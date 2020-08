Johan Norberg: Den moderna världen hängde på en skör tråd

Fader Fairfax börjar inse att den döde prästens samlande på artefakter från en svunnen, teknologiskt framstående civilisation är knutet till mordet på honom. En än obehagligare överraskning väntar läsaren. Bland de förbjudna artefakterna påträffar Fairfax en märklig, smal rektangelform av glas och plast som detta antika folk använt för kommunikation.

På baksidan, en symbol för den döda civilisationens hybris: ett äpple som det tagits en tugga av.

Robert Harris roman ”The second sleep” från i fjol utspelar sig alltså inte under medeltiden, vilket läsaren letts att tro, utan i framtiden, efter att en mystisk katastrof – det antyds att det kan vara en pandemi – möjliggjort en reaktionär revolt. Böcker bränns, teknik bannlyses, kritiker försvinner. Västvärlden har åter gått in i en lång, mörk natt.

När man läser Harris medan den liberala samhällsordningen pressas hårt av populister inifrån och despoter utifrån, måste man grubbla över dess sårbarhet. Ett annat sätt att undersöka dess bräcklighet är att betänka hur nära det var att den alls inte blev av, från första början. Det är omöjligt att tänka sig vår värld utan upplysningen, industrialiseringen och den liberala demokratin. Men man kan tänka sig en värld utan dem.

Flera tidigare kulturer var nära att bryta igenom till ett slags upplysning, som Abbasidkalifatet för tusen år sedan och Kina därefter, men omskakande kriser fick dem att sluta sig inåt. Vissa historiker menar att det var mycket nära även i Europa.

Särskilt 1600-talet tycks vara ett smalt pass där mänskligheten lätt kunnat trampa snett och falla fritt. Det rådde kris och hungersnöd globalt. Den lilla istiden skadade livsmedelsproduktionen. Uppror och krig härjade hela Eurasien. Många ledare förlorade sina huvuden.

Fälttåg i Kina under Qingdynastin. Foto: Jean Damascene/Wikimedia Commons

Härskarnas svar var att öppenhet och modernisering gjort deras samhällen svaga. De började legitimera sin makt med att de skulle leda folket tillbaka till en påstått ursprunglig och renare identitet. Make the Ottomans great again.

Tidigare toleranta osmaner började insistera på sunnitisk ortodoxi, medan de safavidiska perserna krossade det sunnitiska prästerskapet. Mogulkejsarna i Indien rev sikhiska och hinduiska tempel och Kinas Qingdynasti införde en stelbent konfuciansk tro som rensade ut buddhistiska och taoistiska inslag.

I dessa stater etablerades auktoritära hierarkier, innovationer bromsades och det oberoende intellektuella livet undergrävdes. Vägen mot upplysning och industrialisering blockerades.

Varför hände inte detsamma i Europa? I själva verket var det obehagligt nära. Eliterna reagerade på 1600-talets kriser på samma sätt. Protestantiska reformatorer hade en likartad ambition att återgå till vad de såg som en renare, mer traditionell form av kristendom. Luther ville inte ha tolerans i områden där protestantismen etablerats. Calvins Genève var en polisstat där kättare torterades och brändes.

För att återvinna sin hotade auktoritet blev den katolska kyrkan mer repressiv och dissidenter som Giordano Bruno avrättades. Copernicus fördömdes av protestanterna för sin redogörelse om hur jorden kretsar kring solen. År 1616, sjuttiotre år efter hans död, förbjöd även Rom hans arbeten.

1633 tvingade inkvisitionen Galilei att göra avbön för sin heliocentrism under hot om tortyr. När John Milton besökte Galilei i Florens skrev han att förtryck och självcensur ”hade hämmat den ärorika italienska lärdomen”. Spanska och franska universitet togs över av en stelbent katolsk ideologi.

Europa drabbades av denna reaktion samtidigt som Österrike och Tyskland låg i ruiner efter trettioåriga kriget. Detta var enligt vetenskapshistorikern Floris Cohen det ögonblick när Europa hade kunnat ”förlora sin inre drivkraft och tagit det första steget i en process av förfall och förstening och till sist utdöende”. Europa var där arabvärlden och Kina tidigare varit och hade kunnat gå samma väg, in i en andra sömn.

Europas splittring räddade oss från det ödet. Qingdynastins Kina omfattade nästan 15 miljoner kvadratkilometer. En befallning omfattade en hel kontinent. Inget västeuropeiskt land kom nära en miljon kvadratkilometer.

Europa bestod av mängder av statsbildningar, fria städer, självständiga universitet och en mångfald kyrkor. Det gjorde det omöjligt att koordinera repressionen. Det som bestraffades på en plats uppmuntrades på en annan och den furste som förbjöd nya teorier och innovationer såg sig snart omsprungen av de furstar som tillät dem.

Locke skrev sina viktigaste verk som flykting i Amsterdam och Hobbes skrev Leviathan under exil i Paris. Grotius flydde från Nederländerna till Paris för att kunna skriva i frihet, och Descartes flyttade åt motsatt håll, av samma skäl. När Preussen förvisade Christian Wolff kunde han på ett par dagar finna en professur och tillflyktsort vid universitetet i Marburg.

