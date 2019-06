Johan Renck: Allt jag gör från och med nu ska ha en mening

Just nu: spara 50%

I buskigt helskägg och skrynklig arbetarskjorta har Johan Renck drag av bonddräng, en lång 1800-talsgestalt klädd i svartvita paltor från topp till tå.

Skenet bedrar.

Skjortan, från franska märket Casey Casey, är inhandlad på Manhattan för 7.000 kronor.

– Jag har en av varje färg, säger han.

Mer eftertänksamt:

– Jag köper för mycket kläder och har alltid gjort det.

Tapeten i vardagsrummet är en blågrön pastoral från William Morris med betande dovhjort under grönskande trädkronor.

Men altandörren ut mot bakgården, där den riktiga amerikanska försommaren prunkar, är stängd.

Renck, som fyllt 52, är Sveriges just nu mest framgångsrika tv-regissör.

Johan Renck har fått en ny syn på sitt skapande efter arbetet med ”Chernobyl”.

I veckan visade HBO sista avsnittet av ”Chernobyl”, ett drama i fem delar som fått miljoner människor världen över att återuppleva katastrofen i det sovjetiska kärnkraftverket den 26 april 1986. När vi ses i regissörens hem i Brooklyn är ”Chernobyl” den för närvarande högst rankade tv-serien någonsin på amerikanska filmdatabasen Imdb, med ett snittbetyg på 9,7 av 10.

Johan Rencks regi är så virtuos, så darrigt och grynigt autentisk, att resultatet har politisk sprängkraft.

Jag är självlärd som filmare och var tidigare mer upptagen av att lära mig mediet som sådant.

Kärnkraftmotståndare i Sveriges regering tipsar om serien på Twitter. Konservativa ledarsidor varnar för att ta den på för stort allvar. Det roar Renck att plötsligt ha ett finger med i energipolitiken. ”Chernobyl” har kanske inte förändrat regissörens liv. Men definitivt påverkat hans inställning till den konstnärliga processen.

– Det jag gör från och med nu måste ha ett syfte, säger han. Stimulera till något slags tanke. Bära på en mening. Man börjar läsa manus med andra glasögon efter en sådan här erfarenhet. Jag är självlärd som filmare och var tidigare mer upptagen av att lära mig mediet som sådant. Ens motiv till att göra film förändras.

Bild 1 av 4 Stellan Skarsgård spelar Boris Shcherbina i Johan Rencks ”Chernobyl” som skildrar Tjernobylkatastrofen 1986. Bild 2 av 4 Stellan Skarsgård och Jared Harris i ”Chernobyl”. Bild 3 av 4 Emily Watson som Ulana Khomyuk i ”Chernobyl”. Bild 4 av 4 Det är 33 år sedan Tjernobylkatastrofen som skildras i HBO-succén ”Chernobyl”. Bildspel

Han nämner en tweet om ”Chernobyl” som författaren Stephen King just skickat ut till sina dryga fem miljoner följare: ”Det är omöjligt att titta på HBO:s CHERNOBYL utan att tänka på Donald Trump”, skriver King, och fortsätter: ”precis som de som hade ansvar för den dödsdömda ryska reaktorn är han en man med medioker intelligens och enorm makt – ekonomisk, global – som han inte förstår”.

– Jag har hållit på att lattja med film tidigare, säger Renck. Det har inte varit lättvindigt, utan på väldigt stort allvar. Men det allvaret har ju handlat om ett uttryck. Det har inte funnits någon övergripande relevans med det jag gjort, inget att ta med sig.

Frågan om kärnkraft rymmer en större fråga: hur vi ska förhålla oss till den helt befängda idén om ständig tillväxt

”Chernobyl” kramade ur honom ett konstnärligt patos.

– Att se till att dessa människors röster blir hörda. Att låta den här historiska händelsen ta plats i vårt kollektiva minne. Det har varit lite omvälvande för mig i relation till mitt jobb.

Hanna Fahl: I tv-serien ”Chernobyl” sätter radioaktiviteten tiden helt ur spel

Serien har gjort honom en smula civilisationskritisk.

– Frågan om kärnkraft rymmer en större fråga: hur vi ska förhålla oss till den helt befängda idén om ständig tillväxt. Ett påfund som varken återfinns i biologin eller fysiken utan som människan har hittat på helt själv.

