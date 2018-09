John Holm: Jag förstörde mitt liv med tonvis av mediciner

Septembersolen är ännu midsommarvarm. I trädgården gungar jättelika rabarberblad intill höstanemoner och äppleträd. John Holm, vänlig och eftertänksam, tunn under ullmössan och skogshuggarjackan, bor i Malmö numera. Men han åker ofta hit till stugan söder om Växjö. I sin forna hemstad Stockholm är han sällan. Malmö är mindre komplicerat, dessutom är det lättare att ta sig fram – man går och cyklar där, konstaterar han.

– Det är så mycket stajl i Stockholm nuförtiden. Så fort jag kommer dit börjar jag känna mig som en lantis och främling. Förorterna är deprimerande dystra, vädret dystopiskt. Det är för mycket för mig. Hela den där… kapitalistiska ondskan sköljer över en, Stureplan, Slussen, Centralen, allt i stan som förstörts av girighet och korruption, säger han och syftar på rivningsvågen i city som han åsåg som ung.

Han håller dock kontakt med några av sina gamla musiker och barndomsvännerna från Lilla Essingen. Den tjugotre hektar stora ön intill Kungsholmen tar fortfarande stor plats i John Holms minnen. Luxgatan 13 – den blekgula funkislängan ovan Luxparken och Mälarens vatten som var hans barndoms enklav.

– När jag var liten så höll vi alltid till på ”Lillan”, där Klas Östergren och hans syskon också växte upp då. Sedan blev det trimmade mopeder och ”Storan”, Stora Essingen, och dessutom Fredhäll, ”Freddan”, där beachen och våra badklippor fanns nedanför bron mot Marieberg.

John Holm 1971, ett år innan han gav ut debutalbumet ”Sordin”. Foto: Lasse Ermalm

John Holms ställning är unik. Han är den svenska popmusikens stora mytmagnet. Han beskrivs nästan alltid med epitet som ”legendar”, ”ikon” eller ”kultfigur”.

Den som en gång hört honom sjunga minns rösten. Lika nervigt skör som förtätad. Han var tjugofyra år när han gav ut ”Sordin”, av många sedd som den bästa svenska debutskivan någonsin. Hans poetiska och djupt personliga sånger inspirerade generationer av artister, Ulf Lundell, Per Gessle, Marie Fredriksson, Plura och Jakob Hellman hör till lyssnarna. Unga fans letar också 2018 efter hans vinylalbum.

John Holms skygghet och kompromisslösa förhållande till sitt skapande har genom åren samtidigt förstärkt fascinationen för både sångerna och hans persona, likt den gjort för Stina Nordenstam och Joakim Thåström.

Jag älskade mamma enormt mycket. Hon var en så varm och klok person.

John Holms far – sjökapten i handelsflottan på Malmros Rederi som fraktade citrusfrukter från Sydamerika – dog när han var ett år. Modern arbetade på kontor vid försvarets ammunitionsförrådsbyrå på Gärdet.

– Jag älskade mamma enormt mycket. Hon var en så varm och klok person. På Lilla Essingen var papporna ofta frånvarande, frånskilda eller alkoholiserade. Det var mammorna som tog hand om oss när de kom hem vid halvsextiden från sina jobb. Alla hade respekt för sina morsor, vi tydde oss till dem. Att pappa dog omkullkastade förstås mycket för mamma, men i stort sett var det ett harmoniskt och fint liv på alla vis. Jag har inte haft något behov av att revoltera mot någon i min familj. John Holm Född 1948, uppvuxen på Lilla Essingen i Stockholm. Bor i dag i Malmö. Upptäcktes av musikproducenten Anders Burman (Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström, Pugh Rogefeldt med flera) som spelade in hans två första album ”Sordin” (1972) och ”Lagt kort ligger” (1974). Som sångare har Holm inspirerats av den unge Bob Dylan, Eric Andersen, Emmylou Harris och Rod Stewart: ”Fast mest imponerad var jag kanske ändå av Glenn Hughes som sjöng i Trapeze och Deep Purple. Han har en fantastisk röst – och attityd”. Holms höstturné startar i Östersund 24 oktober och fortsätter sedan till bland annat Linköping, Uppsala, Norrköping, Göteborg och Malmö. John Holm spelar i Stockholm 24 november på Kägelbanan.

