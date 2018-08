Johan Hilton: Kan vi minoriteter lita på er, politiker?

För ett tag sedan ropade en man ”buttboys” och ”bögjävlar” efter min make och mig i tunnelbanan. Det var mitt under Europride, det var inte särskilt sent på kvällen och vi blev båda rätt ställda. Ingen av oss var direkt förvånad. Det är så klart tråkigt att kallas för nedsättande saker, men det hade mycket väl kunnat hända i princip närsomhelst.

Ändå var det här första gången som jag tänkte: ”Det kanske är lika bra att vänja sig.”

Jag påstår inte att det var en rationell reaktion, bara att det var det första som flög genom skallen. Och att jag själv blev häpen. Där jag i hela mitt vuxna liv har varit en obotlig optimist i hbtq-frågor – ”the world only spins forward”, som Tony Kushner skrev – har någonting hänt under den senaste mandatperioden.

Jag märker att jag har börjat rusta mig för ett bakslag. Att jag långsamt vant mig vid en sorts osäkerhet inför att det utrymme som hbtq-communityt mutat in verkligen kommer att bestå, att de högerradikala och antimoderna krafterna nu är så pass starka att de på lång sikt kan komma att rasera det som vi – vilket här inbegriper de flesta utsatta minoriteter – under stort tålamod har byggt upp.

Det är en rent emotionell hållning i en tid då regnbågsflaggan vajar i princip överallt, inte minst i småstädernas många Prideinitiativ, jag medger det. Till och med radikala nationalister säger sig värna hbtq-personers rättigheter nuförtiden. Men ärligt talat, vem går egentligen på det. Det rör sig om en så utpräglad läpparnas bekännelse att det nästan är komiskt. I synnerhet mot bakgrund av att folkvalda sverigedemokrater har en besynnerlig benägenhet att mellan skål och vägg återkommande använda ord som ”freakshow” om hbtq-personer, medan andra jämför homosexualitet med tidelag och pedofili eller rentav helt vill förbjuda Prideparaden (Expressen 4/8).

Det är inga oskyldiga åsiktsutbrott och de uppstår inte i ett kontextuellt vakuum. Det glapp som finns mellan det som sägs officiellt i SD-sammanhang och det som sägs i inofficiella kretsar är SD:s själ, tro inget annat.

Sedan åtminstone förra valet förekommer dock regelbundet invändningar om att SD måste börja betraktas som ett parti bland alla andra, att det är demokratiskt ohållbart att fortsätta med isoleringen. Det har till och med förekommit ord som ”mobbning”.

Det är inte otänkbart att det är där, i ett regeringssamarbete, som det kommer att sluta till sist. Frågan är vad de partier som väljer att ta SD i båten är beredda att bortse från i hopp om att få bilda regering, vilka frågor man så småningom är beredda att dagtinga med om partiet fortsätter att växa. Kan jag som medlem av en i dag omfamnad minoritet verkligen lita på att våra rättigheter är säkrade – också på lång sikt, när solen en gång slutat skina på oss? Kommer ni politiker att försvara oss även om SD skjuter fram positionerna ytterligare, lägger av sig masken och börjar ställa skarpa krav för att släppa fram er?

Det som allt mer har kommit att prägla mina tankar som tillhörig en minoritet är nämligen en fascination över hur fort allting har gått. Det som var otänkbart att uttrycka bara i går, under alla öppna hjärtans tid, uttrycks nu oavbrutet. Under den sistlidna mandatperioden har i stort sett alla partier visat en påfallande iver inför SD:s problemformuleringar, vilket nog har mindre med flyktingvågen hösten 2015 än partiets väljare att göra. Företrädare för framför allt ett av partierna – M – har på sociala medier i stort sett övertagit både SD:s begreppsapparat och deras härskartekniker: vänsterbliven, syltryggar, batikhäxa, jävla hora, what not.

