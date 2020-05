Johanna Paulsson: Nick Cave befinner sig på gränsen mellan fördömelse och frälsning

En selfie i hörnet av Jubilee Street är det närmaste vi – ett par journalister på språkkurs i Brighton – kommer Nick Cave. Inte för att biblioteksgatan i den australiske sångarens brittiska hemstad har särskilt mycket gemensamt med glädjekvarteren han sjunger om på albumet ”Push the sky away”. Men ändå.

Cave har tillstått att han möjligen hade fel adress i tankarna och samtidigt sagt att låten hur som helst reflekterar platsen före upprustningen. Men kanske är det trots allt ingen slump att hans outgrundliga vägar leder antingen till Bibeln eller just ett bibliotek – inte bara på dagens Jubilee Street, utan även i Köpenhamn.

Tanken slår mig när jag bläddrar igenom ”Stranger than kindness” (Canongate, 2020), boken som hör ihop med den framflyttade Nick Cave-utställningen i danska nationalbibliotekets granitkoloss Den Sorte Diamant. Även när denna totalinstallation med drygt 300 objekt och atmosfäriska ljudlandskap väl öppnar lär reserestriktioner göra den svårbesökt. Men rockrelikerna i tryck ger i alla fall viss tröst.

”Stranger than kindness” är mer katalog än biografi, men det ocensurerade stoffet bakom sångerna ger annorlunda ingångar till Caves karriär. Själv utnämner han redan på första sidan fansen till låtarnas ”förmyndare” och överlåter kommentarerna åt andra.

Här finns typiska saker som foton ur familjealbumet, ett bekymrat brev från rektorn, maskinskrivna låttexter (ja, även från 2000-talet) och klotter av nakna kvinnokroppar. Men framför allt en lång och vindlade essä – ”God is in the house” av amerikanska författaren Darcey Steinke – som tar ett litterärt helhetsgrepp om Caves texter med referenser till både William Faulkners sydstatsgotik och Johnny Cashs fängelseblues.

I likhet med förebilden Leonard Cohen är ju Cave lika mycket låtskrivare som författare – om rollerna ens går att skilja åt. Kanske är skildringen av sexarbetare och torsk i ”Jubilee Street” till och med sprungen ur hans andra roman ”The death of Bunny Munro”. En bok som lär vara inspirerad av Valerie Solanas feministiska SCUM-manifest och tanken om att varje man innerst inne vet att han är en värdelös skithög.

I fråga om form och temat återuppståndelse är det samtidigt evangelierna som spökar. Steinke menar att Caves teologi, liksom all sann tro, drivs av både tvivel och transformation. Vi talar trots allt om en artist som skrivit förordet till en utgåva av Markusevangeliet och lånar retoriken ur psalmer. Men som i likhet med många av sina rollfigurer ständigt tycks befinna sig på gränsen mellan fördömelse och frälsning, synd och förlåtelse.

Caves signum är symbiosen mellan det extatiska och existentiella. Som scenisk predikant påminner han lika ofta om en mörkrets furste och om Gud är hemma är det möjligen i sin gammaltestamentligt grymma gestalt.

Över omslaget till fjolårets dubbelalbum ”Ghosteen” vilar ett sagoskimmer. Det enda som saknas i den förtrollade faunan kring Guds lamm är väl en drake. Men havsodjuret Leviathan lånar namnet åt första delens sista spår.

Det bibliska bildspråkets omstörtande och upplyftande metaforer fungerar ofta som en katalysator för Caves betraktelser av mera världsliga ting. Det är genom skrivandet han fyllt tomrummet efter förlusten av både fadern och sonen; pappa Colin omkom i en bilolycka när Cave var runt tjugo och hans egen grabb Arthur var bara femton när han för fem år sedan föll från en klippa.

Helgens Globengig har liksom resten av turnén fått maka på sig till nästa år och Youtubekanalen Bad Seed Teevee kablar ut arkivmaterial dygnet runt. På hemsidan The Red Hand Files undrar någon om Cave planerar en livestreamad konsert och hur han tänker fördriva tiden under pandemin. Cave svarar att hans reaktion på kriser alltid varit att skapa. Men nu lägger han i stället ut texten om vikten av att luta sig tillbaka och reflektera.

En gång drev han med fenomenet att en författare förväntas kunna förklara alltifrån infektionssjukdomar till socioekonomiska klyftor i ”We call upon the author”. Under en coronakris är det ändå svårt att inte vända sig till just Nick Cave.

