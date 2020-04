Jonas Eika skriver politiskt bortom alla slagord och paroller

Noveller Jonas Eika ”Efter solen” Övers. Henrik Petersen Modernista, 185 sidor Visa mer

En ung dataprogrammerare kallas av en bank hem från Málaga till Köpenhamn för att installera ett nytt styrprogram, men när han kommer fram finner han där bankens huvudkontor tidigare låg en härva av sönderbruten betong, bortslitna fasader och kringkastat metallskrot. En katastrof måste nyligen ha inträffat. Ett terrordåd? Han lyckas slut ta sig in i banken, genom en grottliknande ingång mellan några nedstörtade betongstycken, och där inne visar sig allt fungera precis som förut. Banktjänstemän sitter i sina, låt vara något tillknycklade och förvridna, kontorskuber och jobbar på som vanligt. Chefen frågar till och med varför han kommer så sent.

Samma dova, lätt absurda postapokalyptiska stämning präglar även de övriga fyra novellerna i Jonas Eikas med Nordiska rådets litteraturpris förra året mycket välförtjänt belönade bok ”Efter solen”. (Noga räknat är de fyra novellerna bara tre, men jag ska återkomma till det.) Berättelserna utspelar sig på olika platser i världen, med personkonstellationer och i sammanhang som är helt andra än de flesta läsare är vana vid att läsa om, men som beskrivs med en självklar och otvungen omedelbarhet, utan tillrättaläggande liknelser eller förklaringar.

Som i novellen ”Rachel, Nevada” som berättar om ett äkta par som i snabb följd förlorat sina båda döttrar, därefter sålt allt, köpt husbil och flyttat ut i öknen i Nevada. Medan hustrun deltar i väckelseliknande möten om utomjordiska varelsers besök på jorden nu och i historien, hittar mannen något slags sändare ute i öknen. Sändaren avger en dov, resonansrik signal som har en märklig dragningskraft på allt i dess närhet. Den drar åt sig växter, vatten. Öknens djur stryker sig mot den. Mannen tar några av de verktyg han har med sig i bilen och opererar in en bit av sändaren i sin egen luftstrupe för att själv kunna sända som den!

Detta har kallats science fiction av somliga kritiker, som därmed trott att de kommit till något slags insikt. Men litteratur får inte sin egenart bara för att man sätter en varuetikett på den. ”Rachel, Nevada” är en berättelse om sorg – ändlös, ofattbar, obeskrivbar sorg. I stället för att göra vad nästan all brukslitteratur numera gör, att med hafsiga klichéstreck iscensätta obestämda rumsinteriörer och möblera dem med människor som med gängse, igenkännbara psykologiska begrepp formulerar sig kring olika former av coping-hantering – gör Eika vad alla författare borde göra. Han skapar ett helt fiktivt rum, ett rum som är lika främmande för oss som varje annan människa är oss främmande, och tar oss med dit in.

I stället för att utifrån benämna den redan begreppsmärkta sorgen får han oss som läsare att vistas i den, uppleva det oerhörda avstånd till varje föremål och människa som sorgen skapar, en sorg det inte finns ord eller förståelse för, och ingen försoning heller. (Vad finns det för övrigt att försonas med när man förlorat allt?) Nevada är en öde och förtorkad plats. Man får se upp i himlen om man vill finna någon form av förlösning.

Den bästa novellen i samlingen är den som är uppdelad i två: ”Bad mexican dog”. Varför Eika har delat upp denna text som skulle ha kunnat stå för sig själv i två hälfter vet jag inte. Kanske för att den är längre än de andra, en kortroman nästan. Kanske för att knyta ihop alla texterna och få de enskilda livsödena som skildras att avteckna sig mot en tydligare existentiell fond: känslan av att befinna sig i en värld redan på väg mot eller mitt i sin egen undergång som präglar alla novellerna.

Handlingen utspelar sig i Cancún i Mexiko, vid en paradisisk strand dit turister av alla kön och skön kommer för njuta av solen och havet. Turisterna tas om hand av ett halvdussin ”boys” som delat in raderna med vita fällstolar i territorier (480 i 24 rader à 20) och kämpar om att få sälja sina tjänster, smörja in kroppar med sololja eller hämta kalla drycker. Också sexuella tjänster tillhandahålls, om det är vad som begärs.

I händerna på en sämre författare skulle detta ha blivit en praktfull indignationslitteratur. Men där orätten redan är en del av en etablerad världsordning –den pojkarna lever i och turisterna profiterar på – fokuserar Eika i stället på den gemenskap pojkarna upprättar sinsemellan, det liv som levs när poolerna täckts, glasstånden stängts och parasollerna fällts ihop och burits in över natten. Det är en gemenskap som bygger på vad de har som ingenting äger förutom sina kroppar: havet, solen, maneterna som driver in med vissa vindar, den nattliga kamratskapen och den sexuella utlevelsen som är andra sidan av deras i fullt dagsljus knivskarpa konkurrens om kunder.

Hos Eika är denna gemenskap så närgånget och övertygande beskriven att man ser varje anletsdrag och solsvedd fotsula tydligt framför sig. Det kommer därför närmast som en chock när perspektivet plötsligt kastas om och en ”igenkännbar” verklighet (vår verklighet) bryter in. Ett danskt par låter sig filmas av och med utvalda ”boys” där de sistnämnda intar olika positioner av förnedring och underkastelse.

Det börjar som något slags tidsfördriv. Efter många veckor i ett av världens mest hårdexploaterade turistområden kommer det ”naturligt” för turisterna att se de mexikanska pojkarna som tjänande andar, så naturligt rent av att de blir på riktigt bestörta när de ser de våldspornografiska videoklippen som de inte förstår hur de hamnat på deras datorskärmar. Trots att de faktiskt bara helt nyligen tackade ja till att vara med på filmerna och det inte på något vis går att förneka eller förklara bort att de är med på bild.

Naturligtvis går det en stark politisk medvetandeström genom berättelser som denna – Eika är en politiskt driven författare – men det är i så fall en politisk medvetenhet som arbetat sig förbi alla slagord och paroller. Hos Eika har världskatastrofen redan inträffat, eller den pågår oavbrutet, som ett skalv eller en giftkatastrof vars vidd och utsträckning ingen känner. Eikas fokus vilar hela tiden på den enskilda människan, han eller hon som överlever vad det än är som härjat i hennes liv och stängt alla vägar mot en dräglig framtid. Han eller hon som överlever inte för att revanschera sig eller för att få det bättre än alla andra (enligt något stelbent amerikanskt filmscenario) utan för att det är det enda som finns att göra. Överleva.

Det finns något upplyftande i detta. När mannen i ”Rachel, Nevada” opererar in en liten bit av sändaren i sin egen strupe och själv avger det ljud som sändaren ger ifrån sig söker sig allt i öknen, djuren, växterna, till honom, åtminstone för stund, så länge signalen varar.

Dem tillhör världen som på riktigt lever i den. Det är moralen. Det är mäktigt.

Intervju med Jonas Eika: ”Jag tror på skrivandet som en form av magi”.

Läs fler litteraturrecensioner av Steve Sem-Sandberg.