Om det går så hisnande fort för en partikultur att erodera allt medan ledningen tittar åt ett annat håll – hur ska jag som del av en minoritet kunna känna tilltro till ett enda solidaritetsyttrande från partiet som sådant i fortsättningen? I går skulle ju alla med – i dag är de som skulle med ensamkommande våldtäktsmän? Samtidigt står opinionsbildare på högerkanten och formligen skälver av återhållen förväntan inför möjligheten att, med SD:s bistånd, konsolidera en borgerlig regering under vem vet hur många mandatperioder.

Det finns de som hävdar att denna kappvändning, detta skenande förakt, beror på att de tidigare inte har fått uttryckas offentligt, att det är ett eftersläpande uttryck för åsiktskorridoren.

Den paranoide bögen i mig ställer snarare sig själv frågan: vad är det i så fall då som förtigs i dag om andra minoriteter? Vad är det för åsikter som just nu bubblar där ute i folkdjupet om, säg, bögar, flator och transpersoner? Och varför skulle inte pendeln snabbt kunna svänga till de juridiska inskränkningarnas fördel när det gäller, säg, hbtq-frågor? Det är ju vad som redan har hänt, tja, migranter?

En GP-ledare av Alice Teodorescu (11/8) ger redan nu en vink om hur det kan låta när opinionsvindarna börjar vända: åkallandet av den klaustrofobiska svenska åsiktskorridoren, tankegångar som kränger mellan Stalins lojalt applåderande medborgare och publiken på partiledardebatten under Europride, upplysningen i förbigående om att en stor del av Sveriges befolkning faktiskt är motståndare till samkönades rätt att adoptera och en undran om varför detta inte syns i politiken. Därefter en efterlysning av politiker med mod och som vågar vara kontroversiella.

På KD-håll rastar Ebba Busch Thor en gammal partikäpphäst om att Pride sexualiserar samhället och det offentliga rummet samt att S&M-delen bidrar till stigmatisering. (Hur hon nu kan vara så säker på det, KD:s intresse för både diskriminering och stigmatisering av hbtq-personer har historiskt varit milt sagt svalt. Detta nyvunna vurmande för hbtq-communityt är i sig ett bevis på hur fort det kan gå i politiken.)

Och på Twitter delar Gävlemoderaten Lars Beckman ett så djupt insinuant bildmontage att det nästan ter sig overkligt att homofobin passerar: en bild på en manligt dådkraftig Ulf Kristersson som kontrasteras mot bilden av en dyster Stefan Löfven som håglöst och kuvad låter en regnbågsflagga täcka halva ansiktet.

Det är än så länge småsaker, detaljer, egentligen ingenting att ens bry sig om. Men mot bakgrund av hur flitigt delade samtliga dessa exempel blev på sociala medier och hur hårt det stormat från främst borgerligt håll kring just årets Prideupplaga – mobbare! motståndare till yttrandefrihet! identitetspolitiker! – är de misstänkt lika testballonger.

Jag skäms inte ens längre för att min oro är en rent emotionell reaktion, jag kan inte förhålla mig annorlunda i det här. Jag skulle snarare kalla den realistisk. Minoriteter som har lärt sig det minsta lilla om hur diskriminering, hets och förföljelse fungerar vet att vi alla sitter i samma båt.

I takt med att somliga grupper pekas ut som tärande spiller misstänksamheten över även på oss andra. I Trumps USA är hetsen inte reserverad för muslimer, svarta och mexikaner – även om det tveklöst är både upprörande och illa nog. Också hatbrotten mot hbtq-personer har ökat bara sedan presidentvalet 2016.

Det var detta kluster av rädslor och erfarenheter som återspeglades i den där snabba tanken som for genom huvudet: ”Det kanske är lika bra att vänja sig”. För grundfrågan blir jag inte kvitt: om SD fortsätter att växa och opinionsläget vänds mot fler minoriteters landvinningar – kommer ni politiker att stå pall även fortsättningsvis?