Han fortsatte att stå sin mor nära. Långt efter att John Holm flyttat hemifrån brukade han åka hem till henne på kvällarna. Hon satte på kaffe och så låg de skavfötters på soffan och läste dikter, pratade politik, ”kurade skymning” tillsammans. Hon återkom ständigt till den svenska folkpoesins skalder – Dan Andersson, Gustav Fröding, Nils Ferlin, Evert Taube och Lille Bror Söderlundh. Texterna satte avtryck.

– Jag har alltid varit ganska ostrukturerad när jag skriver och bara hafsat ner några rader, ibland blir det okej, ibland patetiskt. Men nu efteråt har jag märkt hur mycket av det som morsan läste för mig har präglat mitt sätt att uttrycka mig.

Det är inte minst just John Lennart Ali Holms sätt att uttrycka sig som gjorde debutskivan ”Sordin” till en sensation vintern 1972. Recensenterna applåderade och gör det fortfarande: Skivan rankades 2013 av musiktidningen Sonic som det 11:e bästa svenska albumet någonsin, före artister som Cornelis Vreeswijk, Veronica Maggio, Kent, Jakob Hellman och First Aid Kit. Per Gessle menar att ingen svensk artist varken förr eller senare har skrivit ett album med så många bra låtar.

I ”Ett enskilt rum på Sabbatsberg”, en av Holms mest omskrivna sånger, sjunger han om en natt på sjukhuset vid Dalagatan. Han vakar över en svårt lungsjuk patient. ”Jag hoppas att du skådat stora vatten/och att livets minnen inte mist sin färg/jag ser din ande flyga ut i natten/ut från ett enskilt rum på Sabbatsberg/jag sitter hopplöst hjälplös vid din sida/men känner tjusningen som döden har/ ett paradis där ingen människa lider/jag är inte rädd att följa, men min ungdom håller mig kvar”.

John Holm i stugan söder om Växjö. Annars bor han i Malmö numera. Foto: Beatrice Lundborg

Dödens tjusning?

– Jag tänkte så där om döden redan när jag var 20 år. Och jag var med när många dog på Sabbatsberg. Jag började jobba där som lärling redan när jag var 17. I min familj fanns alltid det där skimret kring livet och döden. Mamma talade ofta om när hon satt och läste Frödingdikter vid min gammelmormors dödsbädd.

– Såna historier har man med sig.

Holms nästa, mer dova, album ”Lagt kort ligger” (1974), mottogs också med applåder. Men inspelningen var krävande och han drabbades av hälsoproblem. Han turnerade vintern 1974/ 1975, men mådde allt sämre. I dag beskriver han det som en nedåtgående spiral som pågick i sex år och ”märkte honom för livet”.

– Det började med en djävulsk influensa när jag skulle sjunga in ”Sordin” som inte gick över. Jag åt antibiotika och antihistaminer i flera år efter det, tetracykliner, rondomycin. Min doktor sade att jag ”skulle nöta ut bakterierna”.

Snart tappade Holm håret, rösten förändras av astma och han tålde allt färre matvaror. Till slut hade han gått ner tio kilo. Ryktesspridningen tilltog. Allehanda obekräftade uppgifter om hans hälsotillstånd och excentriska beteende var snart i svang.

– Sanningen är att jag förstörde hela mitt liv genom att vräka i mig tonvis av de där medicinerna. Till slut åt jag bara äpple, kokt potatis och kokt torsk.

Svårigheterna fortsatte. Hans tredje och stilmässigt mest blandade album, ”Veckans affärer”, fick ett svalare mottagande. En planerad turné ställdes dessutom in.

John Holm drog sig undan för att jobba med sin musik och åren gick. Han flyttade till Göteborg 1980 där han träffade sin blivande hustru Cindy som han fick ett bonusbarn och senare sonen Alex med. Först 1988 gav han ut ett fjärde album, ”Verklighetens afton”, som såldes i 25.000 exemplar och klättrade på topplistan. Året därpå flyttade han till Kalifornien, ”för energin och värmen”.

