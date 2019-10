Johan Croneman: Donald Trumps lögner sätter en ny standard också i Sverige

Donalds Trumps presskonferens efter beskedet om att amerikanska specialtrupper dödat IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi gick utanpå det mesta.

Det gjordes några rätt mediokra försök i svensk tv att reda ut vad Donald Trump egentligen sade, det vill säga vad han menade, men ville man verkligen få en analys av Donald Trumps språk och ordbruk fick man vända sig till amerikanska medier. Faktum är ju att själva retoriken numera är det enda intressanta – vad han eventuellt menar spelar mindre roll.

Antingen gör han nämligen tvärtom dagen efter, eller så säger han att han aldrig sagt så. Det är hur han säger det som världen måste komma åt. En hel värld av politiker lär sig nu tala Donald Trumpska.

Amerikanska medier är vana vid det mesta, detta slog ändå något slags rekord även i deras värld. CNN analyserade talet i 41 punkter.

När hörde vi över huvud taget en statsman uttrycka sig på det här viset? Under 2000-talet? Ens under hela 1900-talet? Det var en retorik värd en jämförelse med retoriken i tyska Tredje riket.

Läs mer: Michael Winiarski: Hotet från terrorsekten IS är knappast över

Jodå. Numera förväntas man, nästan lite kokett, baxna inför den jämförelsen, men när man inte hittar något som över huvud taget liknar detta språkbruk på närmare håll i historien…?

”Han dog som en hund. Han dog som en fegis. Gråtande, gnällande.” (USA:s president och befälhavare om IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadis död.)

Det finns många löjeväckande klipp från när den italienske fascistledaren Benito Mussolini håller tal, särskilt när han gör teatrala uppehåll, tar några steg tillbaka, korsar armarna över bröstet och avvaktar publikens jubel. Han gav självgodheten och uppblåstheten en helt ny historisk dimension.

Det var det första jag tänkte på när jag såg Donald Trump, han måste – helt seriöst – ha studerat Mussolini.

Det var det första jag tänkte på när jag såg Donald Trump, han måste – helt seriöst – ha studerat Mussolini. Fraseringen, den teatrala tystnaden, även bildspråk och ordval kan jämföras med Mussolinis mest ökända 30-talsretorik.

Några grova lögner bäddade Donald Trump också in i talet och bland svaren på presskonferensen – bland annat att han skrivit en bok, året före den 11 september 2001, där han inte bara varnade för Usama bin Ladin, utan också skrev att ”vi måste döda honom, eller oskadliggöra honom. He’s big trouble”.

Detta är en rålögn, alltså. Ett hittepå, rakt av. Böcker har han skrivit, Donald Trump. Men om att bin Ladin måste dödas? Nej nej.

Läs mer: Trumps ”förutsägelse” om bin Ladin går inte att styrka

Om Usamas son, Hamza bin Ladin, som dödades av amerikanerna i september tidigare i år, passade Donald Trump på att säga, och lägg märke till beskrivningen av Hamza, och skälet till att han måste dö:

”Och så ville jag också ta Hamza bin Ladin, eftersom han är en ung man, runt 30, ser ut precis som sin far, lång, väldigt stilig och he was talking bad things precis som sin far.”

”Talking bad things”…?!

Flera gånger använde sig Donald Trump under tal och presskonferens av populärkulturella jämförelser, hela operationen hade varit som en film – och vem som var sheriffernas sheriff i denna Vilda Östern-action var det givetvis ingen tvekan om.

”Jag har letat efter honom i tre år. Jag har letat efter honom.”

Sedan rundade han av med att tacka ryssarna. ”They were great”, som alltså gav amerikanerna tillstånd att flyga in över ryssarnas områden i Syrien.

Det ryska utrikesministeriet svarade med att de inte hade en aning om vad Donald Trump pratade om. ”Vilken räd? Vilket tillstånd?”

Det är länge sedan det fanns något komiskt över Donald Trump. Hans sätt att hantera fakta, medier och sanningen är det som blir hans politiska arv. Han har gett den politiska lögnen ett helt nytt ansikte. Och känns det inte ibland som om hans metod redan fått fäste i europeisk politik? Och svensk?

Läs fler artiklar av Johan Croneman.