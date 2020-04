Johanna Paulsson: Påhittigheten är imponerande i hemmets man tager vad man haver-miljö.

Wagner kan slänga sig i väggen. Till och med ”Mästersångarna i Nürnberg” står sig slätt i jämförelse med Pauline Oliveros ”Lunar opera: Deep listening for_tunes”. En sex timmar lång raritet som i början av april kunde upplevas live på webben. Framförandet gick under namnet ”Full pink moon” och över 250 sångare kopplade upp sig i syfte att samla in pengar till en fond för behövande musiker i coronakris. Det ska understrykas att Oliveros experimentella opera egentligen inte är gjord för att tittas på, utan snarare för att delta i. Flummigt för den som vant sig vid noter och handling, men onekligen ett stycke mångalen, kollaborativ konst som klippt och skuren för karantänslivet.

Som så många av den amerikanska tonsättaren och dragspelarens verk bygger partituret på att lyssna in andra. Varje deltagare skapar sin egen rollfigur och bestämmer vilket ljud hen ska lyssna efter. När det utvalda ljudet dyker upp blir det signalen för det egna inpasset. Det är själva antitesen till den traditionella operavärlden som brukar kretsa kring att ses och synas. Men påhittigheten är på många håll både slående och imponerande i hemmets man tager vad man haver-miljö. Konserthuset Royal Albert Hall i London har blivit Royal Albert Home när artisterna får uppträda hemifrån. Till och med ”house music”, som brukade betyda discobesläktad dansmusik, har fått en helt ny innebörd under coronapandemin. Under rubriken ”House music with Antonio Pappano” skärskådar Covent Garden-operans chefdirigent inlevelsefullt kända operascener hemma vid pianot.

I New York har Metropolitanoperan som så många andra operahus i världen bommat igen för resten av säsongen med en förlust som uppskattas till 60 miljoner dollar. En akut insamlingskampanj har startats och lördagens stjärnströsslade At-Home-gala var förstås kronan på verket med ett fyrtiotal sångare (samt orkestermusiker och kör i smartphonekollage). Under ett fyra timmar långt maraton av knastriga operaarior över skakiga uppkopplingar från åtta olika tidszoner var alla, som operachefen Peter Gelb uttryckte det, verkligen ”i händerna på internetgudarna”. Han ledde den virtuella soliststafetten tillsammans med chefdirigenten Yannick Nézet-Séguin som satt hemma i Montreal.

Att inte bara rapa upp förinspelat material – som Polarprisade Putinprimadonnan Anna Netrebko gjorde – utan faktiskt sända live över Skype kräver samtidigt ett visst mod, nytänkande och humor. Det är till exempel inte varje dag man för höra Peter Mattei framföra en skärgårdsversion av canzonettan ur Mozarts ”Don Giovanni” med dragspelskomp. Den tyske tenoren Jonas Kaufmann har nog heller aldrig låtit lika avslappnad som han gjorde i jeans denna afton när röda mattan bytts mot dito ”donera nu”-knapp. ”The voice must be heard” var slagordet för kvällen. Men den som intresserar sig för morgondagens operastjärnor bör också hålla koll på Quarantine Opera. Ett helt nystartat ”onlineoperahus” med den svenska mezzosopranen Marika Schultze i spetsen och ambitionen att sätta upp Bizets ”Carmen” i karantän.

Camilla Lundberg: Berwaldhallen klarar livesändningarna bäst