Det har kommit idéer till låtar, men jag har inte alltid orkat göra dem klara. Jag har aldrig haft lätt för att skriva musik.

Han blev kvar på den amerikanska västkusten under 1990-talet med sin familj. Den noggranne musikern Holm försörjde sig på sina öron: En gammal musikerkompis från Stockholm hade startat en exklusiv hifibutik i Santa Barbara. Han värvas som lyhörd installatör.

– Jag byggde stora hemmabiografer och stereoanläggningar åt skådespelare som Kevin Costner och Gene Hackman och musiker som Kenny Loggins. Jag har alltid försökt vara noga med hur min musik låter, att allt ligger i fas. Jag gillar när musiken får en sådan där fokuserad kraft framåt.

1999 återvände John Holm till Sverige. I USA hade han då spelat in ”Vägen till Californien” med flera översättningar av engelskspråkiga favoritlåtar. (Det faktum att den svenska rockstjärnan kort innan flytten hem blev fängslad av Los Angeles-polisen under en månad – oskyldigt misstänkt för dråp och immigrationsfiffel – bidrog förstås ytterligare till mytbildningen.) Åter i Sverige och nu Malmö gav han ut sina memoarer, en påkostad cd-box och sjöng duett med Owe Thörnqvist.

Men scenerna höll sig John Holm långt ifrån.

Varför har varken han eller hans gamla vänner något entydigt svar på. Det sinande låtflödet torde vara en förklaring. Han liknar sitt låtskrivande med en kärleksrelation. Underbar när allt fungerar, ångestdrivande när allt låser sig. Röster om John Holm Marie Fredriksson: ”'Verklighetens afton” har betytt så mycket för mig. Jag lade alla stämmor och körer på den och det är något av det roligaste jag gjort i en studio. Hans texter är så fantastiska och han var så lätt att jobba med. En väldigt speciell inspelning!” Per Gessle: ”Johns röst, melodisinne och försiktiga men träffsäkra uttryck är helt unikt. Hans två första album ”Sordin” och ”Lagt kort ligger” träffade mitt i hjärtat på mig som 14-15-åring och har envist stannat kvar sedan dess. En stor man. Glöm inte bort honom!” Alice Boman: ”Jag återkommer alltid till ’Sommaräng’ som ju är en helt magisk liten visa. Den texten och hans sång träffar rakt i hjärtat. Älskar också ’Främmande natt’. Svänget och lekfullheten i kontrast till det där vemodiga. Hans röst har en så speciell karaktär, den är verkligen alldeles egen. Och hans starka och vackra texter får ta så mycket plats på inspelningarna, bland alla fina gitarrer.”

– Det har kommit idéer till låtar, men jag har inte alltid orkat göra dem klara. Om jag varit i form så hade jag troligen skrivit många låtar på ett annat sätt. Jag har fått göra small-scale music, dragit ner ambitionerna. Det har inte blivit några större symfonier. Men jag har aldrig haft lätt för att skriva musik, påpekar han.

Först i juli 2015 – fyrtio år efter hans senaste turné – återvänder han till sin publik på den lilla Säljerydsfestivalen i Småland. Han kompas då av Peter Bryngelsson, känd från band som Urban Turban och Ragnarök, och sonen Alex. Sedan dess har den spröde singer-songwritern från Luxgatan spelat fler konserter än han gjort under hela sin karriär.

Också fysiskt går det numera åt rätt håll för John Holm.

– Jag opererades i Florida i vintras för överproduktion av hormon i bisköldkörteln och nu mår jag betydligt bättre, jag har mer hopp, säger han.

Musikern Peter Bryngelsson säger att turnéerna runt om i Sverige påmint honom om Holms starka scennärvaro och hur starka känslor han framkallar hos publiken, karisman. Men han är utled på all mytbildning.

– Det är tydligt hur mycket publiken älskar honom. Men också hur de identifierar sig med hans texter, hur de omtolkar låtarna så att de handlar om deras liv, konstaterar han. Efter våra spelningar är det ofta en kö på hundra personer som vill prata och få skivor signerade. John tar sig extremt mycket tid och bryr sig verkligen om dem.

