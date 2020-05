Johan Hilton: Programmet om talkshowmordet ger en bra bild av hur det talades om homosexuella alldeles nyss

Den 9 mars 1995 laddar den unge amerikanen Jonathan Schmitz sitt gevär och går hem till en manlig bekant, Scott Amedure. Efter en kort hätsk ordväxling skjuter Schmitz ihjäl Amedure, två skottsalvor rätt i bröstkorgen. Det är kulmen på en händelsekedja som inletts tre dagar tidigare i tv-programmet ”Jenny Jones”, ett av de gapigaste exemplen på den tidens ganska sjaskiga talkshowtrend där gäster vände ut och in på sitt innersta inför en vrålande publik.

Amedure gästade ”Jenny Jones” för att berätta för en oförberedd Schmitz att han inte bara är bög utan dessutom attraherad av honom. I klippen från programmet skrattar en obekväm Schmitz till en början med, säger nej tack och försäkrar att han är väldigt, väldigt heterosexuell. Men efteråt kan han uppenbarligen inte släppa känslan av att ha blivit förödmjukad och bestämmer sig för att utkräva hämnd.

I en ny dokumentärserie på Netflix, ”Dömd av media” som handlar om en rad spektakulära brottsfall, ägnas första delen åt Schmitz och Amedure. Visserligen är inte serien i sig något vidare – den hemfaller åt en ganska trubbig mediekritik – men avsnittet om ”Jenny Jones”-mordet är intressant.

Så länge du inte visar vem du är pratar vi inte om det

Inte minst därför att det ger en symbolisk bild av hur homofobin och maktförhållandet mellan hetero- och homosexuella män såg ut för inte särskilt länge sedan. Och i många fall säkert fortfarande gör. Don’t ask, don’t tell. Så länge du inte visar vem du är pratar vi inte om det. Men om du lägger in en stöt eller börjar tafsa, din perverse jävel, är det knogmacka som gäller.

En av scenerna i ”Dömd av media” tjänar som ett talande exempel. Under rättegången kallas Schmitz pappa in som vittne och försvarar sin son med formuleringar som ekar på en gång avlägset och välbekant.

”Hur skulle du känna om nån trodde att du var homosexuell?” säger han när han får frågan om hur sonen mådde efter ”Jenny Jones”. ”Jag skämdes, han skämdes.” Han medger vidare att han kallar homosexuella ”faggots”, men försäkrar ängsligt när sonens tidigare konfliktfyllda relationer kommer på tal: ”Det handlade om kvinnor. Det ska ni veta, kvinnor. Kom ihåg det, kvinnor, inte män.”

Pappan tar visserligen aldrig sonens handling i direkt försvar, men uppriktigt sagt tycks han heller inte oförstående till den. Om inte Amedure äcklat sig hade det här aldrig hänt? Man måste väl få försvara sig?

Skälet till att jag använder just ordet ”välbekant” om det här vittnesmålet är att det ofta lät sådär i de manliga miljöer man kunde hamna i som ung man för sisådär 25 år sedan. De ständiga bögskämten, tjuten av avsmak, den obegripliga aggressionen. Samt den underförstådda överenskommelsen om vilka det var okej att avreagera sig på.

Samtidigt ökar hatbrotten mot transpersoner betydligt i USA

Denna vrede, våldsamhet och skräck inför det utmanande har väl alltid varit den hegemoniska maskulinitetens nattsida och kanske är det därför som just homofobi ofta funkat som ett slags socialt smörjmedel karlar emellan.

Så att Schmitz kände att han hade både farsan, grabbgänget och samhället i ryggen när han laddade sin hagelbössa den 9 mars 1995 är knappast häpnadsväckande. Det finns en koppling mellan ord och handling.

”Den som hävdar att homosexuella är en cancersvulst på samhället står med som en skugga under träden när mer handlingskraftiga typer knackar bögar”, sammanfattade till exempel Göteborgs-Postens dåvarande ledarskribent Gert Gelotte träffande tumultet kring pastorn Åke Green i början av 2000-talet.

Jonathan Schmitz är i dag en fri man och på många sätt har samhällets bögneuros naturligtvis förändrats. Samtidigt ökar hatbrotten mot transpersoner betydligt i USA. Detta i takt med att Donald Trump gör frekventa signalpolitiska utspel om förbud mot könsneutrala toaletter och transpersoner i det militära. Skuggan under träden, som sagt. Glöm inte bort den.

