John Lundvik klättrar en placering i Eurovision efter röstningsmiss

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

I lördagens Eurovisionfinal fick hundramiljontals tv-tittare se hur den svenske artisten John Lundvik fick sina vinstdrömmar krossade när de sista poängsiffrorna skulle redovisas. Svensken landade på en sjätteplats, direkt efter det norska bidraget som kom femma.

Nu får Lundvik en liten anledning att jubla. Den europeiska radio- och tv-unionen EBU meddelar i ett uttalande att slutresultatet som presenterades i direktsändningen var inkorrekt, på grund av ”den mänskliga faktorn”.

En konsekvens blir att den svenska melodin ”Too late for love” klättrar en placering och slutar femma. Norges bidrag ”Spirit in the sky” å andra sidan puttas ner till en sjätteplats.

Röstningsmissen verkar inte bekomma Tom Hugo Hermansen, en av medlemmarna i gruppen Keiino som framförde det norska bidraget.

– Eftersom jurysystemet tydligen är så pass opålitligt kan det vara så att de upptäcker att vi saknar några poäng och klättrar igen, säger han till norska Verdens Gang.

I lördags kom beskedet att den belarusiska juryn diskvalificerats, på grund av att de gick ut för tidigt med uppgifter om hur de röstat i tisdagens semifinal.

Diskvalificeringen ledde till att EBU vidtog åtgärder för att ersätta de belarusiska poängen. Någonstans i rösträkningen slog det dock slint, och resultatet har därför behövt revideras.

DN söker John Lundvik.