Johan Hilton: Publikens missnöje med ”Game of thrones” gör mig alldeles lycklig

Det är tuffa tider för människor som gillar tuttar och drakar, för att parafrasera Greta Thurfjell (DN 20/5). Under veckan har stormvågorna gått höga på sociala medier. Ingenting blev som man hade tänkt sig i de sista avsnitten av ”Game of thrones” och nu är ingenting roligt längre. Säsongen var för kort, den var för lättköpt, den var för grym, den var för kladdig, den var för klumpig, den var för pekoralistisk. Alla är missnöjda på sitt eget sätt. Medan detta skrivs har över en miljon fans skrivit på ett upprop för att hela sista säsongen ska spelas in på nytt. (Lycka till!)

So what’s new, pussycat? Det går naturligtvis inte att tillfredsställa en publik som ägnat åtta år av sitt liv åt en serie som blivit ett kulturfenomen i sig själv. Hur serieskaparna än agerat hade de mötts av en stormvåg av kritik. Det är liksom priset man betalar för en epokgörande framgång – varenda sate känner sig manad att rycka ut med sina rödpennor.

Det intressanta med fallet ”Game of thrones” är dock att vreden just är så… passionerad. Av en del trådar på Twitter skulle man kunna tro att serieskaparna gjort sig skyldiga till högförräderi, allra minst.

Det är uppfriskande på riktigt. I en tid där alla tävlar om att vara blasé är det plötsligt som att befinna sig mitt i gamla dagars folkstormar mot kontroversiella kulturinslag. Som när Charles Dickens tog livet av den tappra Lilla Nell i följetongen ”Den gamla antikvitetshandeln” – en sentimental och blaskig historia vars dåtida popularitet var fullt jämförbar med hajpen kring ”Game of thrones”. Enligt skrönan stormade läsarna lastfartygen som fraktade följetongen i New Yorks hamn i pur läslystnad.

Eller varför inte orkanerna kring DH Lawrences ”Lady Chatterleys älskare” och Anthony Burgess ”A clockwork orange”? Där den ena läsarhopen efter den andra skrek att SÅHÄR GÖR MAN BARA INTE MOT SIN PUBLIK! Det är OMORALISKT!

Den positivt lagda kulturkritikern skulle antagligen ta reaktionerna på ”Game of thrones”-finalen som ännu en intäkt för hur viktig berättelsen fortfarande är för människor. Se bara, den får folk att dra ut på korståg i kommentarsfälten! Förbrödrar människor över hela klotet i kravet på att även drakdrottningars psykologiska utvecklingskurva bör vara fullt begriplig! Allons enfants!

Den mer behärskade typen konstaterar snarare än en gång att alla alltid har fel om allt. Och att det faktiskt känns lite apart, om än glädjande, att det fortfarande finns folk som hellre sätter hela sin nogsamt hoptråcklade intrigväv i brand än att ge efter för publikens digra önskemål.

(Ja, jag tittar på dig, Henrik Ibsen och din tyska version av ”Ett dockhem”. Och hur du lät Nora stanna kvar hos sin make bara för att du inte orkade sätta dig upp mot din borgerliga publiks konventionella moraluppfattningar.)

Alla som har läst Stephen Kings alltmer paranoida skräckromaner om det klaustrofobiska förhållandet mellan författare och läsare vet nämligen att man aldrig ska lyssna för mycket på sin publik, helt enkelt därför att den aldrig nöjer sig. Ju större makt den får, desto krångligare och kräsnare och omöjligare och farligare blir den.

Och då vet vi alla var det slutar: plötsligt ligger man där fastsurrad i sin säng, som författaren i ”Lida”, medan något skogstokigt fan av Kathy Bates-snitt svingar sin yxa för att hon inte får sin vilja fram.

”Konst är inte demokrati och publiken har ingenting att säga till om när det gäller hur det slutar”, lyder ett citat som jag känner en allt större lust att brodera in på en kudde och ha i tv-soffan därhemma.

Vem som sade det? George RR Martin. Han som skapade ”Game of thrones”. Vem annars?