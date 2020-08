Johan Hilton: Dags att gripa in i handlingen, kulturministern!

Inom det antika dramat förekommer begreppet ”deus ex machina”. Det betyder att en högre makt ingriper i handlingen och löser problemen på scenen.

Det är nästan så att man börjar hoppas på någonting sådant när man tar del av kultursfärens brakförluster under pandemin. För det här rör sig om ett blodbad. En nästan 50-procentig ökning av antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen kultur under första halvåret 2020, förluster på 50 miljoner i uteblivna biljettintäkter per vecka, tusentals inställda evenemang bara i sommar.

Vore man konspiratoriskt lagd skulle man misstänka att högre makter offrar kulturen för att hålla ekonomin i gång. Genom att upprätthålla de drakoniska restriktionerna av folksamlingar på kulturens område ger regeringen sken av att ta i med hårdhandskarna samtidigt som man låter restaurangsektorn och handeln hålla öppet. Smittorisken lär inte vara mindre på Gekås i Ullared än på Cirkus, för att uttrycka det artigt.

Men det räcker inte att stirra sig blind på siffror. Nu börjar det bli dags att också uppmärksamma de långsiktiga konsekvenserna för kulturbranschen, inte minst scenkonsten. Frågan är om det ens möjligt att hämta hem det som redan har gått förlorat?

När repertoarer kastas om, föreställningar läggs ned och/eller skjuts upp och teatrar inte kan planera för framtiden får det stora återverkningar på den frilansberoende arbetsmarknaden för scenkonstnärer. Färre får förlängt, fler slåss om de fåtaliga jobben i en bransch där konkurrensen redan är stenhård, många riskerar att helt slås ut.

Och vad händer om vaccinet dröjer? Kommer folk att våga sig ut i offentliga miljöer igen ens om restriktionerna lättas? En inte ringa del av kulturens trognaste konsumenter utgörs, trots allt, av människor i riskgruppsålder.

Vi står kort sagt inför en situation där utbudet – inom både den offentliga och privata sektorn – lär krympa dramatiskt om ingenting görs.

Regissören Natalie Ringler, just nu aktuell med den kritikerrosade föreställningen ”Irakisk Kristus” på Galeasen i Stockholm, uttryckte koncist sina farhågor om krisen i söndagens Rapport. Detta inför pjäsens nypremiär i slutet av månaden:

”Vi är i början. Vi kommer att se konsekvenserna under flera år framöver.”

Ingrip i handlingen, Amanda Lind.

