Johan Hilton: I George Michaels ”Older” såg jag en vän

Jag var en ung och nyinflyttad student i Göteborg och tillbringade eftermiddagarna i mitt kvava studentrum där jag stod och bävade inför en existentiell avgrund – skulle jag våga kasta mig ut i fria luften, komma ut som bög inför vänner och familj och leva ett sannare liv? Eller fortsätta hålla masken, låtsas som ingenting och listigt gira förbi det vaga själväckel som sköljde över mig varje gång jag formerade orden för mig själv och som jag ville bespara andra: jag är homosexuell?

I George Michaels ”Older” såg jag en vän. Det var så uppenbart att varenda låttext på skivan hovrade över den kärlek som inte vågar nämna sitt namn. Ju mer jag lyssnade på skivan, desto mer framstod den som en sorts chiffer som bara kunde uttydas av en införstådd. ”Jesus to a child”, ”Spinning the wheel” och kanske i synnerhet ”To be forgiven” krävde en speciell sorts blick som formats av garderoblivets ängslan, rädsla och sorg över vem man egentligen var, vem man inte vågade vara.

På bögklubben jag gick på i hemlighet fanns det inget som satte fart på de extroverta dansarna som ”Fastlove”. Den fick unga bögar att slå ut med armarna i en stolt gest, här är jag ju – om det är fastlove du söker.

***

Det har ibland sagts om George Michael att han gjorde sig själv till sin fiende. Inte nödvändigtvis i bokstavlig bemärkelse, utan i metaforisk. Den bild han skapade av sig själv tidigt i karriären som en glad trallande flickidol fick sådant genomslag att han aldrig riktigt kunde frigöra sig ifrån den.

När han sedan äntligen ville visa vem han egentligen var stod personan George Michael i vägen för den verkliga människan: Georgios Panayiotou, sonen till grekisk-cypriotiska immigranter, känslig och sexuellt ambivalent och kanske just därför redan som tonåring full av revanschlystnad och med en föresats att lägga världen för sina fötter.

George Michael på Wembley i juni, 1988. Foto: Rue des Archives/IBL

I den färska egenproducerade dokumentären ”Freedom”, som just nu går att se på SVT Play, återkommer han flera gånger till det: ”Min drivkraft var att bli berömd, älskad och respekterad.”

Frågan är hur man blir det, om man är ett inåtvänt och överviktigt barn med en komplicerad relation till sin omvärld. George Michael skapade ett alter ego som så småningom fick sitt eget liv och höll honom som fånge.

Därför är det talande att både tidningar och sociala medier i julas fylldes av artiklar och inlägg i samband med årsdagen av hans död. Förbluffade texter om att man nu – efter att ha sett dokumentärerna om honom, läst minnesorden om honom, lyssnat på skivorna – insett vilken stor artist han faktiskt var, att han som alltid hade verkat så glättig också hade ett djup, att han var mer än ”Wake me up before you go-go” och ”Careless whisper”.

Då hade han ändå i närmare tre decennier försökt frigöra sig ifrån sin persona och bli tagen på allvar. Redan i sin självbiografi ”Bare”, som han gav ut vid 27 års ålder, berättar han om hur han bara vill ”låsa in George Michael i en källare, begrava sitt alter ego levande, göra upp med alla vansinniga krav på en image så att bara musiken återstår”.

Lyssna först på ”Freedom ’90”, som han skrev under samma period. Och när du gjort det: se videon, där han inte ens medverkar i bild och där den skinnjacka som han dittills hade förknippats med förtärs av lågor. Och så skivtitlarna som år efter år tycks vädja till allmänheten om att ta både honom och hans vuxenblivande på allvar: ”Faith”, ”Listen without prejudice”, ”Older”, ”Patience”.

Varför fascineras jag av personer som växer ihop med sin mask, så till den grad att jag till och med har skrivit en bok om en filmstjärna som gick vilse i sin egen offentliga roll?

