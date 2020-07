Johnny Depps ex-fru Amber Heard vittnade i uppmärksammad förtalsrättegång

Upprinnelsen till förtalsmålet som just nu pågår i London är en artikel från 2018 där The Sun beskriver Johnny Depp som ”hustrumisshandlare”. Detta efter att Depps ex-fru, skådespelerskan Amber Heard anklagat honom för misshandel och andra kränkningar under parets 15 månader långa äktenskap. Detta har lett till att Depp har dragit tidningens ägare News Group Newspapers, och tidningens ansvarige utgivare Dan Wootton, inför rätta. Depp nekar till anklagelserna.

The Sun vidhåller, via sina advokater, att publiceringen inte kan anses som förtal eftersom uppgifterna enligt tidningen är korrekta och bygger på ett digert material av bland annat vittnesmål, fotografier, medicinska bevis, Depps egna sms och ljudupptagningar.

I veckan fick Depp stöd av skådespelarna Winona Ryder och Vanessa Paradis, två av Depps tidigare partners, som dementerar att Depp är en person med våldsamma tendenser. Ryder och Paradis skulle ha vittnat till Depps fördel, via videolänk. Men deras medverkan i rättegången ställdes in och istället valde Depps juridiska team att släppa deras utsagor direkt till medierna, skriver BBC.

Johnny Depp och Amber Heard skilde sig 2017. Rättegången inleddes i London den 7 juli och förväntas avslutas nästa vecka.

