Johan Hilton: Theresa May och en stund av absolut komisk perfektion

För två år sedan höll Storbritanniens förra premiärminister Theresa May det som skulle ha blivit ett stort linjetal på det konservativa partiets stämma i Manchester. Det är en stund av absolut komisk perfektion. Först drabbas May av en envis hosta som underminerar den storvulna högtidligheten. Därefter avbryts hennes stoiska kväkanden av en demonstrant som går fram och ger henne ett fejkat uppsägningsavtal.

När May väl tagit kontroll över situationen igen tappar hon rösten. Och så pricken över i:et: plötsligt släpper bokstaven F i parollen på kulissen bakom henne – ”Building a country that works for everyone” – och faller i golvet.

Det var en närmast sublim upplevelse, som om hela universum vände sig mot May i ett av hennes politiska livs viktigaste stunder. Som någon skrev på Twitter: ”Det enda som fattas nu är att hon vänder ryggen mot publiken och det visar sig att hon råkat stoppa ned kjolen i trosorna.”

När jag såg klippet kom jag att tänka på luffarna i Samuel Becketts ”I väntan på Godot” och hur tingen i existensens helvetiska leda konsekvent jävlas med dem. Den oätliga maten, skorna som är för trånga, bältet som går av. Det går inte ens att hänga sig – det enda trädet är för litet.

I höst har en ny uppsättning av ”I väntan på Godot” premiär på Dramaten, i regi av Karl Dunér. Vad annars? Den som nyligen såg Tobias Theorells underbara iscensättning av Éugene Ionescos ”Stolarna” på samma teater vet att det är de gamla absurdisterna som mest effektivt ger kropp och röst åt den skogstokiga tid vi just nu försöker navigera oss fram genom.

Brexit, USA, högern, vänstern, den gamla världsordningen, allting är statt i upplösning, allting faller. Det är bara att luta sig tillbaka och fascineras av själva obegripligheten i det som sker. Och akta sig väldigt, väldigt noga för att stoppa ned kjolen i trosorna.