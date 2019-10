Jonas Gardell skriver noveller i chattform

”Personlig assistent” är en konversation mellan assistenten Henke och skådespelaren Lollo, som ställer enorma krav på den förstnämnde.

”Det är en rolig, rapp och realistisk serie noveller där man också sätter skrattet i halsen”, säger Johanna Thydell, innehållsansvarig på Storytel, i ett pressmeddelande.

Jonas Gardell är just nu aktuell med sin show ”Queen of f-cking everything” samt manus till filmen ”En komikers uppväxt”, baserad på hans roman med samma namn. Novellserien ”Personlig assistent” har premiär på Stories by Storytel den 14 oktober.