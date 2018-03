John Olivers Mike Pence-satiriska barnbok slutsåld

Den amerikanska pratshowvärden John Oliver, känd från tv-programmet ”Last week tonight”, har skrivit en barnbok inspirerad av vicepresidenten Mike Pences familjs nya barnbok.

”Marlon Bundo’s A day in the life of the vice president” är skriven av vicepresidentens fyraåriga dotter och illustrerad av vicepresidentens fru Karen Pence, handlar kort och gott om familjens kanin Marlon Bundo, och ligger för närvarande trea på Amazons lista över mest sålda barnböcker.

På första plats ligger ”Last week tonight with John Oliver presents a day in the life of Marlon Bundo”, som släpptes en dag innan familjen Pences. Nu har boken sålt slut på Amazon, men en andra tryckning är på gång. E-versionen av boken ligger på andra plats.

I John Olivers pastisch på ”Marlon Bundo’s A day in the life of the vice president” blir familjen Pences kanin kär i en annan kaninkille. Skälet till att det är handlingen i boken är att vicepresident Mike Pence många gånger har kritiserats för sina hbtq-fientliga uttalanden och politik.

John Olivers bokinkomster går till hbtq-organisationen The Trevor Project och en organisation med syfte att stoppa aidsepidemin i USA, Aids United.