John Lundvik: Det känns stort att ha två låtar i finalen

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Egentligen kände de inte varandra men ”Bigger than us” förde dem samman. Först via mejl och så i februari på plats i London när Storbritanniens uttagning, ”Eurovision: You decide”, skulle avgöras.

– När jag, Laurell Barker, Anna-Klara Fohlin och Jonas Thander hade skrivit låten så hade vi ingen artist till den men blev omedelbart förälskade i Michael Rices sätt att sjunga, säger John Lundvik.

Läs mer: Christer Björkman: De ska vara nöjda även om de kommer sist

Michael Rice började sin karriär med att sjunga på gatorna i London. Men så, i mars förra året, vann han en tv-show kallad ”All together now” där en jury på 100 personer, ledd av Geri Halliwell från Spice Girls, utser vinnaren. Förutom äran fick Michael Rice drygt en halv miljon kronor som han till största delen satsade i sin mammas våffel- och glassbutik.

– Hon har satsat så mycket på mig och min musik att det här var ett sätt att visa vad hon betytt för mig. Och det blev hennes första riktiga jobb, säger Michael Rice.

Tack vare den här mannen har jag en verkligt bra låt och kommer att satsa allt i finalen

Nu snurrar hjulen snabbt för 21-årige Michael Rice från Hartlepool på Storbritanniens nordöstkust. Det som händer omkring honom just nu beskriver han som ett enda stort äventyr.

– Det senaste året har varit en vansinnig resa och jag hade egentligen tänkt mig en annan låt till ”You decide” men är så glad över att det blev den här. Tack vare den här mannen har jag en verkligt bra låt och kommer att satsa allt i finalen, säger Michael Rice och tittar på John Lundvik.

Quiz: Minns du Eurovisionvinnaren?

För Michael Rice behöver inte oroa sig över någon semifinal. Som en av ”de fem stora”, som står för en stor del av Europeiska radio- och tv-unionens budget, har Storbritannien en gjuten finalplats varje år.

Och det kan bli mer samarbeten mellan John Lundvik och Michael Rice också efter Eurovision:

– Jag skulle älska att göra någon mer låt med Michael. Men just nu har vi inte hunnit prata så mycket. Det skulle vara coolt, säger John Lundvik.

Läs mer: Hanna Fahl: John Lundvik tog sig till final – efter perfekt framförande

Och vad skulle målet vara med en sådan låt? Någon tävling?

– Jag sätter aldrig upp mål när jag skriver musik. Den ska hitta sin egen väg. Men det vore häftigt att göra en duett med Michael.

Läs mer:

Svensk doldis kan ställas mot John Lundvik i Eurovision

John Lundvik: Det har varit en glädjeorkan