Johan Croneman: SVT:s dokumentär om Clark Olofsson var katastrofalt usel

”Motbjudande”, skrev Expressens Fredrik Sjöshult i Expressen i veckan och rasade i klassisk kvällstidningsstil mot SVT:s rosenkindade, närmast smågulliga, långfilmslika porträtt av den notoriskt kriminelle Clark Olofsson.

Det var sannerligen motbjudande, när det inte var rent kväljande.

Den annars så kloke och sansade Ingemar Persson, dokumentäransvarig på SVT, förvarade sig mot kritiken med en grinighet fullt i klass med ”gör det bättre själv då” – men lite bättre kan nog du också, Ingemar.

Filmen var inte bara ett katastrofalt uselt och missvisande porträtt av en man som orsakat kopiöst med lidanden och trauman, varhelst han dragit fram, den var också ett bedrövligt hantverk, med upprepade och intetsägande intervjuer med Clark, sittandes, ståendes, gåendes, bilandes, där han om och om igen fick försäkra oss om att han i grunden alltid varit en cool katt, en oemotståndlig kvinnokarl, och givetvis alldeles för smart för den här världen.

Han ville ju bara vara fri, fri från att jobba, fri från att deltaga, fri från att bidra med något annat än brott. Han ville ha och ta. Skulle det vara något fel med det, undrar Clark. Det hade ju aldrig drabbat någon fattig i alla fall, sade han. Robin Olofsson och Clark Hood i en och samma person.

Så mycket struntprat och så mycket nonsens har man inte fått sig till livs på länge.

Clark Olofsson har fått chans på chans, men har ständigt klantat till det för sig, tillbringat 45 av sina 70 levnadsår i fängelse, det tycker upphovsmännen bakom filmen är värt en mässa.

Och Sveriges Television hakade på.

Fredrik Sjöshult i Expressen kan givetvis inte personligen svara för sin tidnings långa kärleksaffär med just Clark Olofsson, men hans text om Clark och SVT är ändå en av många stora Expressen-texter och webb-tv-inslag om Clark bara under de senaste åren – Expressen kan nog anses vara en av de medieaktörer (ingen står utan skuld) som flitigast bidragit till Clarks varumärkesbygge; det finns inte en centimeter av hans liv som inte bland andra Expressen dokumenterat under de 53 (!) år som Clark Olofsson varit förstasidesstoff, också hans liv som kvinnokarl, framgångsrik rövare och obekymrad gamäng (Expressens tv-intervju med honom från i våras var inget undantag).

Gång på gång öppnar Clark Olofsson upp för den ena givna kritiska följdfrågan efter den andra, det kommer ingen över huvud taget.

”Jag ångrar ingenting”, säger Clark.

Medhjälp till polismord, försök till polismord?

Frågor på det? Nix. Journalistik? Ingen alls.

En helt annan slags modern svensk ikon är Carl Hamilton, Jan Guillous agent som han delvis skapat efter egen av- och självbild, varpå han korsat honom med Tarzan, James Bond & Noam Chomsky: Topputbildad attackdykare, stenhård specialagent, intellektuell toppnotch, framsynt som Saida, mer socialist än Lenin och överklass ut i fingerspetsarna.

Oemotståndlig kvinnokarl han också, givetvis.

Nu spelar Jakob Oftebro honom som ung i en ny serie på Cmore/TV4, och han har sällskap av några andra mycket dugliga skådespelare, som Nina Zanjani (Säpokvinnan Kristin), veteranen Krister Henriksson (DG) och ständige favoriten Peter Andersson (Näslund).

Man har tänkt Jason Bourne, men hamnat farligt nära ”Åsa-Nisse i agentform” – och allt är egentligen dialogens fel. En mardröm för särskilt skådespelarna, men också för regin, för drivet, för energin, och helt förödande för trovärdigheten som krackelerar helt.

Agenttugget kan man kanske stå ut med, men när samtalet når höga svenska politiska kretsar då luktar det Klabbarparn och handlare Sjöqvist så det står härliga till.

Dessutom: Serieinflationen löper samtidigt amok. Kvantiteten hotar att döda kvaliteten.

Läs fler krönikor och andra texter av Johan Croneman