nu, både om hopp och kärlek.

Slutackordet på Levin-gitarren går i dur.

I skivans sista låt ”Så kanske vinden” blickar han rentav framåt:

”Ta din mörkaste himmel/låt den hänga över mig/för det enda ljus jag behöver/är att du stannar hos mig/börja om så kanske vinden/helt vänt om bakom oss/ jag kan se att den blåaste himlen/den finns framför oss”.