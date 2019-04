Johan Croneman: När annars skulle vi jämföra Notre-Dame och naturkatastrofer om inte nu?

Bårlärkan häckar som bekant året runt numera i Sverige, det finns inget som sociala medier går igång mer på än en avliden kändis. Halvkändis går lika bra. Kombinerat med utdraget och väl beskrivet sjukdomsförlopp på Facebook kan snart vem som helst få igång en skvadron Jas-plan för uppgiften att rista in ett RIP på himlavalvet.

Beteendet har spridits till ängslig press och media som gör extrabilagor när före detta ”Ex on the beach”-stjärnans expojkväns mamma går bort – som under ett halvår faktiskt var gift med ex-mannen till före detta ”Dynastin”-stjärnan Evelyn Carter Beckham af Ljungbyhed (svenskkoppling är alltid bra!).

Notre-Dame brann för en vecka sedan och sociala medier exploderade givetvis (kända byggnader eller b-kändisar, sak samma) – alla som satt sin fot i Paris grät floder över att deras personliga favoritkatedral skadats. Även de svenska nyheterna gick bananas.

De har dagligen rapporterat från ”en värld i chock” – eller från olika stenbrott i Frankrike där man eventuellt skulle kunna hitta samma sten som på 1100-talet, och de riktigt snuskigt rika filantroperna började plötsligt tävla i vem som ville bygga upp Notre-Dame bäst och mest. Efter en vecka är den frivilliga insamlingen uppe i långt över tio miljarder.

På kultursidorna har kulturskribenter slagit vackra knutar på sig själva för att att slå fast att ”I veckan var vi alla katoliker”, på ett annat ställe var vi plötsligt och helt överraskande ”alla européer” – det var i alla fall det värsta som kunde ha hänt världen. Någonsin. Och symbolvärden, mina vänner, och kraften i den gemensamma sorgen, mina vänner, och tänk vad det kunde betyda för freden, och alla våra ovänner.

Författaren och krönikören Alex Schulman visste exakt (och helt korrekt) vad som väntade, satte på sig hornen, lade ut en bild på brasan på sitt Instagram och skrev: ”Äntligen”.

Kunde man möjligen både stegla och garottera en människa – samtidigt?

I några notiser och korta tv-inslag konstaterade man samtidigt att insamlingen till cyklonkatastrofen i Moçambique gick extremt trögt. Det filantropiska värdet i att ta upp en miljard och undsätta några miljoner fattiga visade sig (givetvis) vara noll jämfört med att bygga upp ett monument á Paris där ens eget namn skulle bli inristat för alltid.

När diskussionen nu plötsligt leddes in på jämförelser mellan olika typer av välgörenhet och värderingen av människoliv kontra ”eviga värden” beskrevs den plötsligt som banal och trivial.

”Här finns inga motsättningar, man kan givetvis inte ställa en katedral från 1100-talet mot en mördarcyklon i Moçambique.”

Jag skulle nog säga att det går mer än utmärkt, att det passar sig väldigt bra dessutom, och att tillfället är mer än väl valt.

När skulle vi annars göra den jämförelsen?

När tv-nyheter fungerar som allra bäst lyckas de ju precis ställa de viktiga frågorna (utan att ens själva reflektera över det varje gång) om hur vi prioriterar, vad som egentligen är viktigt, hålla diskussionen levande genom att fråga om det är möjligt att samtidigt både hjälpa svältande syrianska krigsbarn och reparera en kyrka i Tanum – vart leder oss frågorna?

Hur skall vi hålla isär det där i våra huvuden till vardags?

Jag ser över huvud taget inget banalt i att som till exempel förälder tala om för barnen, varje dag, att det både är en mänsklig och en miljömässig katastrof att kasta mat när de finns tiotalsmiljoner hungriga barn över hela jorden.

Att tiga är däremot ett brott mot all humanitet.

