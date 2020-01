John le Carré: Storbritannien är på väg att bli ett motbjudande land

Det stormar i Cornwall. Atlanten kastar sig i raseri över kajkanten utanför det viktorianska hotell i Penzance där jag och fotografen Mark Earthy övernattat. På 1880-talet var Anders Zorn här. Han tog antagligen in på samma hotell som vi. Vädret var uselt då också. ”Med ett rytande kom sjöarna och omfamnade vårt stora gråstenshotell, till och med tredje våningen där vi bodde”, noterade han i sina ”Självbiografiska anteckningar”.

Också utanför fönstren i John le Carrés hus ryter havet och vindarna. Kustremsan i Cornwall är en labyrint av smala slingriga vägar, höga häckar och svåråtkomliga vikar som skär in i klippväggarna, idealiska för sälar och smugglare. Längst ut mot havet, högt upp på den gröna granitplatån, nära Land’s End på den yttersta tippen av Englands smala sydvästliga landtunga, bor David Cornwell (som le Carré egentligen heter) och hans hustru Jane stora delar av året i ett antal renoverade och sammanbyggda små stenhus. Det är ett ombonat, varmt hem i röda toner och mörka träslag. le Carré visar inte utan stolthet upp det platsbyggda biblioteket; en smal gång med vackra trävalv, bokhyllor längs båda väggarna och ett underbart ljusinsläpp.

Vid köksbordet bjuds vi på kaffe och fruktkaka med clotted cream och sylt. Den klassiska tvisten mellan Cornwall och dess nordöstra granne, grevskapet Devon, blir föremål för diskussion: Ska grädden läggas ovanpå sylten eller tvärtom? Sylten först, är det rätta svaret i Cornwall.

John le Carré bor längst ut mot havet i Cornwall, i en labyrint av slingriga vägar, höga häckar och svåråtkomliga vikar. Foto: Mark Earthy

John le Carré blir en smula besviken när jag nämner att Olof Palme som ung var officer i kavalleriet. Han hade fått uppfattningen att Palme, liksom han själv, varit artillerist och var belåten över att också i detta ha hittat en gemensam nämnare.

På torsdag tar han emot Olof Palme-priset vid en ceremoni i Stockholm. Som sitt författarjag, le Carré, är han känd för sin restriktiva hållning till priser och utmärkelser.

– Skrivandet är inte en hästkapplöpning. Vi ägnar oss inte åt det för att få prisrosetter.

Men Palmepriset är annorlunda. Han får det för ”ett enastående bidrag till den nödvändiga kampen för frihet, demokrati och rättvisa”. Tillsammans med ett tiotal familjemedlemmar reser han nöjd och stolt till Stockholm för att hålla ett pristal han omsorgsfullt förberett genom studier i Olof Palmes liv och gärning.

När jag ser på mitt eget författarskap med de ögonen tycker jag att det indirekt, ibland direkt, står för många av de saker Palme verkade för.

– Jag tittade på listan över tidigare pristagare och tänkte: Det här är befängt. Jag kan inte bidra med någonting på den här nivån. Det var först när jag började reflektera över att skrivandet är ett vapen som jag kände mig mindre obekväm. När jag ser på mitt eget författarskap med de ögonen tycker jag att det indirekt, ibland direkt, står för många av de saker Palme verkade för. Så jag känner mig till freds. Det här blir... jag är 88 år för guds skull, man får inte ett andra Palmepris... det här blir antagligen det viktigaste tal jag någonsin kommer att hålla och ganska säkert det sista.

Ambitionen att konfrontera ”makten” med ”sanningen”. Vantrivseln i de slutna och låsta systemen. Misstron mot en världsbild i svart och vitt. Förmågan att sporras, till och med njuta, av att vara motarbetad och förtalad. Det är i detta, ett slags moraliskt grundat outsiderskap, som John le Carré tycker sig hitta ett släktskap med Olof Palme. Och det är också i detta man känner igen bärande gestalter i le Carrés snart 60-åriga författarskap.

