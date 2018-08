John Ashberys poesi söker friheten till varje pris

Visst känner ni till den amerikanske poeten John Ashbery? Han gick bort förra året, nittio år gammal, och hedras nu med en stor samlingsvolym som rymmer dikter från femtiotal till tjugohundratal. Materialet har publicerats tidigare, i olika utgåvor och tidskrifter, men presenteras här i större format som en gåva till nya generationer läsare. Det är en fantastisk och omöjlig present.

Omöjlig, eftersom Ashberys poesi är för snabb och rörlig och skrattande elegant för att fångas in i översättning, sammanställning och vördnadsfull enhet. Det fantastiska är att översättarna ändå har bemödat sig om att försöka, och lyckats ganska väl.

”Nu är jag nära att själv ge en läsanvisning.” Skriver Tommy Olofsson i ett nyanserat förord. Och fortsätter: ”Det bör man akta sig för att göra. Bäst är att själv ganska förutsättningslöst kasta sig in i läsningen och att få känna de frihetsvindar som blåser genom Ashberys poesi.”

Just frihetsbegreppet tror jag är en nyckel till Ashberys poesi. Hans dikter vill frihet till varje pris. De hoppar mellan bilder, surfar på slogans och språkliga uttryck och vränger runt dem, ofta förflyttar han sig skamlöst via tredje eller fjärde associationsled. Det kan se absurt ut men gestaltar förbluffande precist hur vardagsvärldens urbana verklighet låter.

Den utåtriktade, humoristiska sidan av Ashberys poesi är en av anledningarna till att han blivit så älskad. Men språket i hans dikter är tvetydigt och har alltid fäste i en djupare melankoli. Det är ett slags ständigt pågående ”double talk” som också går att härledas till Ashberys homosexuella erfarenhet och den motstridiga relationen till centrum och utanförskap. ”Alla gays jag känner är så jävla roliga.” Skriver Hanna Johansson i en nattsvart text i Expressen den tjugonde juli i år. John Ashbery, som föddes 1927 och var ung under McCarthy-eran, skulle förstå komplexiteten i den utsagan.

En av mina favoritdikter är ”Och Ut Pictura Poesis är hennes namn” ur samlingen ”Houseboat Days” (1977). Det är Göran Printz-Påhlson som översatt, och det är klart att ”Certainly whatever funny happens to you / Is OK” flyter bättre än ”Nog är det så att allt egendomligt / som du upplever är Okey”. Men skitsamma. Det är en dikt som inleder med att tala om skönhet, i mittendelen blandar blommor, pojknamn, kälkar och fyrverkerier, mot slutet förvandlar gatan till ”klanger av japanska instrument” och huvuden till ”ett gungbräde”. Och avslutas i en poetologisk paradox: ”så att förståelse må / äga rum, och – i själva denna process – förintas.”

Det är vackert.

De flesta av dikterna är långa och därför svåra att citera i dagstidning, men stora delar av Ashberys produktion finns tillgänglig på nätet. Jag rekommenderar er att söka upp den. Om inte annat är det en stimulerande bredvidläsning, att jämföra de svenska översättningarna med originalen.

Liksom de flesta som blåst liv i den tröga poesitraditionen hade Ashbery en fot i konstvärlden. (Är inte litteraturens långsamhet både dess styrka och svaghet? Den är liksom alltid för gammal, en aning anakronistisk, lite osexig och klumpig.) Ashbery har sagt i intervjuer att hans tidiga ambition var att bli konstnär, han gick i målarskolor som ung och blev som vuxen en betydande konstkritiker. Inflödet av referenser från samtida konst och populärkultur är påtagligt, men också sättet han skriver sina dikter på vittnar om ett estetiskt tänkande utöver det litterära. Ord kan vara lustiga, färgrika, föränderliga när de blandas och ha ett meningsvärde i sig själv. Vilket inte nödvändigtvis måste förklaras.

När berömda amerikaner dör räcker superlativen inte till. ”John Ashberys eftermäle i amerikansk press blev storartat”, skriver Tommy Olofsson. ”Han beskrevs inte bara som den främste av New York-skolans poeter utan även som en av de mest framstående amerikanska poeterna över huvud taget.” Det kanske är sant. Men att läsa Ashbery som Den Store Amerikanske Poeten är en riktigt dålig ingång (vilket jag är övertygad om att han själv skulle hålla med om). I dikten ”Mordred” skriver han vänligt:

”Jag förstår att jag måste gå vidare.

Det är bara så att jag gillar livet,

det är det enda jag gillar.

Någon gång måste du förklara dina avsikter,

men nu måste jag stanna här i snabbkön,

ifall maten skulle serveras, trots att jag inte

behöver den, eftersom jag är en levande

varelse som andas. Men jag frågade dig om

din hatt. Visst är det väl viktigt att ha hatt.”