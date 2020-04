John Prine i DN-intervju 2018: ”För mig har det alltid varit enkelt att göra musik”

John Prine svarade i sitt hus i Nashville. Han alternerade mellan det och familjens lantliga stuga i Kinvara på Irland.

Den gröna ön hade han ett särskilt gott öga till efter att han träffat sin hustru och manager Fiona där.

Men också för dess så rika musikliv.

– Min musik är ju inte så väsensskild från den irländska traditionen och jag har alltid blivit väl mottagen där. Min bror – som lärde mig att spela gitarr – var dessutom ett stort fan av irländsk musik när folkmusikvågen slog igenom i USA på 1960-talet, säger han och tillägger att det, så här i efterhand, var en väldigt lycklig slump.

– Hade han satsat på klassisk musik så hade jag nog blivit... Stravinskij i stället. Men när jag började göra musik var det istället Bob Dylan och Hank Williams Sr som var viktigast för mig.

Prine debuterade 1971. Ett massivt genombrott. Det självbetitlade albumet hamnade senare på tidskriften Rolling Stones lista över de 500 bästa skivorna genom tiderna. Han spelade under sina fem decennier som sångare och musiker in ett trettiotal album. Utgivningstakten var snarlik genom decennierna. Han vågade inte lova, men trodde att han skulle få ihop åtminstone en skiva till efter ”The tree of forgiveness”.

Det tidiga genombrottet förändrade snabbt hans förhållande till skrivandet av musik och text.

– Före det var musiken en ren hobby för mig, ett sätt att komma undan världen. Nu är det mitt arbete. Å andra sidan kunde jag skriva en hel låt på en och samma gång förr. Det sker mera sällan nuförtiden.

– Men jag är ju också äldre nu och det är ju verkligen inte längre en hobbyverksamhet. Att ha musiken som hobby gjorde låtskrivandet lättare på ett sätt för då behövde man ju inte göra musik utan gjorde de av enbart lust.

Foto: Erik Pendzich/REX

Låten ”Caravan of fools” på hans sista studioalbum ”The tree of forgiveness” är inte svår att läsa som en kommentar till den rådande amerikanska presidenten verkningar i Vita huset.

Att texten skulle provocera den konservativa delen av countryvärlden bekymrade inte John Prine alls, tvärtom.

– Nej, nej, jag roas av att utmana de där superkonservativa rösterna, skrockade han. Och blir det dåligt stämning så avviker jag innan jag hamnar i trubbel, som The Lone Ranger.

– Jag har svårt att ta deras synsätt på allvar – och i Nashville finns det faktiskt också många liberaler. Alla låtskrivare där är inte så konservativa. Den gruppen av republikaner är ju framför allt lantbrukare som tror att de kommer få bättre villkor om de röstar på Donald Trump – vilket jag befarar är ett misstag.

Han lyfte under samtalet flera gånger fram sina yngre kollegor, särskilt Sverigefavoriten Jason Isbell, Margo Price och den oortodoxa Sturgill Simpson.

– De är min tre absoluta favoriter numera – och de tar ju inte heller åratal på sig för att skriva ett album, som jag.

Prine prisades genom åren av kollegor som Bob Dylan och några tusen till för sina medmänskligt varma sånger.

John Prine under Grammygalan 2008. Foto: Timothy A. Clary/AFP

Själv betraktade han sig som en uthållig hantverkare. En med goda anlag för jobbet.

– Det går ju att träna och förfina sitt skrivande, men för mig har det faktiskt alltid varit enkelt att göra musik. Jag har haft turen att ha lätt för att rimma till exempel och skapa verser, men det är inte lika lätt för mig att hitta textämnen och anslag.

– När det gäller melodierna så stiger de ofta liksom fram ur orden. Om man sakta läser en text högt så hör man snart också en melodi som passar för låten. När jag lyssnar på hur folk talar kan det också sätta igång idéer till melodier, poängterade han.

– När någon är arg så blir orden korta och skarpa och när ett par är lovey-dovey mot varandra så låter orden helt annorlunda och frammanar helt andra melodislingor.

Under intervjun betonade han flera gånger att han alltid litat på sina instinkter när han skriver.

– Men hur det där går till är inte lätt att förklara (skratt), det kan vara något som plötsligt dyker upp och intresserar mig. Jag rör på mig som en... ekorre mellan olika låtuppslag och idéer och det har funkat bra för mig.

På frågan vad han såg som sin största styrka svarade han snabbt empati.

– Att jag sympatiserar med människorna som jag sjunger om i mina låtar är nog min viktigaste tillgång som artist, funderade han högt.

– Det där finns på något sätt i mitt dna och hur jag blev uppfostrad.

Läs mer:

Nils Hansson: John Prine var låtskrivarnas låtskrivare

Musikern John Prine död i covid-19