– Vi har helt olika bakgrunder. Han var well born, kom från överklassen. Jag är son till en man från arbetarklassen som blev svindlare, a confidence trickster, hade en internationell efterlysning hängande över sig, satt fängslad i flera olika länder och var inblandad i vapenaffärer. Man kunde inte ha en sämre förebild. Här finns inga givna biografiska beröringspunkter med Palme. Men i min beslutsamhet att överge de ortodoxier jag mött på min internatskola, i religiösa sammanhang, och så vidare, där började det matcha. Dissidenten. Den naturliga dissidenten i Palme.

Att smälta in, göra rätt, inte dra till sig oönskad uppmärksamhet är av vikt inte bara för spioner utan också för klassresenärer. De måste utveckla kameleontiska egenskaper. Olof Palme gjorde ett slags politisk klassresa. Han var sprungen ur en förmögen släkt med förgreningar i finländsk och baltisk aristokrati och med starka inslag av högeraktivism. Men sitt eget politiska liv förlade han till arbetarrörelsen och radhuset i Vällingby. Han kom att stämplas som överlöpare av många i borgerligheten och tilldelades därmed den roll som är bärande i John le Carrés författarskap, förrädaren. En av de bästa av le Carrés många eleganta romantitlar är för övrigt ”Our kind of traitor”, Vår egen förrädare.

Den unge le Carré tvingades på ett ännu tydligare sätt anpassa sig till en social miljö han inte fötts in i. Hans far, Ronald ”Ronnie” Cornwell, levde hela sitt liv på sin förmåga att utan konsekvenser för den egna själsfriden dupera, svindla och bedra. Efter sig på odysséerna genom världen lämnade han lurade fordringsägare, punkterade businessballonger och obetalda hotellräkningar.

”Han såg ingen som helst motsättning i att återfinnas på listan bland efterlysta förskingrare och samtidigt visa sig i grå hög hatt bland hästägarna på Ascot”, skriver le Carré i den självbiografiska volymen ”Duvornas tunnel”.

Bild 1 av 2 John le Carré förringar sin egen roll i underrättelsetjänsten. ”Du måste förstå att jag var ett mycket litet djur i den världen, absolut utan betydelse.” Foto: Mark Earthy Bild 2 av 2 John le Carré i hemmet i Cornwall. Foto: Mark Earthy Bildspel

Men Ronnies söner, David och hans ett par år äldre bror Tony, skulle göras till tvättäkta gentlemän och sattes därför i dyra privatskolor. I en intervju gjord av den irländska författaren John Banville i The Guardian (11/10 2019) har John le Carré med en elegant ordlek lyft fram det falskskyltade i denna identitet. På internatskolorna lärde han sig att bli a gent. En hemlig agent, någon som lever och verkar ”under cover”.

I Guardianintervjun säger le Carré att han, en fängelsekunds son, anlände till det brittiska etablissemangets ”hjärtland” som ”ett slags spion, som någon som var tvungen att dra på sig uniform, lägga sig till med röst och attityder, ge sig själv en bakgrund han inte hade.” Det är det som på spionspråk brukar kallas att skapa ”en legend”.

Och det är detta som gör det så självklart att instämma i John le Carrés och John Banvilles gemensamma konstaterande att Ronnie Cornwell, inte kalla kriget, varit ämnet i den förstnämndes författarskap. Tydligast blir det kanske i den starkt självbiografiska ”En perfekt spion” (1986), men Ronnie gör sig gällande överallt, inte minst i form av alternativa ”goda” fadersfigurer som Smiley.

Och nu är det the confidence trickster, svindlaren, som regerar världen. ”Ronnie” har befordrats till president och premiärminister.

– Om du letar efter sanning hos Trump, Putin och Johnson, var hittar du den?

Det var inte bara pappans lögnarliv som präglade David och Tony Cornwells barndom. Pojkarnas mamma, Olive, försvann från familjen när de var små och återvände egentligen aldrig, även om de sent omsider träffades igen.

”Graham Greene säger att en författares tillgångar utgörs av barndomen. Med sådana mått mätt, var jag miljonär från födseln”, sammanfattar le Carré i ”Duvornas tunnel”. Det var detta kapital, förstärkt med ett eller annat lån från just Greene och kanske också från den korrumperande maktens store diktare, Shakespeare, som han investerade i en egen litterär genre: den existentiella och institutionella spionromanen där själva underrättelseorganisationen är ett moraliskt skymningsland och skillnaderna mellan vän och fiende, förräderi och trohet, sanning och lögn, blir suddiga.

