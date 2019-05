John Lundvik: Tänk om det blir två svenskar i final

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Uppdatering 190516 12.25: Texten har tillfogats en rättelse

När John Lundvik vann Melodifestivalen den 9 mars svävade en kvadratisk skärm med lampor likt ett rymdskepp över hans huvud. Men verkligheten på Expo Tel Avivs stora scen visade sig vara en helt annan och framträdandet har fått göras om på en rad punkter.

Lotta Furebäck och Zain Odestål som ansvarar för anpassningen av numret till den betydligt större scenen upptäckte snart att det inte fanns något att hänga upp den stora skärmen i:

– Vi var tvungna att hitta en annan lösning och fick bygga upp ett helt nytt ljus, och från det har vi skapat ett annat nummer än det publiken fick se i Sverige, säger Lotta Furebäck.

Lotta Furebäck och Zain Odestål. Foto: Privat.

Och teamet som har gjort ”Too late for love” från en Melodifestivalvinnare till något som ska kunna ta hem Eurovision Song Contest är minst sagt meriterad.

Läs mer: Tekniskt haveri under Lundviks repetition

Fredrik Jönsson, som har ljussatt alla låtar i Melodifestivalen sedan 2002 har sett till så att framträdandet blir betydligt ljusare, Robin Hofwander, som producerade bilderna från Melodifestivalen ansvarar för att bilderna blir så bra de tänkas kan, David Nordström, som gjorde Måns Zelmerlöws streckgubbar, har hand om den stora ljusväggen bakom de fem på scenen och Dennis Bröchner, som jobbat med After Dark, har finslipat kläderna.

Allt för att ge numret ännu mer energi och puls redan från start.

– Det är väldigt mycket nytt i numret och det är det som har krävts för att lyfta de sista procenten. Vi ger extra allt och har gett numret en kortare startsträcka. Nu har vi också en fenomenal ljusshow med både ljusgolv och rörliga ljusdörrar bakom oss som ger en enorm effekt och våra positioner är också lite annorlunda. Och The Mamas är inte längre bara en slutraket, säger John Lundvik.

Läs mer: Israels webbsändning av Eurovision hackades – visade explosioner

För nu stiger The Mamas fram i ljuset – Loulou Lamotte, Ashley Haynes, Paris Renita och Dinah Yonas Manna. Och nu glittrar det inte bara om deras röster utan också om deras kläder när de kommer in i numret tidigare än i den svenska finalen.

– Vi ville få kören att synas mer. Nu gör de det, det blir lite mer Eurovision och det ska kännas varmt och inbjudande, lite mera strålande, säger Zain Odestål som låg bakom Benjamin Ingrossos lysrör och Robin Bengtssons rullband.

Något sådant behövs inte när John Lundvik och The Mamas intar scenen:

– Den här låten känns väldigt äkta och John ska inte ha någon gimmick. Han kan bara stå och sjunga och le lite så blir det magiskt, säger Zain Odestål.

Och det är precis vad John Lundvik gör när han får höra Zain Odeståls kommentar:

– Wow! Bättre betyg än så kan man väl inte få. Jag står i en t-tröja och sjunger rakt uppochner, det är det jag gör. Inget krimskrams, säger han.

Och hur blir det att stå inför nästan 200 miljoner tittare?

– Jag tror inte att det kommer att kännas annorlunda än en Mellofinal. Man kan inte tänka på vad som finns där bakom kameran. Mitt jobb måste vara att göra det jag kan framför kameran. Men när vi sitter i greenroom efteråt och får poäng, då kommer det att vara ganska turbulent i både hjärta och själ och tankegång. För man vet aldrig vad som kommer att hända, säger John Lundvik.

John Lundvik får det att låta enkelt. Trots den enorma apparat som Eurovision är. För honom är det tre minuter av fullständigt fokus på scenen.

– Jag ska in och göra det jag kan tillsammans med The Mamas. Det är egentligen bara att sjunga låten och ha kul. Just det har blivit vår styrka och det som har gjort att vi faktiskt är här. Det man hör från folk är att ”ni ser så glada ut – och vi blir glada”. Det ska vi fortsätta med, då kan man inte tänka på alla som sitter och tittar.

Läs mer: Christer Björkman är med och startar American song contest

När finalen avgörs på lördag får John Lundvik, om han tar sig vidare i kväll, sällskap av en annan svensk, Victor Crone från Åkersberga som representerar Estland och som gick vidare från sin semifinal i tisdags.

– Det är jättekul att Victor är i final, han är en underbar kille och vi har umgåtts mycket här i Tel Aviv. Hans låt är en EDM-låt (elektronisk dansmusik) som är väldigt populärt i Europa just nu. Tänk om vi kan bli två svenskar i final.

Tiden efter vinsten i Melodifestivalen beskriver John Lundvik som en glädjeorkan och uppladdningen inför Tel Aviv har bland annat inneburit repetitioner inför Diggilooturnén i sommar. Där fick han träffa två tidigare vinnare av Melodifestivalen, Lasse Holm och Jessica Andersson.

– Det råd jag fick var att de inte kunde ge några råd. Och det tror jag är bra. I Melodifestivalen vann vi med tolvor från samtliga jurygrupper och dessutom Sveriges röst. Det ger mig trygghet.

Sedan har det varit repetitioner och åter repetitioner. Ibland på den stora scenen på Expo Tel Aviv men oftast på hotellets terrass. Och det har varit intensivt:

– Det här är veckor som jag tror att många människor inte hade klarat av. Man ska upp sju på morgonen och prata med folk fram till nio och sedan är det repetitioner, fester där man ska representera Sverige varje kväll där det är intervjuer, fotograferingar och tv-kanaler från hela Europa. Och man ska vara glad och på tå och vara sig själv.

– Och den sista dagen när du är som tröttast, då ska du vara på topp.

Med i Tel Aviv är John Lundviks sambo Jotta Martidou. Tillsammans har de två barn Naomi, 4, och Michael, 2.

Ni har inte gift er ännu och när jag pratar med din mamma så säger hon med glimten i ögat att hon har köpt knäskydd åt dig. Dags att använda dem?

– Ha ha! Ja, det är klart att det kommer, men vi har haft lite annat att tänka på.

Och har du lyckats övertyga din dotter, Naomi, att din låt är bäst ännu? Hon höll ju på Arvingarna under Melodifestivalen.

– Naomi är fortfarande fast vid Arvingarna. Men jag och Casper Janebrink gör ju Diggilooturnén ihop så vi hinner nog reda ut det där, säger John Lundvik och skrattar.

Rättelse: I en tidigare version av texten fanns en felaktig uppgift om tidigare finaler och svenskt deltagande