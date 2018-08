Johan Hilton: Den dumpopulistiska retoriken har brutit igenom på allvar

Av en händelse kom jag över en fyrtio år gammal bok i somras, Michael Kettles ”Salome’s last veil – the libel case of the century”, en sorgfällig rekonstruktion av förtalsmålet mot Noel Pemberton Billing 1918.

Den som inte hört om fallet är naturligtvis ursäktad, men på sin tid var det en jättegrej. Pemberton Billing var en brittisk högerpopulistisk parlamentsledamot som hatade etablissemanget och i åratal kletade antisemitiska konspirationer på regeringen i sin egenutgivna tidskrift. Det fanns ett problem dock. Tidskriften var inte var särskilt läst och hade svårt att leta sig ut bland fler än de redan övertygade.

Så vad gör man då? Skriker ännu högre för att bryta igenom bruset, så klart. Pemberton Billing drog till med en lögn så absurd att den vållade sensation – att en stundande teaterföreställning utgjorde täckmantel för hemlig lesbisk sexpropaganda i syfte att anfräta krigsmoralen.

Det var också med den artikeln som Pemberton Billing skrev in sig i historieböckerna. Mainstreammedia plockade gesvint upp påståendena, mest för att de var så spännande att skriva om, och fick den chikanerade kvinnliga huvudrollsinnehavaren i uppsättningen att stämma Pemberton Billing för förtal.

Vilket var exakt vad han hade hoppats på. Han kunde nu ägna hela rättegången åt att sprida ännu fler konspirationsteorier, bland annat att Tyskland rekryterat 47.000 högt placerade homosexuella britter som spioner. Beundrarskarorna växte. När han friades möttes han som en hjälte av folket utanför Old Bailey.

Så här exakt hundra år senare skulle vi antagligen kalla Pemberton Billing för en sällsynt begåvad influencer. Eller varför inte ”proffstrollare”? För det finns klara beröringspunkter mellan den strategi han tillämpade och hur dagens högerpopulistiska medier opererar.

Man förstorar upp somligt, men förtiger sammanhangen. Målar världen i svepande apokalyptiska färger och krigsretorik, pekar ut grupper och fixerar sig parallellt vid små graverande detaljer i nyhetsflödet som antas undergräva etablissemangets världsbild.

Kort sagt: konstruerar en berättelse som får världen att framstå som lite mer spännande och teatral än vad den är, att mer står på spel än vad det i själva verket gör. 47.000 bögspioner! En samling kosmopoliter med kakvalkar som profiterar på vanligt folk! En systemkollaps orsakad av ensamkommande afghanska tonårspojkar!

Läs mer: Kristina Lindquist: Varför lånar Aktuellt sin frågeställning från extremhögern?

Det är en metod som blir extra förförisk i valtider där så mycket handlar om att uppmärksamma de små, små värderingsskillnaderna som kan överdrivas till ideologiska avgrunder av såväl medier som politiska partier.

Det verkliga problemet uppstår dock egentligen först när det offentliga och kvalitativa samtalet i allmän iver att vara relevant okritiskt plockar upp och därmed bekräftar just de signalord, världsbilder och frågeställningar som ställts av extrema grupper för att underminera det.

Det hände med Pemberton Billing och det händer i allt större omfattning nu. Aktuellt har visserligen ännu inte gett sig i kast med sommarens högerextrema sagor om att det inte går att besöka Göteborg utan fotsid klädsel och solglasögon, men programmet har med vällust anammat förklenande signalord som ”godhetsknarkare”.

Moderaternas partiledare verkar helt godta att partiets största nihilistiska troll poserar med vapen på sociala medier och hävdar sig vara i krig med en tidning. KD drar på sin kant ut i ett korståg mot böneutrop, men förtiger att utropen i fråga pågår i högst tre minuter en gång i veckan, mitt på dagen, ljusår från att inverka på någon enda linluggad familjs grillfest.

Förvrängningarna av verkligheten, misstänkliggörandet och konfliktivern, denna dumpopulistiska häxblandning, har verkligen brutit igenom på allvar i årets valrörelse. Grattis, alla troll. Pemberton Billing jublar tillsammans med er från andra sidan graven.