Till inspirationskällorna hör också skandalerna kring mullvadarna från Cambridge, de ideologiskt motiverade Sovjetspioner som rekryterades under sin studietid på 30-talet och sedan infiltrerade den brittiska diplomatin och underrättelsetjänsten: Guy Burgess, Donald Maclean, Kim Philby, Anthony Blunt och John Cairncross.

David Cornwell hade 1948 lämnat sin internatskola, Sherborne, och ”flytt” till Bern där han studerade tyska vid universitetet och kom i kontakt med den brittiska underrättelsetjänsten. När han senare fullgjort sin militära grundutbildning i artilleriet utbildades han som underrättelseofficer och tjänstgjorde i Österrike, som då fortfarande var ockuperat av de allierade. Efter ett par år lämnade han det militära och tog examen i moderna språk i Oxford.

Under tiden vid universitetet arbetade Cornwell som rapportör för kontraspionaget, MI5. Hans resa genom etablissemangets Storbritannien fortsatte sedan till Eton, där han undervisade i tyska, innan han gick vidare till en tjänst hos MI5 och därifrån till den hemliga underrättelsetjänsten MI6 (utlandsspionaget). I början av 60-talet var han under diplomatisk täckmantel verksam som underrättelseagent i Västtyskland, placerad vid ambassaden i Bonn och på konsulatet i Hamburg.

Han hade skrivit under en längre tid, och redan gett ut två romaner, när han 1963 under pseudonymen John le Carré fick ett formidabelt internationellt genombrott med den dystopiska thrillern ”Spionen som kom in från kylan”. Den låg etta på New York Times bästsäljarlista i 35 veckor.

John le Carré förringar gärna sin egen roll i underrättelsetjänsten. Det gör han också nu:

– Du måste förstå att jag var ett mycket litet djur i den världen, absolut utan betydelse.

För mig var detta ett talande exempel på en mänsklighet som tappar huvudet. Högintelligenta människor som gör komplett galna saker.

I augusti 1961 restes Berlinmuren. I oktober året därpå skakades världen av ”Kubakrisen”; den amerikanske presidenten Kennedy och den sovjetiske ledaren Chrusjtjov i ett chicken race utlöst av Sovjetunionens försök att installera kärnvapenramper på Kuba.

Det ”diplomaten” John le Carré visste eller kunde ana om de möjliga konsekvenserna av det spända läget förstärkte en känsla han beskriver som ”existentiell ångest” och fick honom att i hemlighet ifrågasätta ”västs kollektiva mentala hälsa”. Det existerade mycket pålitliga spionuppgifter som bekräftade att USA:s kärnvapenkapacitet var överlägsen den sovjetiska.

– Så det fanns en frestelse, en verklig frestelse, och en tankeskola som stödde den tanken, att slå till preventivt, a preemptive strike.

Det fanns, med andra ord, en föreställning om att ett kärnvapenkrig inte bara kunde utan skulle vinnas, och att det kanske därför vore en vettig idé att inleda det.

– För mig var detta ett talande exempel på en mänsklighet som tappar huvudet. Högintelligenta människor som gör komplett galna saker.

David Cornwell blev, efter sitt massiva internationella genombrott som författare, John le Carré på heltid och skrev den sedan länge klassiska romansviten om Smileys mullvadsjakt och envig med sin sovjetiska skugga i spionagets spegelvärld, Karla och hans Moscow Center.

Så kom 1989. Man kanske trodde att inte bara kommunismen utan också John le Carrés litterära värld skulle begravas under den raserade Berlinmuren. Det var fel. Varken historien eller historierna om maktens arrogans, lögnens makt, förräderiets frestelse och svekets förbannelse tog slut.

För två och ett halvt år sedan, sensommaren 2017, kom romanen ”Spionernas arv”, som kunde uppfattas som ett avslut och en summering, ett tack och farväl till Smiley och hans kollegor. Men ett par dagar före sin 88-årsdag den 19 oktober förra året gav John le Carré ut ännu en roman där spioner (dock inte Smiley denna gång) hjälper oss att förstå vad som pågår i vår samtid, ”Agent running in the field”, nästan samtidigt utgiven på svenska under titeln ”En fri agent”.

