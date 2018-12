En kollektivkomponerad jubileumsfanfar, där 38 tonsättare bidragit med 10 sekunder var, blev i torsdags ett rafflande tvärsnitt genom svenskt konstmusikliv av i dag. Från typiska saxofonklanger till elektroniska bandstämmor med drag av sprakande techno.

På sin hundraårsdag visade FST – Föreningen svenska tonsättare – hur det estetiska fältet under ett sekel vidgats från strikt noterad musik till elektroakustik musik och friare kombinationer av komponerat och improviserat. Nyss operaaktuella Jonas S Bohlin ville med sin nyskrivna stråkkvartett befria ordet eklektiskt från sin negativa klang med tonartsbyten i varje takt. Lika självklart kan svensk körmusik från 2000-talet ha en text på mandarin – som Mattias Skölds ”We know not where the dragons fly”.

Men inte heller vet man alltid vartåt de politiska vindarna blåser. När FST grundades den 29 november 1918 var det för att ta tillvara skråets konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen. Att en av initiativtagarna var Kurt Atterberg, som gärna minglade med nazityskt kulturliv, är samtidigt inte oväsentligt. När han på 1940-talet gapade efter mer svensk musik och fler svenska dirigenter var det alltså mot en högst nationalistisk bakgrund, trots att ”den goda musiken” gärna sägs stå över politiken. Så kunde man också reglera vem som faktiskt ansågs vara just en ”svensk tonsättare” och vilken estetik som skulle främjas.

Men med tiden har tack och lov musikalisk mångfald vunnit över nationalromantisk enfald. Likaså har FST gått från att vara en tämligen sluten herrklubb med 34 medlemmar till en brokigare sammanslutning med drygt 400. Om än fortfarande 79 procent män.

I pausen köas det till födelsedagstårtan med förköpt tårtbiljett. Det är svårt att inte göra sig lustig över att FST undviker bjudbakelser på sitt eget 100-årskalas. Så sent som i oktober fälldes bland annat föreningens tidigare ordförande och Musikverkets generaldirektör av Hovrätten för givande respektive tagande av muta i form av lyxiga julmiddagar. Symbolpolitiska småsmulor i ett större sammanhang, men ändå handlar det ju i grunden om hur den offentliga kulturkakan ska fördelas på bästa sätt.

Det problem som ännu ingen lyckats lösa är bristen på naturliga kontaktytor mellan det nya och det gamla. Det levande musikarvet består möjligen i att återupptäcka döda romantiker. Mer sällan i att leta efter logiska utvecklingslinjer genom modernismens snåriga bansträckning eller bland nu levande, men inte längre aktiva tonsättares musik.

Att Kungliga Musikhögskolan i princip är den enda institution som tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för alla de uttryck som numera samsas under vinjetten konstmusik eller nutida klassiskt gör inte klyftorna mindre. Endast här finns både en vanlig konsertsal och en så kallad klangkupol med ett omslutande högtalarsystem för rumsligt lyssnande. När artisten TMRW efter midnatt kör ett liveset med metalgitarrer och svetsvisir är det betydligt närmare till rockklubben Debaser än till den berömda Brahmsklangen. Ett uttryck för dagens polarisering så gott som något.