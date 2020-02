Johan Hilton: Få vänstersinnade hbtq-personer jublar över Pete Buttigiegs framgångar

Hur ska man värdera det faktum att det gått oväntat bra för öppet homosexuelle Pete Buttigieg i demokraternas primärval? Svaret är inte alldeles självklart.

Om opinionsbildarna som ständigt gastar om identitetspolitikens förkrossande påverkan haft rätt hade väl vi hbtq-personer samfällt kastat våra hattar i luften i ren triumf för länge sedan. Äntligen en tvättäkta homofil som tänkbar presidentkandidat. Åt pepparn med skattesatser, sjukvårdsförsäkringen och utjämningspolitik. Love is love, låt hundra bögar blomma, låt ”It’s raining men” dåna ur högtalarna att den hörs hela vägen till Väktarrådet i Teheran.

Men det gjorde vi alltså inte. Snarare tvärtom, skulle jag vilja påstå – bögvärlden är en notoriskt svårflörtad publik, kanske i synnerhet på vänsterkanten. På sociala medier avfärdar de flesta tongivande progressiva hbtq-amerikaner jag följer Buttigieg som vilken högerpolitiker som helst. En slätkammad och självbelåten kryptorepublikan som någon listig pr-person stuckit en regnbågsflagga i näven på. Själva antitesen till subversiva och dionysiskt utlevande queers – Bror Duktig-fikusen.

Sjukvård? Till alla? Ser jag ut att vara gjord av pengar eller?

När komikern Cole Escola häromsistens spekulerade på Twitter i vilka ord de olika presidentkandidaterna knattrar in på sajten Pornhub i jakten på porrvideor antogs Buttigieg söka på ”regular sex”. (Att jämföra med konkurrenten Joe Bidens förmodade ”Melania” eller Andrew Yangs ”stepmom squirting”.)

Rapporterna om att anställda i Buttigiegs kampanj nekas sjukvårdsförsäkring har knappast bättrat på hans rykte som världsfrånvänd överklassknutte som tycker att var och en får klara sig bäst hen kan. Sjukvård? Till alla? Ser jag ut att vara gjord av pengar eller?

Men om det är en sak som åtminstone den bredare medietäckningen av Pete Buttigieg tydliggjort är det snarare att sexuell läggning börjar framstå som något av en jassåjaha-grej. När det för bara tio, tjugo år sedan hade inneburit politiskt självmord för en presidentkandidat att vara öppet homosexuell.

Visst stod det någon gudfruktig väljare och gastade om Sodom och Gomorra i ett Youtubeklipp från en vallokal i Iowa. Och visst var det en och annan som insinuerade att en puss mellan makarna Buttigieg framför de blixtrande kamerorna under valnatten saknade hetta och därför framstod som onaturlig. Men de verkliga tordönstämmorna om homosexualitetens normupplösande faror, dem som vi hörde under de hårda striderna om äktenskapslagstiftningen under det amerikanska 00-talet, har på det hela taget uteblivit.

En tid som helt kan förpassas till historien? Det återstår fortfarande att se.

Mot bakgrund av dessa nya tider ser det nästan ut som en tanke att en dramatiker som Tennessee Williams går en ny vår till mötes på teaterscenerna just nu. På fredag har ”Katt på hett plåttak” premiär i Stockholm, ett samarbete mellan Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern, tillika den fjärde Williamsuppsättningen i Stockholm på bara några år.

Den utspelar sig som så många andra av Williams pjäser i brännpunkten mellan utlevelse och självbestraffning, sanningskärlek och livslögn, avvikelse och normalitet och kan, om inte annat, fungera som en påminnelse om den tid då allt tal om det samkönade begäret var tvunget att kamoufleras för att inte censuren skulle ingripa.

I England fick pjäsen endast spelas för slutna sällskap vid premiären 1958, på Broadway förmåddes Williams skriva om hela tredje akten och i Hollywood lindades den homosexuella biintrigen in i så många omskrivningar att filmen med Elizabeth Taylor och Paul Newman blev närmast obegriplig.

En tid som helt kan förpassas till historien? Det återstår fortfarande att se. Om Buttigieg, mot förmodan, tar sig hela vägen till slutracet och Donald Trump får feeling under kampanjmötena är oddsen sannolikt låga för att vi i höst inte får höra om annat än om det brinnande Sodom.

