John Lundviks storkross i Melodifestivalen 2019

Han var storfavoriten till segern hela veckan fram till finalen. Etta på Spotify, lägst odds, favorit i publikundersökningen och hos schlagerexperterna. Och John Lundvik höll för trycket – det blev en riktig jordsskredsseger för gospelpoplåten ”Too late for love”.

Han fick samtliga jurygruppers 12-poängare, vilket aldrig tidigare hänt sedan den internationella juryn infördes 2010. John Lundvik fick dessutom de svenska tittarnas högsta poäng – 85, mot tittartvåan Bisharas 69. Totalt fick John Lundvik 181 poäng.

Det blev jämnt i resultatlistan – Bishara och Hanna Ferm & Liamoo hamnade på 107 poäng, och eftersom tittarrösterna då avgör var det Bishara som knep silvermedaljen.

Nu kommer John Lundvik att representera Sverige i Eurovision song contest i Tel Aviv, Israel, i maj. Där blir han också historisk – han kommer nämligen att tävla mot sig själv. John Lundvik har även vunnit Storbritanniens uttagning till Eurovision som låtskrivare. Han ligger bakom låten ”Bigger than us” tillsammans med Laurell Barker, Anna-Klara Folin och Jonas Thander, en låt som först var inskickad till den svenska Melodifestivalen. Där fick den inte vara med, men i Storbritannien vann låten, framförd av Michael Rice. Det blir första gången någonsin som en person är med i Eurovision som både låtskrivare och artist åt två olika bidrag.

Tidigare har John Lundvik sagt till DN att han ändå kommer att brinna mest för låten han själv framför:

– Att ha gett en låt till någon är jätteroligt, men man är ju ändå där för att vinna…

Den 14 och 16 maj är det dags för semifinaler i Eurovision song contest, och Sverige tävlar i den andra av dem. Finalen hålls den 18 maj.

Finalen av Melodifestivalen präglades annars av maffiga mellanakter. Programmet inleddes av fjolårets vinnare Benjamin Ingrosso tillsammans med tvåan Felix Sandman i ett intronummer samtidigt som artister och programledare gjorde entré. I finalen var hela programledarkvartetten på plats – Marika Carlsson, Kodjo Akolor, Eric Saade och Sarah Dawn Finer.

Det bjöds också på duett mellan två forna Eurovisionvinnare – Dana International som vann för Israel 1998 med ”Diva”, och Charlotte Perrelli som vann för Sverige året därpå med ”Take me to your heaven”. De två sjöng sina vinnarlåtar, och därefter nyskrivna låten ”Diva to diva” tillsammans.

Eurovision-fan-favoriten Lynda Woodruff gjorde också comeback. Hon är Sarah Dawn Finers komiska alter-ego, en brittisk virrig representant för European Broadcasting Union med särskild talang för att uttala artist- och ortsnamn fel.

Texten uppdateras.