Holm, på andra sidan bordet där vegogrytan nu svalnat, säger att han alltid umgåtts med sin brokiga publik.

– Det är lätt för mig. Lilla Essingen var ett ställe där det fanns alla slags människor – direktörer, folk som min far som gick med revärer på sin kaptensuniform, arbetare, men också småtjuvar, alkoholmissbrukare och knarkare. En salig röra. Jag gick i skolan och pluggade men fanns också i ytterkanten av ett Kenta och Stoffe-liv. Jag kände båda världarna.

”Det kanske kommer ett par låtar och vi ska turnera mer i höst. Det är kul att spela igen”, säger John Holm. Foto: Beatrice Lundborg

Varför reagerar dina lyssnare så starkt på din musik?

– Det är väl för att jag rör mig i det känslomässiga, låtarna har kommit till mig. Jag har bara gått på känsla.

Du sjunger redan på debutalbumet ”Sordin” med en tassande hes försiktighet mot trummor, bas och ylande gitarrer, men också med en vass, Dylansk, skärpa.

– Jo, men jag ville inte låta svennig. För artikulerad. En del sjunger ju så tydligt. Men det tog några år för mig att hitta min röst. Och det luftiga i min röst beror på astman, det är inget som jag hade velat ha.

Du debuterade i en tid då vänsterrörelsen i Sverige var stark bland unga, men dina texter är aldrig tydligt politiska.

– Den där protestsångargrejen var inget för mig. Jag var inte med i det gänget liksom.

Jag seglade under hela ungdomen ... och åkte dessutom mycket slalom.

Numera bor du en stor del av året på landet. Har naturen blivit viktigare för dig?

– Jag har alltid älskat naturen! Under mina barndomssomrar var jag jämt i Loftahammar i Tjusts skärgård och med mamma i Stockholms skärgård. Jag seglade under hela ungdomen, skaffade en C-kanot och var med i Föreningen för Kanot-Idrott på Djurgården, de kallade mig Junioren. Sedan blev det en massa olika båtar och min morbror Göstas hembyggda båt. Jag åkte dessutom mycket slalom i Åre och Duved med min kompis Gurkan. Vi tränade på Högdalstippen.

John Holm som seglare och alpinist. Det är verkligen en okänd bild av dig!

– Precis (skratt), men då var jag ju frisk och pigg och stark. Folk vet inte vem man är och det är svårt att förklara. Jag är annorlunda, en annan än vad folk tror. ”Den öde stranden” John Holms kända låt ”Den öde stranden” skrevs 1970 efter en bussresa genom Europa som slutade på Isle of Wight-festivalen i Engelska kanalen: ”Jag lånade en gitarr och spelade på stranden. När jag kom till Stockholm var det september, dåligt väder, skolan började och Jimi Hendrix, som jag just sett på festivalen, dog. Låten är som ett kalejdoskop; sommaren som just tagit slut, Hendrix död, mina barndoms somrar. Allt det där kom över mig. Det var en hel epok som dog.”

Vad ser du som ditt guld som artist?

– Jag vet inte, jag är ju inte bra på någonting. Det är väl mest att jag har en känsla för att producera musik så att den låter bra. Att fånga in ljudet. Men låtarna är inte speciella, jo, kanske mellanspelen på gitarr ibland. Jag tycker sällan att jag får fram feelingen när vi spelar.

När ger du ut nästa skiva?

– Det vet jag inte, det kanske kommer ett par låtar och vi ska turnera mer i höst. Det är kul att spela igen – det låter mycket bättre nu än när vi började för två år sedan tycker jag.

Betyder musiken lika mycket för dig i dag som när du spelade in ditt första album för fyrtiosex år sedan?

– Jag tycker väldigt mycket om känslan som musik kan ge en. Häromdagen lyssnade jag på en så vacker låt, ”Roses at the end of time” av Eliza Gilkyson, som passar så bra nu på hösten.

– Då känner man att det finns faktiskt inget häftigare än musik.

Foto: Beatrice Lundborg

