Johan Hilton: Kryssningen som låter som rena helvetet

Om någon hade berättat för mig som tonåring att 90-talet skulle vördas av nostalgiker som eran som banade väg för Snap! och East 17 hade jag förmodligen tjutit av ilska. Nu får jag i stället sitta här och gnissla tänder över nyheten om en ”Vi som älskar 90-talet”-resa med Viking Lines Cinderella.

Den 28 december kommer ett skepp lastat inte bara med ovan nämnda namn utan också artister som Drömhus, Me & My och Rob n Raz. För en före detta indiekille, som under hela 90-talet aristokratiskt rynkade på näsan åt all sorts kommersialism, låter det som helvetet, fullt jämförbart med den ångest som genomsköljer grånade proggare inför tanken på att instängda i en båt på havet tvångsmatas med Abba, Sylvia Vrethammar och Streaplers.

Inte alla 90-talsvurmare. Det ska alla så kallade nostalgiker ha väldigt klart för sig. Faktum är att de redan nu kan rista in den meningen på min gravsten bredvid bandnamn som Pavement, Spiritualized och Mercury Rev.