Johanna Paulsson: Därför dyker draken upp i samband med pandemier

Sedan virusutbrottet i Wuhan har det dykt upp en rad satirteckningar av kinesiska drakar med munskydd. Bland annat på sajten Cartooning for peace, där den ukrainske konstnären Kazanevsky låter den mytologiska varelsen – en gång förknippad med den kejserliga makten – styra befolkningen likt marionetter. Men att drakar figurerar i samband med pandemier är inget nytt fenomen.

På nya rådhuset i München klättrar en bevingad best längs fasaden. Hörnet heter Wurmeck (orm som i lindorm) och skulpturen från början av 1900-talet gestaltar den lokala legenden om hur staden fick bukt med tidigare pestutbrott och så att säga dräpte draken. Under sensommaren 1892 drabbades i sin tur Hamburg av en mycket omfattande koleraepidemi. Smittan kom från förorenat vatten och till minne av de drygt 8.600 invånare som dog reste man på rådhusets innergård monumentet Hygieia-Brunnen. I fontänen tronar hälsans gudinna med den besegrade koleradraken vid sina fötter.

De blev förvarnade om digerdöden då ”en drach (drake?)” i februari 1345 ska ha flugit över staden i gryningen

Draken har historiskt sett varit synonym med såväl främlingsfientliga fördomar som smittspridning, antingen i form av eld eller giftig andedräkt. Medicinska teorier om luftburna epidemier och himlakropparnas positioner existerar under medeltiden i en sorts symbios med en moralisk syn på farsoter som guds straff. I ”Stora döden” (Ordfront, 2000) om pesten i Europa på 1300-talet skriver historikern Dick Harrison vidare om tron på järtecken. I sin skrift berättade exempelvis läkaren Jacme d’Agramont för folket i katalanska Lleida att de blev förvarnade om digerdöden då ”en drach (drake?)” i februari 1345 ska ha flugit över staden i gryningen.

I texten ”Disease, dragons and saints: the management of epidemics in the dark ages” (Cambridge University Press, 1992) synar medeltidshistorikern Peregrine Horden sambandet mellan malaria och myggvänliga våtmarker som är typiska biotoper även för drakmyter. Hjälterollen har helt enkelt handlat om att eliminera osunda träskmiljöer, snarare än drakar. Men hanteringen av epidemier har ofta skildrats med religiösa förtecken.

I boken ”Understanding the politics of pandemic scares” (Routledge, 2011) resonerar finska utrikespolitiska institutets direktör Mika Aaltola kring politiska åtgärder i samband med pandemier. Bland annat genom att analysera renässanskonstnären Rafaels målning ”Saint George and the dragon” i termer av gränssäkerhet och strategin ”containment”, inneslutning. Med kyrktornet i fjärran är det uppenbart att skyddshelgonet Sankt Görans kamp äger rum långt utanför stadskärnan just för att hålla smittan – draken – på avstånd.

På en italiensk Röda korset-affisch från cirka 1920 syns en sjuksköterska sticka dolken i en svart drake som hotfullt klamrar sig fast kring jordklotet. Den dödliga lungsjukdomen som då skulle bekämpas var tuberkulosen och första världskrigets bildspråk dröjde kvar i folkhälsokampanjerna. Vid det här laget har flera världsledare förklarat krig mot det nya coronaviruset. Men sanningen är förstås att det inte finns någon drake att dräpa och nog kan man på vissa håll ana ett idéhistoriskt skifte. I samband med att folk hamstrade handsprit och toalettpapper dök det till exempel upp ett internetmem med den filmfyndiga rubriken ”The isolation of Smaug”, där J R R Tolkiens skattvaktande drake ruvar på toarullar i stället för guld.

Bär munskydd som om du vore en eldsprutande drake

I sociala medier postade franska fotbollslaget FC Metz drakmaskot Grayou i sin tur ett inlägg om vikten av att tvätta tassarna. Klubbmärkets kulturhistoriska koppling råkar vara en rätt typisk korstågsstory om hur draken (le Graoully) förpestade omgivningarna med dålig andedräkt och fördrevs av biskopen Saint Clément. Men i mars när hela Frankrike karantänstängde twittrade till och med Grayou att han skulle hibernera för att skydda både sig själv och andra.

Om det finns någon ”draksjuka” under coronapandemin handlar den om enskilda människors girighet. På samma sätt som det är var och ens ansvar att minska spridningen av covid-19. Inte minst nu när fler och fler länder åter öppnar upp. Amerikanska sjukvårdsorganisationen Intermountain Healthcare lade nyligen ut en talande Facebookbild med uppmaningen: ”Bär munskydd som om du vore en eldsprutande drake.” Med både Smaug och Metz maskot i minnet är symboliken uppenbar – i virustider är det vi alla som är drakarna.