Kanske för att jag själv höll på att göra det, som så många andra homosexuella män. Under 1900-talet lärde de allra flesta av oss att dela upp oss själva i två personer. En som man visade upp för omvärlden och en bara för den egna gruppen.

***

Man ska vara försiktig med att klandra någon som dröjer sig kvar i garderoben och vägrar att berätta vem hen är. Beslutet grundar sig i så många divergerande faktorer att det är svårt att säga var samhället börjar och man själv slutar. Det enda man kan fastslå med säkerhet är att det ofta är en strategi för att ens stå ut.

I mitt eget fall berodde det antagligen på lika delar rädsla som ovilja att göra upp med den bild som alla i min omgivning redan hade av mig. För att komma ut är också att lämna ut en del av sig själv som ingen egentligen har att göra med, det allra mest privata: sexualiteten.

Att berätta innebär att abdikera från den positionen, att bli utestängd från somliga gemenskaper.

I ett av de fantastiska verk som queeryran på 90-talet förde med sig, brittiska tv-serien ”Queer as folk” från 1998, säger en av karaktärerna något i stil med: ”När du kommer ut som bög hör alla som du berättar det för egentligen bara att du säger en sak: att du gillar att suga kuk”.

Det är en erfarenhet som är unik för hbtq-personer eftersom ingen heterosexuell person har behövt definiera sig själv på ett liknande sätt för sin familj, för mormor, farmor och barndomskamraterna. Och det är en oerhörd och faktiskt ganska förnedrande press.

Därför finns det skäl att inte öppna dörren till garderoben. Att bli kvar därinne innebär – åtminstone som vit man – också att man slår vakt om de få privilegier man har. Så länge omvärlden inte vet vem man egentligen är upprätthåller man också den föregivna bild den har om en: som en av dem.

Att berätta innebär att abdikera från den positionen, att bli utestängd från somliga gemenskaper, att göra sig sårbar i miljöer där sårbarhet sällan värderas neutralt utan som en belastning, kanske rentav betraktas med ett visst äckel.

”So you’re screaming from behind your door”, sjunger George Michael i ”Praying for time” från 1990. ”Say what’s mine is mine and not yours”.

***

Under George Michaels storhetstid under den senare delen av 80-talet och det tidiga 90-talet förändrades villkoren för garderobsbögar, i synnerhet om man var känd. Aidsåren och queerteorin medförde ökade och politiserade krav på öppenhet för att stärka medvetenheten om både gayvärlden och de plågor som den just då genomled. Att inte delta i kampen och använda sitt inflytande som offentlig person sågs ofta som ett utfall av bristande solidaritet.

I debattens efterbörd har det kastats mycket skit på kända bögar som valde att inte vara öppna. Jag har själv gjort det. När det väl begav sig var jag dock bara vagt bekant med hela dilemmat, då fokuserade jag mest på mina egna smärtor.

Hur förhöll sig George Michael till det faktum att villkoren omkring honom höll på att förändras medan han själv satt kvar bakom sin dörr? Att läsa Sean Smiths nyutkomna biografi ”George” tydliggör både gråskalorna i en problematik som åtminstone då var svart-vit och skapar dessutom frågor om vilka förutsättningar George Michael hade och vilka han skapade själv av en värdelös situation.

Hade han bara för en kändis något så ovanligt som integritet?

Det finns trots allt lägen när ett liv i garderoben paradoxalt nog skapar visst manöverutrymme, då man kan verka utan att väcka alltför stor uppmärksamhet. Och med tiden blev George Michael en mästare på att – i skydd av sin persona – föra en subversiv kamp mot en förstelnad normkultur och sexualmoral.

I ultrakommersiella Wham lajvade både han och bandkollegan Andrew Ridgeley obekymrade opolitiska dudes i ett thatcheristiskt England – men uppträdde samtidigt vid sidan om för strejkande gruvarbetare och skänkte pengar till insamlingar med radikal profil.

