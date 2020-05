John Turturro: ”Jag måste ha tappat en del av min hjärna”

John Turturro är bra på att spela kallsvettig, med ångestkrampande ansikte och stirrande ögon. Men när han talar i egen person verkar han bara lugn, varm och glad; som om han och jag just har mötts på en kollationering och står inför en lång, kreativ resa tillsammans.

I själva verket har vi tjugo minuter på telefon, varav jag slösar fem på att hantera min sedvanliga stjärnchock och intala mig att det är helt naturligt att sitta i sitt vardagsrum och tala med en av min generations mest ikoniska skådespelare. Jag blir fortfarande alltid lite förvånad över att skådespelare existerar i verkligheten.

”Nobody fucks with the Jesus” är en nästan lika citerad replik som Robert De Niros ”Talking to me?” från ”Taxi driver”.

Dessutom har jag just sett hans egenregisserade film ”The Jesus rolls” och blivit gravt förvirrad. Den presenteras med en formstark affisch av ett lila bowlingklot: en tydlig signal att detta är den efterlängtade spin-off-filmen till bröderna Coens ”The big Lebowski”, kultrullen där Turturro gjorde ett ännu mer kultförklarat litet nummer som den puertoricanska bowlarkungen Jesus Quintana i lila overall och hårnät. ”Nobody fucks with the Jesus” är en (nästan) lika citerad replik som Robert De Niros ”Talking to me?” från ”Taxi driver”.

John Turturro i ”The Jesus rolls” som släppts på vod. Foto: Alamy

Suget efter mer Jesus har i somliga kretsar alltså varit stort ända sedan 1998.

– Han är kult för att han är en Don Quijote, säger Turturro och skrattar igen. Helt inne i sin egen fiktion.

– Jesus föddes på en teaterscen för länge sedan, en märklig typ som jag skapade och som Joel och Ethan ville ha med i sin film. Rollen blev mindre än jag hade trott, men jag fick fria tyglar. Sedan dess har jag velat undersöka honom närmare i ett eget sammanhang.

Förvirringen börjar en bit in i ”The Jesus rolls” när det börjar stå klart att det inte kommer att bli mycket bowlande av. I stället landar man i en trogen nyinspelning av Bertrand Bliers skandalfilm ”Les valseuses” från 1974 (med den rörande svenska titeln ”Flörtkulorna”).

Hur i h-e gick det till???

Turturro skrattar stort och jag föreställer mig att överkäken går åt ett annat håll än underkäken och att han biter lite på sina hörntänder efteråt i det där skeva leendet som ibland är skitläskigt, ibland skräckslaget och ibland, i den utomordentliga serien ”The night of…”, till exempel, så fyllt av klok ömsinthet att man vill lägga sig och gråta vid advokatens eksemfnasiga, inplastade fötter.

– Ja, inte vet jag, svarar Turturro till slut. Jag måste ha tappat en del av min hjärna och hittat den på ett annat ställe.

Förlåt?

– Nej, men jag tror inte att våra tankar är följdenligt uppbyggda, med planerade avfarter och påfarter, allt är processer.

Den var en chock. De gjorde inte bara sådant man gör bakom stängda dörrar utan de gjorde det på det sätt man gör det bakom stängda dörrar.

Visst. Processer. Allt kreativt arbete är processer. Men jag har just sett Turturro, Bobby Cannavale och en hårfrisörska på glid (Audrey Tatou) ha gruppsex och stjäla bilar; jag har sett Susan Sarandon tala om kvinnoblödningens helande kraft och hört Jesus erbjuda sin vän sodomi som bot mot hans impotens, så jag vill nog ändå försöka förstå hur han hamnade på just den här av- eller möjligen påfarten.

– Jag har aldrig glömt ”Les valseuses” eller hur mycket debatt den orsakade. Jag såg den när den kom. Pauline Kael skrev upp den. Den var en chock. De gjorde inte bara sådant man gör bakom stängda dörrar utan de gjorde det på det sätt man gör det bakom stängda dörrar, säger han.

– Det handlar om oambitiösa men vitala människor som försöker leva i stunden. Och om hur svårt det är. Jag tog kontakt med Blier och undrade om det vore okej att jag gjorde en nyinspelning med betydligt äldre personer i huvudrollerna och det tyckte han var underbart.

Bild 1 av 2 Gerard Depardieu, Miou-Miou och Patrick Dewaere i ”Les valseuses” från 1974. Foto: Alamy Bild 2 av 2 ”Jesus rolls” Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo Bildspel

Roger Ebert beskrev den franska succéfilmen som den mest misogyna han kunde minnas och kallade regissören för sadist.

– Ja, det är ju inte min läggning. Jag ville undersöka allt det där som Blier sysslar med men genom ett annat temperament. De här manliga huvudkaraktärerna är intresserade av kvinnor men de är dåliga på det. De förstår inte, men vill förstå.

Det erotiska temat har Turturro ägnat sig åt förut som regissör i ”The faded gigolo”. Och i en gammal intervju efterlyser han ett tillägg till filmen ”Miller’s Crossing” (där hans chockerande spelstil slog ner som en blixt 1990): en sexscen mellan honom och Steve Buscemi. Dels hade man förstått undertexterna i filmen bättre, menar han, dels hade det blivit den mest rappkäftade sexscenen i filmhistorien.

Jag hade velat fråga mer om erotikspåret. Sex och nakenhet verkar på väg tillbaka till dukar och tv-rutor. Kanske har intellektualiseringen av sexualiteten nått ett slags slutpunkt och man måste in och böka i urmaterialet för att hitta sanningen? Eller kan det vara så illa att naken hud är subversiv igen? Men minuterna tickar i väg och vi har ännu inte pratat om hans senaste tv-roll i den mer markerat subversiva ”The plot against America”, där han spelar judisk medlöpare till Charles Lindberghs nazianstuckna ”America first”-parti.

John Turturro i HBO-serien ”The plot against America”. Foto: HBO

– Serien har träffat djupt och nog påverkat mångas tankar kring vad som händer omkring oss och vad som skulle kunna hända. Rabbi Bengelsdorf är igenkännbar, för vi ser människor som varit trakasserade och mött fördomar för sin bakgrund och nu dyker upp på motsatt sida i samtalet. Så jag tror att Bengelsdorf representerar personer i den nuvarande administrationen i USA.

Och när ska vi få se den efterlängtade fortsättningen på ”The night of…”?

– Jag vet inte. Jag längtar lika mycket jag. Jag står beredd.

John Turturro i filmen ”Barton Fink”. Foto: Nonstop TV