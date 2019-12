Johan Croneman: Tittarna tas som gisslan i konflikten mellan TV4 och Com Hem

TV4 och dess vd Carsten Almqvist har tagit på sig offerkoftan i konflikten mellan hans företag och Com Hem – givetvis beroende på att TV4 har det betydligt lättare att nå ut till omgivningen med information om konflikten.

TV4 är offret, Com Hem är den snikne skurken. Det är givetvis inte så svartvitt.

Bägge parterna har tagit tittarna som gisslan i den här förhandlingen – och det är inte olagligt, kanske ur någon aspekt inte ens orimligt, men absolut osmakligt. Com Hem vill tvinga TV4 att förhandla om sina så kallade OTT-rättigheter, TV4 vill vänta för att också kunna förhandla med andra.

Fråga tittarna om de vet vad OTT-rättigheter är för något (over-the-top-rättigheter)? SVT Play är en OTT-tjänst, liksom Youtube och TV4 Play, och det är också all video-on-demand från till exempel Netflix och HBO, play-tjänster från Viasat och Cmore.

Den här tjänsten betalar man extra för, och erbjuds av de som distribuerar nättjänster, till exempel Telia och Tele 2.

I dag äger Telia TV4 och Tele 2 Com Hem. Förhandlingen (som inte ens har ägt rum…!) handlar om att Com Hem vill slänga in OTT-tjänsterna i den förhandling som gäller distributionen av vanliga TV4.

TV4 vill vänta tills de också kan förhandla med Telia (när Telias köp av Bonnier Broadcasting är helt klart i början av våren).

Klart som korvspad, eller hur?

Man tror i vilket fall att OTT-tjänsterna snart kommer att ta över allt tittande, och att vi i framtiden enbart kommer att se till exempel film via mobilen. Rättighetspaniken sprider sig som en farsot.

I en förhandling om en rättighet hotar man att dra in rättigheterna i ett annat sammanhang. Vi som betalar för TV4 via Com Hem är nu nedsläckta från att titta på fyran linjärt, vi kan inte heller se Cmores kanaler.

Visst blir det intressant att se hur tittarna kommer kompenseras, hur mycket mindre det blir att betala för per månad så länge de inte levererar vad de lovat. Det är ju minst sagt ett riktigt skurkaktigt beteende, rent av bedrägeri: Att ta betalt i förväg för en tjänst som man sedan aldrig utför.

Jag tycker det är rätt allvarligt att TV4 stängs ner för miljoner tittare. Och parternas ovilja att kompromissa inför julhelgerna är genant usel.

I stället för den här rapporten från en förhandling om en förhandling som inte ens ägt rum (de sägs dock nu prata med varandra) hade jag tänkt berätta om en julklappsthriller från BBC i sex delar på just Cmore som ni helst inte bör missa (lär väl också dyka upp i TV4 så småningom): ”The capture”.

Det gäller att sova ut ordentligt, sitta rak i ryggen och koncentrera sig stenhårt – i slutet av fjärde delen sade jag högt, rakt ut, till mig själv: ”Nämen nu fattar jag fan i mej ingenting!”

DN:s Nicholas Wennö kallade för någon vecka sedan ”The capture” för en ”övervakningsthriller”, och det är på pricken. En snårig, men oavlåtligt spännande och skrämmande historia – det ser ut som en framtidsversion, men det är en samtidshistoria. Vi är nämligen där nu, i det övervakningssamhälle vi så länge varnat varandra för.

Den unga karriärsugna kriminalinspektören Rachel Carey kommer från den brittiska antiterrorenheten i London, nu är hon tillfälligt utlånad till våldsroteln, och hennes första fall ser mer än glasklart ut: En misshandel och en kidnappning av en människorättsadvokat, hela händelsen finns dessutom på så kallad CCTV, övervakningskameror, och man ser till och med helt klart vem förövaren är.

Tydligare kan det väl inte bli? Det kan det tydligen. Inget är vad det ser ut att vara. Seriemaraton som julklapp, som TV4 och Com Hem nu blåser dig på.

