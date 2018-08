Johnny Depps nya film får premiären inställd

”City of lies” skulle ha haft amerikansk biopremiär den 7 september, men har nu dragits in utan att ett nytt premiärdatum tillkännagivits, rapporterar The Hollywood Reporter.

I filmen, som kretsar kring mordet på hiphopartisten Notorious B.I.G., spelar Johnny Depp en av huvudrollerna som den verklige kriminalpolisen Russell Poole. Under inspelningen fick Depp en stämningsansökan mot sig av en filmarbetare som anklagar stjärnan för misshandel.

Flera filmer med Johnny Depp på rollistan har den senaste tiden mötts av kritik och kampanjer som syftar till att bojkotta skådespelaren efter flera anklagelser om våldsamt beteende. Inte minst sedan exfrun Amber Heard i skilsmässopappren ansökte om besöksförbud med hänvisning till upprepad misshandel, något hon senare drog tillbaka efter en överenskommelse mellan makarna utanför rätten.

Men medan ”City of lies” för tillfället försvinner från biotablån ser Harry Potter-spinoffen ”Fantastic beasts: The crimes of Grindelwald”, med Depp i en av rollerna, ut att få premiär som beräknat den 16 november.