Som civilisationskritiker har Renck ett visst bagage.

Hemma hos Sveriges mest framgångsrika tv-regissör just nu. Florian Schneider i Kraftwerk (porträtterad av Anton Corbijn) samsas med Josef Franks och William Morris mönster.

Länge finansierade han sin tillvaro genom att regissera reklam för europeiska modehus som Fendi och Chanel, kedjor som H&M och Nike och bilmärken som Audi och Peugeot. Han är ökänd för att resa 250 dagar om året och har flugit så flitigt i tjänsten att han en gång gick ombord på en nattbuss i centrala Stockholm och stack fram ett kreditkort till chauffören:

– En enkel med fönsterplats till St Eriksplan, tack.

Godmodigt, säger han:

– På 90-talet, när allt exploderade med Stakka Bo, var det fortfarande svårt att vara kändis i Sverige. Jag åkte alltid taxi.

Renck slog igenom som musiker 1993, under artistnamnet Stakka Bo.

Johan Renck Aktuell med tv-serien ”Chernobyl”, skriven av Craig Mazin. Född 5 december 1966. Bor i Brooklyn i New York med hustrun Elin och barnen Jack, Harriet, Max och Bruno. Slog igenom som musiker under artistnamnet Stakka Bo med låten ”Here we go” på skivan ”Supermarket” 1993. Har gjort musikvideor till David Bowies sista singlar ”Lazarus” och ”Blackstar” och åt Madonna, Kylie Minogue, New Order, Robbie Williams, Beyoncé med flera. Har regisserat tv-serierna ”Bloodline”, ”The last panthers”, ”Ettor och nollor” och avsnitt för ”Breaking bad”, ”The walking dead”, ”Halt and catch fire”, ”Bates motel”, ”Shut eye”. Visa mer

Under uppväxten flyttade familjen från Uppsala till Miami, Tromsö och Kuwait. Pappan Hans Renck var läkare och professor i smärtlindring som baxade trebarnsfamiljen mellan internationella universitetssjukhus. Johan Renck växte upp utan föreställning om hembygd. 2001 flyttade han själv till Los Angeles och i dag är han skriven i New York. Men lever i praktiken i kappsäck. Från Albuquerque i New Mexiko, där han gästregisserade avsnitt för ”Breaking bad”, hans genombrott i amerikansk tv-industri, till Dublin, där han regisserade delar av första säsongen av ”Vikings” för History channel.

När han skrev på kontraktet för ”Chernobyl” hade han just återvänt till Brooklyn efter ett år i Serbien och Montenegro, där han regisserat ”The last panthers”, en serie i sex delar om organiserad brottslighet på ett krigshärjat Balkan.

Johan Renck bor med fru och fyra barn i ett townhouse på 420 kvadrat i Park Slope, Brooklyn, New York.

Renck bor i ett townhouse på 420 kvadrat i Park Slope i Brooklyn. Men familjen reser så febrilt att de fyra barnen inte vet var de hör hemma.

– De fattar knappt att de bor här, säger han. De frågar: när ska vi tillbaka till Litauen? Till Marseille? Jag växte ju upp på det sättet själv och har bara positiva erfarenheter av att bli nedsatt i nya miljöer.

Om Renck är en världsmedborgare, en ”varsomhelstare”, kan man se ”Chernobyl” som en påminnelse om nödvändigheten av öppenhet. En nagelbitare om det livsfarliga i slutna samhällssystem. Gorbatjovregimen försöker tiga ihjäl katastrofen för att rädda imperiets anseende. Men de radioaktiva partiklarna färdas med molnen, till Belarus, till svampskogarna utanför Gävle. Sovjetunionen börjar krackelera när informationen om katastrofen sipprar ut.

Vi pratade oavbrutet om detta under produktionen: hur vetenskap har reducerats till en åsikt

Det rasar, återigen, ”ett obönhörligt krig mot sanningen”, säger Renck. Inte minst i USA, där Trump nu trappar upp kampen mot klimatvetenskapen. Myndigheten som förutspår klimatförändringar ska inte längre få räkna på framtidsscenarion utifrån höga utsläppsnivåer, hur realistiska dessa siffror än ter sig för forskarna. Nationella säkerhetsrådet får inte använda begrepp som global uppvärmning. Renck har övervägt, säger han, att erbjuda sina tjänster till den demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, som driver en ny radikal miljöpolitik i USA.

