”Jojo Rabbit” hjärtlöst underhållande

Komedi ”Jojo Rabbit” Manus och regi: Taika Waititi.

I rollerna: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Sam Rockwell med flera. Längd: 1 timme, 48 minuter (från 15 år). Språk: engelska. Visa mer

Tioåringen Jojo (Roman Griffin Davis) lever med sin eleganta mamma Rosie (Scarlett Johansson) i en stad i Tyskland. Andra världskriget går mot sitt slut. Jojo vill vara en riktig elitnazist. Adolf Hitler (spelad av regissören själv, Taika Waititi) är Jojos gladlynta låtsaskompis.

Fast i verkligheten måste mamma fortfarande knyta Jojos skosnören. Han har inte heller den riktiga killerinstinkten visar det sig när denna prövas på den blodtörstiga nazistiska ungdomsrörelsens helgläger. Skadeglada kamrater ger honom öknamnet Haren Jojo.

Vad ska Jojo göra när han upptäcker att hans egen mor gömt en judisk flicka (Thomasin McKenzie från ”Leave no trace”) på vinden?

”Jojo Rabbit” är underhållande och lätt att tycka om, fast med sitt vilda flängande mellan bisarra scener är det nästan som om filmen kommer bort i en kaskad av sketcher. Taika Waititi har tidigare jobbat med ”Flight of the Conchords” och andra tv-serier, och även om han också gjort långfilm känns det här som om han vill jäkta fram i tv-komedi-tempo. Det är en smaksak hur mycket man saknar filmkänslan.

Det är något av Wes Anderson-surrogat över ”Jojo Rabbit”, byggd på Christine Leunens bok ”Caging skies”. Filmen är befolkad av original i färgstarka kläder. Den är ofta rolig i sin skildring av det rosenrasande vansinnet i Nazityskland när undergången stod för dörren.

En Gestapoofficer (Stephen Merchant) blir tårögd av lycka inför Jojos hakkorsdekorerade pojkrum: ”Jag önskar alla pojkar var lika blint fanatiska som du!” På ungdomslägret får alla lära sig att på ropet ”Hakkors!” gå ner på knä och böja ben och armar till en svastika.

Rollsättningen är bra, och så absurd filmen än är, blir man lite förtjust i den knäppa familjebildningen; fantasi-Adolf, Jojo, hans mamma och Elsa på vinden.

Förtexterna är en pärla: en av Beatles inspelad tysk version av ”I want to hold your hand” har letats fram. På tyska blir det ”Komm, gib mir deine Hand”, ”Ge mig din hand”. Den spelas så att refrängen tajmas till bilder av folkmassor som höjer handen i heilande.

Som många filmer som karikerar nazister väcker ”Jojo Rabbit” blandade känslor. Är inte regin väldigt säker kan det komma stunder då man får intrycket att regissören vill bravera med sin nonchalanta hantering av grymheter.

Så även här. Då och då känns det som om Taika Waititi är beredd att offra varenda rollfigur, bildligen eller bokstavligen, för ett skämt. Det framstår som utslag av hjärtlöshet, vilket kanske inte är vad man vill se i en film som utspelar sig i Tyskland under nazisttiden.

Det ställs på sin spets mot slutet. Rollsättningen är bra, och så absurd filmen än är, blir man lite förtjust i den knäppa familjebildningen; fantasi-Adolf, Jojo, hans mamma och Elsa på vinden. Då något otvetydigt hemskt händer en av dem och Waititi fortsätter att låtsas som ingenting, framstår han som tondöv.

Inför komedier om nazister gäller mer än vanligt att lyssna till Lars von Triers råd till dem som såg hans tv-serie ”Riket”: ”Man får ta det goda...med det onda.”

Se mer. Tre andra filmer som driver med nazister: ”Att vara eller icke vara” (1942), ”Dr Strangelove eller Hur jag slutade ängslas och lärde mig att älska bomben” (1964), ”Iron sky” (2012).

Läs fler filmrecensioner i DN