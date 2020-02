Johan Croneman: Super Bowl är ett våldsamt spektakel som säger rätt mycket om USA

Det är bara någon månad sedan jag kom ut som NFL-fluktare – och lite konstigt känns det fortfarande. Jag kan inte särskilt mycket om amerikansk sport, amerikansk kultur är jag däremot bröstfödd med.

Amerikansk fotboll säger förmodligen nästan lika mycket om USA som till exempel amerikansk film, och jag skrev för någon månad sedan på DN:s sportsidor att jag tror att det är svårt att förstå Amerika om man till exempel inte förstår något om amerikansk fotboll. Det är ett starkt uttryck för amerikansk kultur och det är viktigt att kunna läsa av den.

En viss typ av omvägar kan ibland vara nödvändiga för att förstå var man är.

Super Bowl, natten mellan söndag och måndag (svensk tid), San Francisco 49ers mot Kansas City Chiefs. 100 miljoner amerikaner tittade (och några av oss andra). Det är tveklöst den största nationella tv-händelsen under året. En minuts reklam kostar femtio miljoner kronor, pausunderhållningen förbereds i månader och blir nästan alltid lika omdiskuterad i medierna som själva matchen.

Det är också allt uppsnacks urmoder. Tänk er sju åtta stycken amerikanska Erik Niva-kopior som oavbrutet, dygnet runt, förhandsanalyserar spelet, spelarna, coacherna, säsongen, finalen.

Det är (givetvis) en våldsam sport, det har varit mycket diskussioner om hälsoriskerna och hjärnskadorna under senare år, det är samtidigt en miljardindustri som det kan och ska vara mycket lönande att ta risker i. Ett NFL-kontrakt är de flesta bokstavligt talat beredda att dö för.

Ni minns säkert Colin Kaepernicks numera världsberömda knäböjning under den amerikanska nationalsången säsongen 2016/2017 som ledde till en våg av svarta spelares protester mot president Trump och rasismen i USA. I två år fortgick demonstrationerna. Under årets Super Bowl-final var det protestfritt, ordningen var definitivt återställd med sedvanligt mycket traditionella, starka, nationalistiska uttryck.

I år sjöngs nationalsången av Demi Lovato och bakom henne som vanligt en liten fanborg; den amerikanska flaggan flankerades av representanter och flaggorna för de fem amerikanska vapenslagen; flottan, flyget, armén, marinkåren och kustbevakningen.

Man har lite svårt att se ett svenskt allsvenskt avgörande (glöm alla andra jämförelser) där de svenska försvarsgrenarna armén, marinen och flygvapnet tågar in tillsammans på plan med spelare, till tonerna av ”Du gamla du fria”. This is America.

Jennifer Lopez stod för pausunderhållningen. Foto: Angela Weiss/AFP

Amerikansk fotboll är ett komplicerat och komplext taktiskt och strategiskt intressant spel som bygger på lika stora delar skönhet och snabbhet, som kraft och styrka (för att ibland inte säga organiserat våld). Det amerikanska mansidealet har sitt huvudspår inom många kulturella våldsuttryck, den amerikanska fotbollen är bara en gren på det trädet.

Man kan inte sluta titta.

Matchen? Ja, den vann Kansas City Chiefs, ledda av den unge karismatiske quarterbacken Patrick Mahomes, en sådan där typisk all American superboy som man tveklöst nu förvandlar till en lika typisk amerikansk superstar. Om det inte redan har rasslat till på hans lönekonto så lär det göra det nu.

Och så måste man ju bara älska Kansas Chiefs headcoach, 61-årige Andy Reid, fembarnsfarsan som fick vinna sin första Super Bowl – och som han gjorde det.

Och pausunderhållningen? Det var som om man dragit in själva hjärtat till amerikansk showbusiness på innerplan, Jennifer Lopez och Shakira rev av en kvarts brakunderhållning som väl musikaliskt var sisådär, men världsklass när det gällde ljus, ljud, kläder, scenbild och inte minst dansare och koreografi; det var som om regissören och koreografen Bob Fosse plötsligt hade klivit upp ur graven för en sista spektakulär insats. Det var lysande, sprakande, omöjligt att slita blicken från.