Även böcker och brev rörde sig över gränserna. Bara två år efter förbudet mot Galileis ”Dialog om de två världssystemen” hade den smugglats ut och publicerats i Strasbourg. Tänkare från länder och kyrkor som slogs på liv och död korresponderade samtidigt om upptäckter och innovationer genom det nya postväsendet. Denna ”de lärdas republik”, en kosmopolitisk och spontant organiserad institution vars betydelse nyligen dokumenterades av Joel Mokyr i ”A Culture of Growth”, hade tusentals medlemmar över hela Europa.

Men den möjlighet som inte lämnar historiker någon ro är vad som skulle ha hänt om någon makt trots allt lyckats dominera kontinenten och koordinera förtrycket. Den brittiske historikern Stephen Davies pekar på 1580-talet som kritiskt, då habsburgarna i olika former kontrollerade Spanien, Portugal, Benelux, Österrike, Tysk-romerska riket och stora delar av Italien.

Davies menar att bara några få tillfälligheter hade behövt ändras för att habsburgska Spanien lyckats ta kontroll över det sargade Frankrike under hugenottkrigen. Dessutom hade en mer erfaren befälhavare och något mer gynnsamma vindar gjort att den spanska armadan lyckats invadera England 1588, och ta dess resurser och strategiska läge.

Det hände inte. I stället kunde England stödja den nederländska revolten mot ett distraherat Spanien, vilket förändrade historien i motsatt riktning. Holländarna vann sin självständighet och skapade en ledande makt baserad mer på tolerans och kommers än inkvisition och plundring. Det blev en fristad för intellektuella. Störst betydelse fick det när den nederländske ledaren Vilhelm av Oranien (med betydande engelsk hjälp) invaderade England och avsatte Jakob II under ”den ärorika revolutionen” 1688.

Därmed undanröjdes risken för en allians mellan England och det nu allt mäktigare Frankrike om att krossa det nederländska experimentet. Dessutom etablerades mer holländska principer i England, friare debatt och ekonomisk dynamik och på sikt upplysning och industrialism.

Men tänk om Vilhelms invasion hade misslyckats? Dagen innan det slag vid floden Boyne som gjorde hans lycka upptäcktes han av fienden, hamnade under beskjutning och sårades i axeln. Tänk om hans fiender hade siktat bara en smula bättre? I en antologi med kontrafaktiska scenarier, ”Unmaking the West”, spekulerar historikern Jack Goldstone i att det kan vara de centimetrarna vi har att tacka för den moderna världen.

Isaac Newton (1642-1727). Foto: Allen & Ginter

Goldstone tror att en triumferande kung Jakob II efter Vilhelms död skulle ha genomfört den katolska revanschpolitik han hela tiden misstänkts för. Han skulle ha satt parlamentet ur spel och upplöst Royal Society och andra sammanslutningar för fri forskning. Newton och andra fritänkare skulle ha förföljts, religiösa minoriteter flytt eller tystats. Utan teorier, mötesplatser eller ens individer (många pionjärer hade avvikande tro) ingen ångmaskin och förmodligen ingen industrialisering.

Den nederländska republiken, omringad av mäktiga despoter i allians, hade blivit ett lätt byte och världen hade inte kunnat inspireras av en framgångsrik liberal förebild. Utan 1688 troligen inget amerikanskt 1776 eller franskt 1789.

Allt detta är naturligtvis blott spekulation – det är inte ens säkert att Williams revolution hade dött bara för att han själv hade gjort det. Det är inte heller givet att en habsburgsk dominans över kontinenten hade blivit stabil eller långvarig. Men det faktum att vi kan hitta flera sådana tillfällen då allt vi i dag tar för givet tycktes hänga på en skör tråd är besvärande.

Om det inte fanns något ödesbestämt med modernitetens födelse finns heller inga garantier för dess framtida överlevnad. I dag hänger frihet och vetenskap visserligen inte på något enskilt lands politik. Världen har i dag den typ av mångfald Europa hade då. Obekväma idéer och upptäckter kan alltid finna en tillflyktsort, digitalt om inte annat.

Men det räckte trots allt med att USA råkade få en president som ogillar västerländskt samarbete och beundrar diktatorer för att vi skulle få ett globalt politiskt väderomslag. Vi har insett att inte ens EU-medlemskap garanterar demokratiska institutioner och den kinesiska techdiktaturen visar att tekniken inte alltid är ett medel för mänsklig frigörelse.

Pandemin avslöjade hur snabbt grundläggande fri- och rättigheter kunde sättas ur spel i kristid, trots att viruset är milt med historiska mått mätt. Hur reagerar vi om nästa kris är mer förödande?

”Alla civilisationer betraktar sig som osårbara”, konstaterar en varnande röst i Harris ”The second sleep”. ”Historien varnar oss att ingen är det”.