I takt med att George Michael under sina sista år i Wham förstod att han snarare var homo- än bisexuell var han heller aldrig direkt rädd för att visa sig ute på gayställen – faktum är att duon vid ett flertal tillfällen uppträdde på bögklubbarna Bolts och Heaven. Om man får tro Smith talade han även tidigt om sin sexuella identitet inför bekantskapskretsen.

Inför medierna teg han om sitt privatliv vilket visserligen kan tolkas som ett uttryck för både feghet och skamkultur. Men då får man inte glömma att han samtidigt regelbundet skänkte betydande belopp till både aidsfonder och hbtq-organisationer. Hade han bara för en kändis något så ovanligt som integritet?

När han sprang in i Peter Tatchell, en av det brittiska gaycommunityts förgrundsgestalter, kunde han inte sluta prata om hur viktig Tatchell hade varit för hbtq-världens politiska framgångar. Själv verkade han i det tysta.

***

Medan jag läser George Michaels självbiografi och Sean Smiths nyutkomna bok infinner sig snarare misstanken om att maskspelet inte bara var ett uttryck för rädsla eller oro att inte längre vara älskad av sin publik. Det fyllde också en konstnärlig funktion och blev en sorts kreativ drivkraft.

Om han nu av rädsla dolde vem han var i det offentliga var han fortfarande fri att leva ut sitt hemliga jag i låttexterna. Medan George Michael själv alltid gömde sig bakom ett par rejäla solglasögon har hans låtar eller texter aldrig suttit och hukat i garderoben och låter sig heller aldrig fångas upp av heteronormativa lyriska konventioner.

Wham: Andrew Ridgeley och George Michael på Wembley 1986. Foto: Roger Bamber/Alamy Stock Photo

De flesta av hans sololåtar är konsekvent avkönade och riktar sig till ett ”du” snarare än en ”hon” eller ”han” – i synnerhet när han sjunger om sex. Och rent tematiskt befinner de sig ofta i spänningsfältet mellan en överordnad samhällsmoral och en pockande drift, mellan det man får och det man inte får göra med sin sexualitet.

I ”I want your sex” ägnas till exempel hela låten åt att övertala låtens ”du” om att ha sex med låtens ”jag”, åt försäkranden om att det inte är farligt att underkasta sig det man känner och att det inte är fult eller skamligt att uppleva åtrå.

Som ung homosexuell lyssnare utan egentliga förebilder eller referenspunkter i en queerkultur blir man tidigt uppmärksam på sådant. Och jag minns att jag såg samma tendenser, små retsamma utrop och gäckande rader, i låtar som ”The strangest thing”, ”It doesn't really matter” och ”Cowboys and angels”.

Han blev näktergalen som sjunger om sin frihet i sin gyllene bur.

Även om jag inte kunde formulera det som tonåring hade jag fortfarande en sorts instinktiv förståelse för konfliktytorna i de dubbeltydiga texterna: den ständiga ambivalensen och slitningen mellan åtrå, rädsla och en sorgkantad längtan efter att spränga bojorna.

Det är en ambivalens som genljuder i alla garderobsbögars liv – det är knappast en slump att det vanligaste motivet i George Michaels låtar är ordet ”freedom”. Inte bara i låtarna med samma namn – Whams ”Freedom” och soloartistens ”Freedom ’90” – utan också i sådana som ”Soul free”, ”Free” och ”Move on”.

Hos honom handlar det inte främst om ett bejakande av den euforiska tyngdlösheten på ett dansgolv eller ett ord som ligger bra i munnen i en popsång. Det handlar om en längtan efter att bli sin egen, om att kasta bort sin mask, göra upp med alla förväntningar på vem man borde vara och i stället leva ett helt liv.

Eller som han uttrycker det i ”Freedom ’90”: ”I think there’s something you should know, I think it’s time I told you so. There’s something deep inside of me, there’s someone else I’ve got to be.”

Han blev näktergalen som sjunger om sin frihet i sin gyllene bur. Och när han sjöng kunde i sin tur vi, hans olycksbröder, lyssna och övermannas av vår alltmer våldsamma längtan efter att glänta på garderobsdörren och dra in den klara luften, utanför det trånga utrymme där vi hade gömt oss, i våra lungor.