– Vi pratade oavbrutet om detta under produktionen: hur vetenskap har reducerats till en åsikt. Hur min åsikt är lika mycket värd som din vetenskapligt grundade analys.

”Bristerna som orsakade Tjernobyl är samma brister som klimatförnekare uppvisar i dag”, har ”Chernobyls” manusförfattare Craig Mazin twittrat.

Johan Renck framför bokhyllan i hans hem i Brooklyn.

Johan Renck är född in i en släkt av vetenskapsmän. I ett Sommarprat från 2016 beskriver han sig som en ”ytans apostel” i en ”dynasti av välgörare”. Farfadern var läkare. Farmodern var överläkare på mentalsjukhuset Sundby i Sörmland. Mamman, som dog vid årsskiftet, var sjuksköterska, liksom Elin Renck, hans hustru sedan sex år.

Inget av det han själv åstadkommit, sade Renck i ”Sommar”, ”har varit till nytta för någon annan eller gjort världen till en bättre plats”.

Tv-recension: ”Chernobyl” påminner om scener i en zombiefilm

Men i ”Chernobyl” finns ett patos för de som drabbades av strålningen och som regimen skickade för att städa upp. Många ryska och ukrainska tittare har imponerats av detaljrikedomen och tolkat exaktheten i miljöskildringen som en form av respekt från de västerländska filmarnas sida. Renck har mejlkorgen full av beröm på bruten engelska.

Det var den människosynen som rådde i Sovjet och som påverkade hur staten förhöll sig till Tjernobyl

– Helvete, vad många människor som gick åt för att gräva tunnlar, skjuta hundar och bända upp åkermark. 750.000 personer. Jag läste en bok om Stalin. När han delgavs information om att bönderna svalt eftersom staten lade beslag på all deras spannmål, svarade han: det handlar inte om hur många människor som dör utan om hur många som vi behöver. Det var den människosynen som rådde i Sovjet och som påverkade hur staten förhöll sig till Tjernobyl.

Renck fick en ”uppenbarelse” när han studerade förlagan till seriens hjälte, kärnfysikern Valery Legasov. Efter härdsmältan kliver han fram som regimens visselblåsare.

– En karriärist, en fåfäng snubbe som rycks bort från sin halvglassiga tillvaro som chef för ett kärnkraftsinstitut och för första gången upplever ett ordentligt syfte med sitt liv. Ett altruistiskt syfte. Jag har tänkt mycket på det och jag tror att det är det finaste som man kan uppleva som människa.

Johan Renck har attraherats av mörker i konst ­sedan har var liten. ”Det måste finnas mörker för att det ska bli vackert. Annars är det bara snyggt.”

”Chernobyl” spelades in på ett systerkraftverk till Tjernobyl, i staden Ignalina utanför Vilnius i Litauen. För att spela in i Ignalina krävdes tillåtelse från kärnkraftverkets chef. Det föll på Renck att dra på ”fjäskmöte” och dricka ”finviner” på chefens veranda i ett gated community och förklara varför han skulle släppa in filmmakarna. Ingen hade någon erfarenhet av kärnkraftsskildring. Manusförfattare Mazin slog igenom som manusskribent till filmerna ”Baksmällan II” och ”Baksmällan III”. Ignalina är inte längre i drift, utan ska begravas med hjälp av EU-miljarder. Det låg en stank av Brysselpengar på verandan. I lägen som dessa säger Renck att han litar på sin charm. Olika regissörer har olika begåvningar. ”Manipulation” är en gren han behärskar till fullo, säger han.

På verandan höll Renck en spontan föreläsning om vikten av att visa upp den sovjetiska industrihistorien. Manipulation där och då, men när arbetet tog sin början blev han besjälad av uppgiften.

– Det fanns en sådan enorm stolthet i att kunna bemästra atomerna, säger han. Min vinkel var att vi ville visa det fantastiska i det. Jag var helt tagen första gången jag var där: de ändlösa korridorerna, arbetare som kommer två och två i sina vita kostymer. När jag intervjuade folk som varit med hände det att de hade en liten medalj fäst på kavajslaget.

