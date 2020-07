Jonas Åkerlund gör film om The Beatles manager

Filmen har titeln ”Midas man”, efter myten om Kung Midas som förvandlade allt han vidrörde till guld. Epstein upptäckte The Beatles på en klubbspelning 1961 och var först att skriva kontrakt med dem. Han brukar även vara den som ges äran för att ha kommit på The Beatles ikoniska stil, med kostymer och pottfrisyrer.

Jonas Åkerlund har tidigare spelat in musikvideor till låtar av Paul McCartney, bland annat ”Lonely road”. 2014 vann han en Grammy för bästa konsertfilm, ”Live kisses”, som skildrar arbetet hur McCartneys album ”Kisses on the bottom” från 2012 blev till.

Läs mer: Beatleslåten ”Penny Lane” kopplas till slavhandlare