***

George Michael själv blev tvungen att berätta sanningen till slut. Han togs på bar gärning under ett raggningsförsök och greps av polisen på en offentlig toalett i Los Angeles 1998, för övrigt samma år som jag själv kom ut.

Redan två år tidigare hade dock ”Older”, som nog bör ses som hans egentliga utträde, landat i skivbutikerna. På albumet finns inte ett enda spår som ens antyder heterosexualitet, han till och med dedicerar skivan öppet till sin avlidne partner, brasilianske Anselmo Feleppa som 1993 gick bort till följd av en aids-relaterad hjärnblödning.

”Older” är en skiva om sorg och ensamhet, men också om att försöka gå vidare trots att döden återspeglas i de miljöer han även fortsättningsvis rör sig i. Som i ”Spinning the wheel”, ännu en av alla dessa låtar som riktar sig till ett könsneutralt ”du” – men där låtjaget ligger vaken och hemfaller åt aidsskräck medan partnern är ute och lever runt.

I mottagandet av skivan hittar jag faktiskt inte en enda rad i recensionerna som ens antyder medvetenhet om de queera aspekterna i snart sagt varje textrad.

Som ett bevis på maskens makt över budskapet är det nästan övertydligt. Trots att George Michael mer eller mindre skrev lyssnaren på näsan var det som om skivans dolda och djupare budskap endast fick en subliminal verkan.

Vi som förstod, förstod. Medan de flesta andra obekymrat dansade vidare till låtar om aids, cruising och samkönad kärlek utan att tänka närmare på vad som sjöngs.

Foto: Martyn Goddard/REX

”Older” är George Michaels sista riktigt stora ögonblick som konstnär. Med undantag för den karnevaliska utlevelsen i låten ”Outside” – som handlar om toalettincidenten och blev en omsusad video – är det som om motivationen rinner ur honom när den nya och överrumplande identiteten som internationell bögstjärna pådyvlas honom åren kring millennieskiftet.

Sensibiliteten, mörkret och dubbeltydigheterna sorteras bort. Själv misstänker jag att det beror på att han inte hade någon hemlighet längre, ingen existentiell bävan som han kunde omsätta i musik, ingen mask att gömma sig bakom eller leka med längre.

I stället går han vilse i förfärliga funklåtar med plakatpolitiska budskap och ballader som kippar efter kreativ luft. De sista femton åren festar han sakta men säkert ihjäl sig och dör i följderna av hjärtsjukdom, lungproblem, depression och missbruk julen 2016.

***

Så kände han sig åtminstone fri till slut?

I Sean Smiths biografi berättas om hur George Michael, precis när han har fått veta att Anselmo gått bort, förtvivlad ringer sin mor. Han har under hela vuxenlivet hållit tyst om sitt hemliga jag för sina föräldrar, hans närmaste har övertygat honom om att de förmodligen inte skulle kunna ta det.

Men nu, vid trettio års ålder och efter att ha sett sin pojkvän tyna bort i sin fasansfulla sjukdom, berättar han äntligen allt. Om sorgen, om homosexualiteten, om friheten som han har varit så rädd för.

Hans mamma blir sårad och förstår inte hur han har kunnat vara tyst om sig själv så länge. Vad trodde han om henne? Hon hade velat vara där för honom.

Jag vet varför jag blir så omtumlad av att läsa det. Min egen mamma sade samma sak. Efter så många år av tvekan inför den där existentiella avgrunden, ringde jag min familj en söndagseftermiddag i maj 1998 och berättade allt i en enda utandning. Jag visste: gjorde jag det inte då skulle jag aldrig göra det.

Samma eftermiddag lyssnade jag på ”Older” igen. Jag kan naturligtvis inbilla mig, men jag har ett klart minne av att jag aldrig riktigt hade lyssnat på den med samma meditativa stillhet som jag gjorde då.