Jag jobbar och reser och så träffar man någon on the road, det kändes som rätt grej för mig

Rencks genombrott som samhällsskildrare – han protesterar vilt mot titeln: ”jag är inte samhällsskildrare!!” – sammanfaller med att han under fem års tid år har fått fyra barn.

Det var inte tanken. Tvärtom trodde Renck att han skulle åldras som ungkarl. Efter en upprivande skilsmässa från sin första hustru i början av 2000-talet hade han bestämt sig för att hänge sig åt sitt arbete. Oberoende. Fri. Behövde han pengar gjorde han en reklamfilm för 350 000 kronor om dagen i regissörsarvode.

– Jag tänkte: äh, fuck it. Jag jobbar och reser och så träffar man någon on the road, det kändes som rätt grej för mig.

Men en ”dimmig natt” på Riche – han var på blixtvisit i Stockholm för att formge en flaska för Absolut vodka – mötte han den 27-åriga operationssjuksköterskan Elin.

Tre veckor senare blev hon gravid.

Johan Renck lovade hustrun Elin så många barn hon önskade fram till hans 50-årsdag.

Renck lovade Elin så många barn hon önskade fram till hans 50-årsdag. Bruno, nummer fyra, anlände strax efter deadline, när Renck fyllt 51.

– Elin var intresserad av att ha en stor familj, och det lät ju roligt, så vi fick sätta plattan i mattan, säger han.

– Utkomsten är att det är mycket finare än jag någonsin hade kunnat ana. Min tillvaro innan var futil och andefattig. Jag fattar inte vad jag gjorde, drällde omkring på stan? Med barn kommer känslor som man inte visste att man hade – och de kan vara väldigt användbara på jobbet, faktiskt.

Jag tackade ja men körde sedan strutsmetoden och sade aldrig något till min fru

Familjen har inte tvingat Renck att sluta arbeta. Men ”Chernobyl” blev en läxa.

– Manuset låg på mitt bord och jag tänkte direkt: ”Wow, det här är det bästa jag hört.” Men då hade vi precis kommit tillbaka från ett år i Serbien och Montenegro och jag kunde bara inte släpa med mig familjen till Östeuropa igen. Men så började jag läsa, och vad bra det var, och så stod det klart att HBO ville ha mig, och från det ögonblicket handlade allt om att försöka hitta ett argument som jag kunde använda mot min fru för att kunna säga: ”Vi ska till Litauen!”

Tre exekutiva producenter kom över på middag för att kläcka argument som han kunde mobilisera mot hustrun.

Det gick, till sist, ”väldigt illa”.

– Jag tackade ja men körde sedan strutsmetoden och sade aldrig något till min fru. När hon åt middag med en producent på egen hand frågade hon henne hur det kändes att flytta till Litauen. Och hon bara: ”Nej, Johan har inte skrivit på…”

Men det hade han alltså. I smyg.

En passande prolog. ”Chernobyl” handlar just om en regim som försöker sopa information under mattan.

Johan Renck i Brooklyn där han bor med familjen - när de inte är ute och reser.

Som Renck säger:

– Egentligen handlar ”Chernobyl” inte främst om kärnkraftens risker utan om faran med lögner och mörkläggning.

Det var sista gången som Renck skrev på utan att ha familjeråd, säger han.

– Det är ju en käftsmäll för ens partner – att få veta sist av alla. Det blev väldigt trassligt, faktiskt. I mitt liv har jag tenderat att låta mina egna önskemål gå före. Det sårar enormt. Men jag hade sett hela serien i huvudet och visste hur bra det kunde bli.

Elin Renck bekräftar historien när jag stöter på henne i köket tillsammans med två fnissiga barn och den svenska aupairen Andrea. Elin berättar att hon läste i tidningen att Johan Renck skulle regissera ”Chernobyl”. Det utlöste en äktenskaplig kris. Men i dag är hon glad över de sju månaderna i Litauen, säger hon.

Det är ju en käftsmäll för ens partner – att få veta sist av alla

Och maken har börjat överkompensera i transparens. Så fort det landar en seriös förfrågan – Renck har fyra agenter i USA och en i London – kommer han rusande med mejlet. Elin imiterar honom: ”Men jag har inte skrivit på!” Händerna defensivt i luften, som om han stod inför polisen.