”Vi är på väg att bli avskurna från Europa, så ser vi det”, säger John le Carré. Foto: Mark Earthy

Den är häpnadsväckande vital och spänstig och utspelar sig i närtid, under 2018. I sportklubbens bar råder förbud mot att högljutt diskutera brexit. På Londons svettiga gator pågår demonstrationer mot Trumps statsbesök. Den brittiske fältagenten Nat har inte kommit in från kylan, men väl hem till den ljumma lögnen och nu spelar han regelbundet badminton med en arg ung man, Ed, som lite svävande beskriver sitt jobb som ”researcher”.

– Jag älskar den, säger le Carré själv om sin senaste bok. Det är olikt mig. Jag brukar inte kunna öppna mina böcker när jag väl avslutat dem.

På ett osökt sätt lyckas han här fläta samman febrig samtid med väl beprövade interiörer och metoder från spionagets bättre dagar, det förekommer till och med brev med osynliga karbonkopior, och man köper det utan att tveka.

– I mina ögon är det egentligen en gammaldags historia.

Förtjust berättar John le Carré om en övervakningsoperation från sin egen tid i säkerhetstjänsten i det sena 50-talet som inspirerat honom till en liknande operation i ”En fri agent”. En brittisk officer i flottans underrättelsetjänst sålde via en mellanhand hemligheter till ryssarna. Kontraspionaget hade luskat ut var och när han skulle träffa sin kontakt för att få betalt.

– Det skulle ske i Chapel Market i Islington. Så vad gjorde övervakningsteamet? De tömde marknaden, helt och hållet. De placerade ut sina egna försäljare, sina egna varor. Det handlade om en spaningsgrupp på 200–300 personer.

En tid då det fanns resurser!

– Jo, men man hämtade dem från polisen, från landsorten. De visste inte varför de var där. ”Du tar fruktståndet!” Jag återvände till det där, fri att minnas.

När bestämde du dig för att skriva ”En fri agent”?

– Jag vet inte riktigt. Jag ville utgå från en situation där... jag skulle säga att den initiala frågeställningen var en helt annan än den som kom att bli starten för boken: Om britterna i dag fick tag på absolut pålitligt underrättelsematerial kring Trumps förseelser i Ryssland, vad i helvete skulle de göra med det? Som det nu är skulle Johnson säga: Begrav det! Bort med det! Jag vill inte ha något med det där att göra!

Men nu blev det kanske snarare en bok om hur ”ismerna” äter varandra: idealismen slukas av pragmatismen som äts upp av cynismen som göder populismen, nationalismen och extremismen....

– Underrättelsetjänsten i min bok har ingen tydlig fiende längre, ingen tydlig funktion. Så när Nat ställs inför sina kära kollegor, sina chers collègues, och de börjar fråga ut honom är det en enda sak de inte kommer att tänka på och det är övertygelse.

Nat, som kamouflerad till diplomat hanterat agenter i brittisk tjänst, arrangerar i romanen ett möte med en av sina gamla rekryteringar, en rysk spion som i avsmak för Putin vänt sig till väst. Nu är han en desillusionerad delägare i Rysslands ”kriminella välstånd”.

– Det är en seriös mittpunkt i romanen. Arkadij, den ryske agenten, och det han har att säga oss. Jesus! Ni är ingenting! Du gav mig ett uppdrag. Varför? För ingenting!

Det är i detta värdevakuum, detta tomrum, som lögnarna och svindlarna, the confidence tricksters, kan göra sig breda.

En av personerna i romanen beskriver Donald Trump som ”Putins skithusstädare”. En annan sammanfattar världsläget på ett lika kärnfullt som temperamentsfullt sätt:

”Det är nämligen min uppriktiga övertygelse att för Storbritannien och Europa, och för den liberala demokratin i hela världen, så är det en jävla uppfuckad katastrof att Storbritannien har beslutat sig för att lämna EU med Donald Trump i Vita huset, och att Storbritannien konsekvent och okritiskt stöder USA i en tid när USA har slagit in på en spikrak väg mot institutionaliserad rasism och nyfascism.”

John le Carré får Palmepriset dagen innan Storbritannien lämnar Europeiska unionen. Jag frågar om hans känslor inför detta datum, den 31 januari 2020.

