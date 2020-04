Johan Hilton: Det verkliga hotet mot svensk scenkonst kommer inte från digitaliseringen

Som teaterkritiker får jag ibland frågan om hur mitt intresse för scenkonst väcktes. Jag brukar svara att det var genom ”De tre musketörerna” på Borås stadsteater som min älskade morfar tog med mig och min storebror på i början av 80-talet.

Det svaret är bara delvis sant. Minst lika skyldiga var tv-teaterns föreställningar under 80- och 90-talen, den då fortfarande vanliga men märkliga hybriden mellan tv-film och scenkonst. Ofta teatralt förhöjda, men även lite stumma och i brist på allt det som gör en föreställning levande: ögonblickligheten, kontakten mellan skådespelare och åskådare och de förtätade stunder då alla i rummet tycks andas samfällt.

Jag nämner detta därför att den debatt som just nu pågår om de olika scenkonsthusens digitalt strömmade föreställningar under pandemin påminner lite om den diskussion som omgärdade just tv-teatern: Vad är teater? Kan scenkonst som inte framförs i ett rum tillsammans med en fysisk publik ens göra anspråk på titeln? Och var upphör en konstform för att i stället övergå i en annan?

Oavsett vilken position man intar i frågan – det finns ett helt gäng sådana – går det inte att komma förbi ett viktigt faktum. Nämligen att tv-teatern både stärkte och vitaliserade svenskt teaterliv, i stort. Det var där, på tv-skärmen, som flera kända svenska scenkonstnärer mötte publiken ute i landet. Men det var också där som många nya namn introducerades. Vore det inte för de flitiga tv-uppsättningarna av Lars Noréns borgerliga kvartetter under 80- och 90-talet hade han antagligen inte blivit en så pass självklar del av folkmedvetandet att neologismer som ”Norénjul” skapats.

Kort sagt: med tv-teatern etablerade scenkonsten en relation med många teaterovana tittare som i sin tur ledde till ett fortsatt intresse. Själv hade jag som tonåring aldrig börjat masa mig i väg till diverse föreställningar om jag inte först blivit uppslukad av chockvärdet i Noréns ”Sanning och konsekvens” där Sten Ljunggren bet huvudet av en undulat. Eller, för den delen, Jonas Gardells ”Ömheten”, det första teaterstycket jag såg som innehöll homotematik. Föreställningar som väckte lusten att se mer, på riktigt, på plats.

Jag är ganska säker på att somliga av de strömmade föreställningarna kan ha en liknande effekt när de nu tillgängliggörs för en större publik. En publik som med all sannolikhet dessutom redan är införstådd med att det är någonting helt annat att se Erik Ehns fenomenala rolltolkning i Michael Thalheimers uppsättning av ”Peer Gynt” live än i den föreställning som, av en händelse, sänds i SVT den 16 maj.

Desto större skäl finns det – som Kristina Lindquist mycket riktigt påpekar i sin DN-kommentar 6/4 – att hålla ögonen på politiken. I BT läser jag kulturchefen Lena Kvists bekymrade krönika om det teaterhus där jag en gång mötte scenkonsten, Borås stadsteater. I stället för att söka digitala alternativ eller, som Dramaten just nu gör, utforska sätt att möta sin publik utomhus har kulturnämnden just beslutat att bomma igen teatern året ut. Pengarna ska gå till annat.

Det vore kanske inte så illavarslande om man inte under flera års tid redan aktivt har avlövat teatern, planerat att omvandla den till gästscen samt krympt den fasta ensemblen till tre personer, möjligen de sista tillvidareanställda musketörerna att stå på det scengolvet. Kvist skriver att hon börjar ”undra när ridån någonsin ska gå upp för Borås Stadsteater igen”.

Cyniska politiker formulerar den här typen av ingrepp under extrema omständigheter i sentensen ”Never let a good crisis go to waste”. Själv befarar jag att det är sådana åtgärder, snarare än digitaliseringen, som lär träda fram som det verkliga hotet mot svensk scenkonst de kommande månaderna.

