Johan Croneman: SVT:s ”Meningen med livet” skramlar tomt och bränner aldrig till

De flesta av oss har någon gång ställts inför frågan: ”Vad är meningen med livet?” En del frågar sig oavbrutet, det börjar tidigt, grubblandet återkommer sedan under ett helt långt liv.

Andra frågar sig bara en gång, inser det meningslösa och hopplösa i både frågan och livet och stuvar undan den för gott.

Jag har faktiskt också träffat några, enstaka, som inte ens förstått själva frågan. Lyckliga skitar!

När Anna Lindman inför första säsongen av SVT:s ”Meningen med livet” fick frågan varför hon just valt dem hon valt att diskutera meningen med livet med, några författare, en präst, en läkare, en skådis så svarade hon:

”Jag har valt dem för att jag tycker att de fungerar som filosofer i vår tid”.

Efter att ha sett två helt nya, komplett tomma, program i serien (premiär imorgon onsdag på SVT2, 20.00) har jag ett förslag: Men gör det, nästa gång, snälla, prata med de som verkligen har något att säga i frågan, till exempel filosoferna, i vår tid. Det finns en rad superintressanta, smarta, roliga filosofer både i Sverige och runt om i Europa. De har förmodligen mycket att säga.

Vinälskaren Nadja Karlsson och poeten och artisten Emil Jensen är både sympatiska och empatiska, och den hyllade, själfulla och omhuldade programledaren Anna Lindman tycker det är störtmysigt på både Sicilien och på Fårö, och hon ställer käckt och spontant frågan till så gott som alla hon träffar, ”what do you think is the mening of life” — och snart är hon så outhärdligt kokett att man kokar över.

Programmet kunde lika gärna ha hetat ”Vad är färgen på din båt”, och hon kunde faktiskt ha pratat med vilken halvkändis som helst, och om exakt vad som helst, jag kan inte se något enda litet värde i dessa helt osorterade samtal (som hon på något märkligt sätt gjort till sitt varumärke), och inte en enda gång bränner det till.

Och hon ställer som sagt frågan ett oändligt antal gånger, ”vad är meningen med livet”, men inte en enda gång får jag känslan av att hon bryr sig om svaret. Frågan, när hon ställer den, har inget värde, och svaren uteblir nästan helt.

Det är populärvetenskap när den är som allra mest innehållslös, och täckmanteln är dubbelfalsk: Hon måste väl i alla fall låtsas att frågan driver henne?

Hur frågan ställs, i vilket sammanhang, och av vem, är helt avgörande för hur intressant eller komplett ointressant det blir. Monty Python gjorde det till exempel i en långfilm (”Meningen med livet”, 1983) som inleddes med att ett gäng akvariefiskar formulerade sig i ämnet, och jag lovar att de var mer trovärdiga som frågeställare än Anna Lindman.

Som mycket ung hamnade jag en gång (högst motvilligt, mycket skeptiskt) på en poesifestival i Malmö, jag tror att det delvis kom att förändra hela mitt liv. In på scen ramlade plötsligt en rätt packad men gravallvarlig Pentti Saarikoski, den geniale finske poeten. Han hade en sån där liten löjlig peruansk babymössa som var rätt poppis bland proggare på 70-talet, och han var tvungen att sätta sig ner på scenkanten, och nu började han berätta en lång och ibland rätt omständlig, men helt trollbindande, historia.

En dag gick Pentti ut i skogen för att ta reda på vad som var meningen med allt, och så träffade han en älg som han frågade, och älgen hänvisade till en hare, som hänvisade till en björn som hänvisade till en kråka etc etc — tills han kom fram till en stor satans grop inne i skogen där det stod en räv och pekade och sade: ”Där. Där är det”.

Anna Lindman behöver ta sig en tur i skogen tror jag. Och läs gärna lite Pentti på vägen också, det hjälper alltid.