Johan Hilton: Pandemin har fått mig att frossa i det klassiska Hollywoods gamla hemligheter

Pandemin har fått mig att ta min tillflykt till gamla Hollywood. Under lunchpromenaderna i motionsslingan lyssnar jag på avsnitt efter avsnitt av podden ”You must remember this”. Där fördjupar sig författaren Karina Longworth i exakt allt det som man inte visste att man intresserade sig för i 1900-talets Hollywood: mordet på stumfilmstjärnan Ramon Novarro, Disneys rasistiska barnfilm ”Song of the south”, svartlistningen av vänstersympatisörer och kommunister.

Och så tragedin kring skådespelerskan Peg Entwistle som 1932 begick självmord genom att hoppa från Hollywoodskylten.

Det är en ganska perifer händelse i filmstadens historia, men spelar ändå en viktig roll i en annan skildring av den så kallade drömfabriken just nu: Netflixaktuella serien ”Hollywood”, en tillrättalagd önskedröm om hur det sena 1940-talets filmindustri hade kunnat se ut om den vågat trotsa samtidens rasism, sexism och homofobi.

En person som fladdrar förbi i den är talangjägaren och agenten Henry Willson. Också han har funnits på riktigt och är en av Hollywoods absolut mest fascinerande gestalter under 1900-talet, åtminstone ur ett gayhistoriskt perspektiv.

Henry Willson var som mest inflytelserik under 50- och 60-talen och var ett riktigt praktsvin – det är alla som hade med honom att göra överens om. Enligt Robert Hoflers roliga biografi ”The man who invented Rock Hudson” från 2005 var Willson inte bara elak, reaktionär, tyrannisk, intrigant och gapig, utan dessutom en utpräglad kladdpelle, narkoman och suput som inte hade klarat sig i många sekunder på den här sidan metoo.

Men Willson var alltså även homosexuell, vilket spelade en avgörande roll i hans framgångssaga. Efter många års erfarenhet i gaysvängen hade nämligen Willson näsa för både maskulin sensualism och hur den kunde exploateras kommersiellt. Genom att ragga runt på diverse gaykrogar i jakt på nya talanger knöt han till sig ett stall av unga, manliga skådespelare som han förvandlade till stjärnor.

Gossarna var snutfagra, kom ofta från arbetarklassen, döptes gesvint om till cowboyklingande grabbnamn som Rory, Tab och Chad och skickades sedan vidare till filmbolagen. Med tiden blev de stilbildande och kom att utgöra något av sinnebilden för det nykonservativa 50-talets manlighetsideal: biffiga, stoiska och bredaxlade. Inte minst kronjuvelen i Willsons samling – Rock Hudson (som också han dyker upp i serien ”Hollywood”).

Naturligtvis levde ingen av de Willsongrabbar som var homo- eller bisexuella öppet, det skulle dröja flera decennier innan gayfrigörelsen tog fart på allvar. Men på ett symboliskt plan kan agenten och hans klienter ändå ses som ett slags subversivt synliggörande av queera män.

Det här var, trots allt, fortfarande en tid då homosexualitet sammankopplades med degenererad manlighet, med sinnessjuka, hysteri och könsförvirring. Samtidigt var det just smygbögande karlakarlar som Dack, Tab, Nick och Rock som tog plats på biodukarna i egenskap av maskulina praktexemplar.

I ”Hollywood” är dessvärre alla sådana gayhistoriska ironier borta med vinden, varenda person i den rätt beskäftiga serien talar som om de kom direkt från en Kyrkans barntimmar-samling om att också två personer av samma kön kan bli kära i varandra.

Så skippa den och gå direkt på ”You must remember this” i stället, för det är en podd som verkligen excellerar i att just djuptolka den här sortens symboliskt laddade kulturuttryck. Och är dessutom den perfekta lyssningen i en tid där vi alla går och bävar inför något som vi inte kan upptäcka med blotta ögat, viruset. Det gäller ju att inte glömma bort att det även har funnits osynliga processer som gjort världen bättre. Ett gäng smygbögar som underminerar vår föreställning om vad en äkta man kan vara, till exempel.