– Jag är kvalificerad för ett irländskt pass eftersom jag har en irländsk farmor, så jag har ansökt om det för att åtminstone kunna resa i Europa som en europé. Jag ser det som sker som en absolut katastrof. Ologisk. Obegriplig. Jag ser det som ett exempellöst självskadebeteende. Och det är en konservativ operation från start. De skapade röran. Man måste gå tillbaka till Johnsons tid som journalist i Bryssel: Han droppade gift, ljög, fick sparken från sin tidning för att han ljög...

Jag minns en intervju med John le Carré i tyska Der Spiegel 2017. Brexit var det stora temat. Le Carré berättade om sin tid som lärare i tyska vid Eton, en utbildningsanstalt som fostrat inte bara den förförra premiärministern David Cameron, mannen bakom den olycksaliga folkomröstningen, utan också den nuvarande, Boris Johnson.

”Min klass bestod av 20 eller 30 Boris Johnson”, sa le Carré till Der Spiegel. ”De var charmiga och roliga, de var slagfärdiga, i viss utsträckning bildade, välinformerade. Och de var först och främst absolut omoraliska”.

Confidence tricksters redan då, skulle man kunna säga.

– Och nu har han en regering av nollor, av non-entities, människor som är fullständigt löjliga. Vi har en inrikesminister som förespråkade hängningar ända tills hon blev tillsagd att hålla tyst. Vi har i vår utrikesminister någon som ligger och flyter halvvägs mellan Steve Bannon och Ayn Rand. Och vi har den osannolika figuren Jacob Rees-Mogg; en del Bertie Wooster, en del Oswald Mosley.

Wooster, som överklassdrönaren i skämtromanerna av P G Wodehouse. Mosley, som i 30-talets brittiska överklassfascism.

”Vi är på väg att bli avskurna från Europa, så ser vi det”, säger John le Carré. Foto: Mark Earthy

Genom fönstret kan jag se ett blygrått hav koka i raseri. I sin röda pullover talar John le Carré brittiskt lugnt och vårdat i tryckfärdiga meningar, men man anar att också han kokar.

– För många av oss är Storbritannien på väg att bli... ett potentiellt motbjudande land. Vi är på väg att bli avskurna från Europa, så ser vi det. Vi ska ta tillbaka kontrollen och ge den till Trump, förstås. Vi har haft tio år av konservativt styre och hotas nu av tio till. För mig är det som med Ryssland. Vi rör oss bakåt i historien. Vi har begravt oss själva i nostalgi.

– Detta är en engelsk revolution, inte en brittisk. Den går tillbaka på välbärgade engelska familjers hjälteberättelser. Det är engelsk nationalism.

Och, påpekar han, nationalister behöver fiender.

– De gjorde Europa till fienden. De gjorde det redan på John Majors tid. De blockerade allianserna med Europa, det helhjärtade engagemanget i Europa förhindrades av de människor John Major kallade ”the bastards”. Det handlar om små, fruktansvärt röststarka och inflytelserika grupper. De har gamla pengar. De har ofta hjältar i släkten som fått medaljer, som var med i en första vågen i Normandie eller luftlandsattes i Arnhem. Det är ärvd ära och en ärvd övertygelse om att vi ensamma vann kriget.

Hur röstade John le Carré i parlamentsvalet? De konservativa gick, som framgår, bort. Och Labour? ”Ett slags studentversion av marxism-leninismen” blir domen. Det blev kandidaten från liberaldemokraterna, ”i brist på bättre alternativ”. Han och hans parti förlorade. Valet blev en triumf för Boris Johnson och hans spinndoktor Dominic Cummings.

– Slagorden fungerade. Get brexit done! Take back control! Get brexit done! Som en fruktansvärd maskin. Och alla tänkbara slags lögner levererade av Cummings, listiga små lögner. Och så högerpressen. Det är svårt att förstå varför de offshore-miljardärer som äger våra tidningar, de flesta av dem, med en och samma röst stött Brexit. Varför? Vari ligger den personliga vinsten för dem? Svar: befrielsen från bankkontroll. Vi ska ju bli Singapore. Det är fantasin.

