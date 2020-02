Johan Croneman: Glöm inte att ”Homeland” är en spännande partsinlaga

Carrie Mathisons och Saul Berensons långa förhållande i ”Homeland” (sista säsongen läggs ut på SVT Play på måndagar och visas i SVT söndagen efter) lider mot sitt slut – deras relation är en av de mer intressanta som skapats inom samtida amerikansk populärkultur. Han är allt för henne, och han tycks alltid kunna använda henne till allt.

Hänsynslösheten dem emellan balanseras bara av deras oupphörliga kärlek till varandra, respekten och respektlösheten går hand i hand på ett sätt vi sällan sett, men är givetvis grundbulten i hela dramaturgin. Det är den jag kommer att sakna mest när ”Homeland” nu fasas ut ur sig ur film- och tv-historien.

”Homelands” första säsonger kantades av kritik mot den stereotypa skildringen av muslimer, det är ingen tvekan om att serieskaparna Alex Gansa och Howard Gordon lyssnat på sina kritiker (några av dem har hyrts in som konsulter), men varför försöker man ens?

Den officiella amerikanska politiska hållningen gentemot den muslimska världen i allmänhet och dess fundamentalistiska spjutspets i synnerhet saknar sedan 11 september-attacken 2001 helt nyanser (vilken man både kan hysa förståelse och förakt för – samtidigt).

Att det amerikanska film- och tv-komplexet skulle mangla ut en bild som direkt strider mot den officiella linjen ser jag som osannolik, amerikansk tv-industri fungerar bara inte så; inför säsong 7 hade Los Angeles Review of Books rubriken ”Is Homeland still racist”, däremot förekommer mycket sällan seriös kritik mot den djupa statens och CIA:s hemliga krig.

När The cold war ersattes av The long war (mot terrorismen) tycks förståelsen för den smutsigaste krigsföringen ha anammats av både det politiska etablissemanget och den amerikanska allmänheten. ”Homeland” är en hundraprocentig partsinlaga i The long war, precis på samma sätt som Hollywood till 99 procent slöt upp bakom kalla krigets politiska doktriner.

På 70-talet kallade några av oss det för rak och oförställd kulturimperialism, i dag är uttrycket ungefär lika modernt som elastabyxan; i stället för att försöka se den stora komplicerade bilden grottar vi hellre ner oss i det detaljerade tv-nörderiets svartkonst. Säg sammanhang och du blir närmast utskrattad av gröthögern på Twitter (även om de faktiskt helt saknar humor vill man inte undanhålla dem glädjen att roa sig).

Mandy Patinkin som Saul har en betydligt mer hanterbar roll än Claire Danes och hennes Carrie, och han gör sin Saul med närmast stoiskt lugn (han har faktiskt en del gemensamma drag med Bibelns Saul, Israels första och rätt komplexa kung).

Jag har däremot alltid haft svårt för Claire Danes expressiva spelstil. Jag kan aldrig släppa tanken på att hon hela tiden vet var kameran står, det är rätt uppenbart, och hennes utbrott och sjukdomsanfall har jag givetvis köpt men egentligen aldrig trott på. Hennes rullande med ögonen tycker andra är ”stort skådespeleri”, jag uppfattar det mer som ett försök att distansera sig själv och distrahera oss. Vi bör helst inte upptäcka hur relativt tomt det är där under.

Men: politisk thriller, på tv och film, är amerikanerna mästerliga på, även om de helt saknar britternas spetsigare och mer djupsinniga berättande. Med ”Kalifat” visar svenskt drama liknande kompetens, med ”Tunn is” (svensk politisk thriller på C More) tar man genren tillbaka till Kalle Blomkvist-stadiet.

Den utspelar sig på Grönland, i magnifik miljö, och (miljö)temat är politiskt korrekt. De grönländska skådespelarna är spännande, de svenska och danska insatserna monotona och monomana. Och när man knäcker vem som egentligen är svartepetter redan efter 15 minuter så får produktionen bakläxa på hela hemjobbet. Tunn is – verkligen.