Tillvaron med Elin har inneburit en viss kontrollförlust för ”ytans apostel”.

Hustrun bloggar, instagrammar och videopoddar tillsammans med Malin Eklund, en svensk väninna i New York. Hon berättar om ångest och ensamhet. När Elin lade upp ”Chernobyl”-affischen på Instagram skrev hon:

”Det var jäkla tur att serien blev så bra som den blev, annars kanske det hade blivit dålig stämning här hemma, med tanke på att jag ändå födde barn i Litauen, under inspelningen…”

Hon bifogade brunmurriga interiörer från ett BB i Vilnius.

Hur känns det att vi kan ta del av ditt privata liv genom din hustru?

– I början var jag väldigt noga med att jag ville att det inte skulle vara så. Jag är egentligen inte intresserad av att dela med mig av mitt privatliv men samtidigt respekterar jag Elins uttryck. Hon har hittat en form och en ton som är bra och då kan inte jag säga: du får inte skriva vad du skriver. Med åldern kommer något slags insikt om vad som är viktigt. Ängsligheten försvinner.

Elin Renck delar med sig av parets privatliv – bland annat på Instagram.

Renck har börjat ta skådespelarlektioner. Improvisationsteater i grupp vid Union Square på Manhattan. Det har ”av-ängsligifierat” honom, säger han.

– Man kastar sig ut på en scen inför andra och måste tillåta sig själv att vara ful och larvig vilket varit befriande. Jag umgås ju med skådespelare hela dagarna. Det är relevant för mig att sätta mig in i deras tänk. Och det har varit en uppenbarelse. Jag kan mycket om foto och scenografi och arkitektur men med skådisarna har det varit som att de pratar sitt språk och jag mitt.

Renck säger att han för tillfället inte arbetar. En sanning med modifikation. Högst upp i fyravåningshuset har makarna var sitt kontor. På hans i övrigt rena skrivbord ligger en kommande reportagebok om ett amerikanskt industrikonglomerat. Rencks folk äger rättigheterna. Han ber mig att inte nämna namn. Men parallellerna till ”Chernobyl” är slående: vetenskapsförakt, storpolitik, skitiga pengar. Han lyser upp när han pratar om det.

Något med Tjernobyl är väldigt vackert: en skönhet i människorna, i deras strävan och självbevarelsedrift

Framgången för ”Chernobyl” visar att kommersiell tv inte behöver underkasta sig konventionella berättarsätt, säger han. Serieskaparna tar livet av hjälten efter tio minuter. Det går att vara egensinnig utan för den skull vara cynisk. Som i ”Downloading Nancy”, den nihilistiska debutlångfilmen från 2008 där en kvinna anlitar en yrkesmördare på internet för att att han ska ta livet av henne. Renck har attraherats av ”mörker” i konst sedan han var liten. I lågstadiet fick han tolv band med svenska folksagor av sin pappa. När han var tonåring lämnade pappan över sina tummade barndomsexemplar av Edgar Allan Poe och Dostojevskij. I ett glasskåp i sitt vardagsrum i Brooklyn förvarar Renck en handskriven dikt av den brittiska ockultisten Aleister Crowley.

– Jag skiljer på det som är vackert och det som är snyggt. Det måste finnas mörker för att det ska bli vackert. Annars är det bara snyggt. Något med Tjernobyl är väldigt vackert: en skönhet i människorna, i deras strävan och självbevarelsedrift. Som regissör är jag väldigt bilddriven: det visuella berättandet är lika viktigt som det rent narrativa. I manuset finns det många tysta stunder, där jag kunde låta en drömskhet lägga sig alldeles intill det autentiska. Man kontrasterar den dokumentärlika känslan med impressionism, bland annat genom musik.

”Jag önskar att jag kunde säga att jag är extremt miljömedveten”, säger Johan Renck.

Nu tycks han ha hittat ett sätt att matcha det ”mörka” med medkänsla. Estetiken kan vara rå och empatisk. Serieskaparna äger rättigheterna till Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs intervjubok ”Bön för Tjernobyl”, ur vilken manusförfattaren hämtade stoff och regissören en ”stämning”. Renck nämner den ryske regissören Elim Klimovs klassiker ”Gå och se” från 1985 som en inspirationskälla och hans ”favoritfilm i hela livet”. Den skildrar andra världskriget genom den vitryske pojken Florians upplevelser som halvdöv soldat.