Verkligt svårt att förstå är stödet för brexit bland betydligt bredare, och ofattbart betydligt mindre resurstarka, befolkningsgrupper. I Cornwall, en trots sin dragningskraft på turister i grunden fattig landsända, fick ”Leave” över 56 procent i folkomröstningen 2016. Och det trots att en lång rad utvecklings- och infrastrukturprojekt i grevskapet finansierats med hjälp av EU.

Le Carré nämner vägarna, den stora ekologiska och botaniska upplevelseparken Eden Project och det renoverade art deco-badet Jubilee Pool i Penzance som exempel på vart EU-pengar har använts till i Cornwall

– Hela regionen behandlades som vore den utfattig , vilket den också var. Och arbetslösheten är fortfarande förfärlig, levnadsstandarden låg. Men fiskarna, den stora romantiska saken, var överväldigade av brexit. De trodde att bara vi blir av med ”de där jävlarna” så får vi havet för oss själva. Och bönderna var dödströtta på att fylla i blanketter och odla grödor de inte var vana vid. Och sedan är Cornwall extremt rebelliskt. Folk vände sig egentligen mot Westminster (regeringskvarteren i London). Det var vad de egentligen ville göra. De avreagerade sig på Europa i stället

”En fri agent” är en arg roman, men samtidigt så underhållande, så lätt i steget, och i viss mening ändå så förhoppningsfull, befolkad inte bara av gamla spioner utan också av unga idealister.

– Skriver man på rätt sätt styr boken sig själv. Jag gör aldrig något schema. Jag gör aldrig vad de säger till dig att du ska göra på skrivarskolorna, flödesscheman och så vidare. Man ska ha uppslaget formulerat, den grundläggande konflikten. Jag har ett budord: ”The cat sat on the mat”, är inte en historia. ”The cat sat on the dog's mat”, är början på en historia.

– Och så snart jag har en uppsättning gestalter tvingar sig historien på mig, som en naturlig konsekvens av möten, samtal, avsikter. Här var det Nat, Ed och flickorna, the kids. Jag ville få the kids att fungera. Och jag har så många barnbarn omkring mig nu att jag vet mer om den moderna världen än jag visste förut.

Badminton spelar en stor roll i ”En fri agent”. Varför?

– För att en av mina söner, Timothy spelade det. Och familjen spelade det här, nere i Porthcurno. Jag har försökt beskriva charmen med spelet. Det är en sådan underbar spänning när fjäderbollen är i luften. När man ser skickliga spelare liknar det schack. Positioneringarna. Besluten. Bollbanorna. Och badminton-nördar har berättat för mig att rent statistiskt, matematiskt, är det snabbare än squash och ändå ser det så avslappnat ut. Det är ett slags spel för spioner.

Till sist: Är det någon eller några av dina romaner som du har ett särskilt nära förhållande till?

– ”En perfekt spion”, naturligtvis. Min far hade dött när jag skrev den, och jag kände mig befriad. Jag var också övertygad om att det kalla kriget nu var över. Det var en sådan katharsis. ”Spionen som kom in från kylan” skrämmer mig fortfarande och jag tycker inte om att läsa den. Men jag har just skrivit en sex timmar lång tv-serie där ”Spionen som kom in från kylan” kopplas samman med ”Spionernas arv”. Vi får se vad det blir av det.

Det är inte avgjort att projektet blir av?

– Nej, manuset är ute för bedömning nu. Inte under mitt namn. Det är en stor hemlighet att det är jag som skrivit det. Jag begriper inte varför. Vilken idiot som helst som tog del av det skulle se att det är min stil, my handwriting.

Så går spionförfattaren ut i kylan för att bli fotograferad. När han kommer tillbaka blir det mer kaffe och fler kakor.

Först efteråt inser jag på att jag borde ha frågat honom om hur han tolkar att tennisen var Palmes racketsport och att jag kunde ha kompenserat honom för förlusten av artilleriet genom att framhålla att Olof Palme på 50-talet tjänstgjorde vid Försvarsstabens underrättelseavdelning och under en stor del av sitt politiska liv var påtagligt intresserad av verksamheter av det slaget. Det bekräftades inte minst av 70-talets IB-affär. Men det är ju en annan historia, även om den också har drag av en le Carré-roman.

