Johan Croneman: Vart tog fördjupningen i Agenda vägen?

Om man bortser från den där obligatoriska cellon som alltid skall stå på och gnälla i bakgrunden i alla kulturprogram (man undrar jämt: varför!?) – bara avlöst av en struttande storstadssaxofon som jazzar helt vilt och störande i bakgrunden – så var Francois Busnels och Adrian Solands Philip Roth-intervju på SVT2 i fredags (K-special, 20.00) som ett renande bad.

Mannen som aldrig fick Nobelpriset i litteratur gick bort i maj, 85 år gammal. Man kände visst vemod, men mest djup beundran.

Philip Roth har precis bestämt sig för att sluta skriva (intervjun rör sig mellan 2011 och 2015) och det är något i hans försiktiga glädje över den befrielsen som han förmedlar på ett så underbart vackert sätt.

Han är så klar med sitt liv som författare, och även författaren med sitt liv (som han kände det), och han vet helt sakligt och bestämt varför, och ändå tycker vi som tittar och lyssnar att det är oavbrutet spännande, som om vi inte är helt säkra på hur det ska sluta.

Det är en rätt traditionell biografisk genomgång av hans litterära liv, från a till ö, men det är vad åldrandet gör honom till som man inte kan slita sig ifrån – varenda frasering, hans ordval, hans naturliga lugn stannar upp i oss och melankolin blir olidligt underskön. Säkert har han lättare att nå oss som precis som han själv passerat de femtio eller sextio, men jag tror även betydligt yngre kan hitta tröst vid hans tankar kring det ofattbara åldrandet och det obönhörliga slutet.

Plötsligt passerade ett liv. ”Hallå, vad var det som hände?! Jag var inte riktigt beredd”. Can I have another one? Sorry.

Läs fler texter av Johan Croneman

Sorg känner man också allt oftare efter söndagarnas ”Agenda” som förvandlats till en längre och lite segare version av kvällens Aktuellt. Var tog fördjupningen vägen? I stället för att fokusera på ett eller kanske två ämnen/teman försöker man sig nu på att klämma in minst fem. Man kan tycka att mer blir sagt, men det blir bara tvärtom fler som tycker. Camilla Kvartoft är suverän som både programledare och utfrågare, men till och med hon tappar fokus när man tvingas skynda sig igenom sina surt förvärvade 45 politiska tv-minuter.

Hennes spetsiga tvillingintervju om Brexit-läget med de bägge brittiska politiska kommentatorerna Nelson Fraser, chefredaktör för The Spectator, och författaren Ian Dunt var strålande. Ingen kan som Camilla Kvartoft styra och driva en intervju med sådan lättfotad effektivitet, här med två skönt aggressiva och självsäkra politiska skribenter, och samtidigt hålla sig i bakgrunden. Jag tycker den där triptykformen används för sällan i svensk tv. Man behöver inte anpassa sig till huruvida man kan släpa folk till studion, man kan smart och lätt tussa ihop människor på samma bild, oavsett om de befinner sig hundratals mil ifrån varandra.

Brexit fick en bra snabbelysning, här hade man kunnat gå vidare med att diskutera och debattera hela Europaprojektet, tyvärr tyckte man sig vara tvungen att byta ämne. Jag antar att det har med tittarsiffrorna att göra, den stressen äter sig också in i samhällsprogrammen. Sorgligt nog.

Söndagens ”Agenda” inleddes också med en sådan där tittarflirt som man borde hålla sig för god för. Ett helt obegripligt, lite skojigt (nä!) inslag om de inledande talmansrundorna i riksdagen, som handlade om – kakor. Om fikat. Ett slags förlöjligande av hela processen och fyllt av politikerförakt i botten, och det kan säkert många känna, men är det verkligen Agendas uppgift att gegga runt i den sörjan?

Vad är det man vill säga med ett sådant inslag? Något om sig själva – något om tittarna? Det var obegripligt slappt och sladdrigt.