– Den hjälpte mig att ge en bild av ett folk som är för evigt förföljt.

Arbetet med serien fick Renck att ändra åsikt om kärnkraft.

– Jag var mer positiv till kärnkraft tidigare, säger han. Jag tänkte: hellre kärnkraft i kombination med naturkraft än kol och olja som komplement. Men nu känner jag att människan har hybris. Vi tror att vi kan kontrollera dessa krafter. Men det kan vi inte.

Läs mer: Kärnkraftsolyckorna ändrade synen på säkerhet

Manusförfattaren Craig Mazin är ”för” kärnkraft, och har ställt sig bakom en debattartikel i New York Times som argumenterar för att ”kärnkraft kan rädda världen” i en tid när utsläppen måste minska. Vissa klimatforskare håller med. Professorn Johan Rockström har skrivit att vi bör fortsätta använda befintlig kärnkraft även om den inte är en ”framtidslösning för världens energibehov”.

I själva verket måste vi försöka minska energikonsumtionen i världen radikalt

Renck gör snarare gemensam sak med den socialdemokratiska socialförsäkringsministern Annika Strandhäll. Hon mottog 723 radioaktiva repliker när hon på Twitter uppmanade alla ”nyvaknade kärnkraftskramare” att titta på ”Chernobyl” i avskräckande syfte. Strandhäll nämner specifikt frågan om slutförvar av kärnbränsle. Hur stora är riskerna? I en plädering för kärnkraft på Dagens industris ledarsida bedömer redaktören PM Nilsson att de är ”mycket små”. Renck vågar inte hålla med.

– Vi gräver ned tusentals ton kärnbränsle i något hål i jorden, säger han. Hur vet vi att det stannar där? Vem vet vad som händer med kontinentalplattorna? Fukushima i Japan. Perfekt säkert kärnkraftverk! Men så händer något som är så mycket större än vad vi förmår kontrollera, en naturkatastrof, och så går allt åt helvete.

– Så man måste närma sig frågan ur ett större perspektiv. Med ökad tillväxt får vi ett ständigt ökande energibehov. I själva verket måste vi försöka minska energikonsumtionen i världen radikalt och fundera över alternativa lösningar. Kan vi isolera husen på ett annat sätt? Skapa helt nya byggmaterial?

Under fem års tid har Johan Renck fått fyra barn tillsammans med sin fru Elin.

Själv har han nästan helt slutat att äta kött. Och under efterproduktionen av ”Chernobyl” monterade HBO upp skärmar i hemmet för att han skulle slippa flyga till London där serien klipptes.

Men det var främst för husfridens skull.

– Jag önskar att jag kunde säga att jag är extremt miljömedveten. Jag tycker att man kan ålägga individen ett visst ansvar men den stora boven är ju ändå industrin. Det är ju utsläppen som måste regleras.

Det har blivit eftermiddag. Solen bryter igenom. De mörkt tapetserade rummen börjar andas.

– Vad gäspar skorpan?

Jag vill utsätta mig för omständigheter som väcker min nyfikenhet. Det måste vibrera

Renck, som tryfferar sin svengelska med pilsnerslang, ställer frågan.

Kvart i tre. Elin står i trappan med en nyvaken Bruno i famnen.

– Då är det snart dags, säger Johan Renck till ingen och alla.

– För vad då? undrar Elin och går upp för trappan utan att vänta på svar.

Varannan dag eller så skickar HBO ut ett mejl med tittarstatistik till Renck.

– Jag ger inte a flying fuck men det är lite kul att se. Mejlet går till 20 personer inklusive ledningen av HBO. Och jag svarar varje gång: kan ni kolla om Per-Hugo som mobbade mig i trean är med bland de som tittat? Eller norska Hege, som jag var kär i hela trean, fyran och femman utan att få något gensvar?

Du drivs av revanschbegär?

– Mest på skoj. Men samtidigt skriver jag ju det där så det måste finnas inom mig. Varifrån kommer ens drivkrafter? Jag vill utsätta mig för omständigheter som väcker min nyfikenhet. Det måste vibrera.

