Jonas Gren: Jag blir förtvivlad av Kerstin Ekmans missmod

”Men det är för sent att göra något åt klimatförändringen. Det är för sent att predika evangeliet”.

Kerstin Ekman hade aldrig blivit indragen i min artikel om klimatdeterministerna om inte ovanstående citat kunde tillskrivas henne (DN 11/9).

Få författare har gjort mer för att få oss att verkligen se denna himlakropps magnifika gytter av liv. Men hur mycket jag än uppskattar Kerstin Ekmans skrivkonst, kan jag inte låta bli att häpna inför varje påstående om att det är ”för sent” att göra något åt den globala uppvärmningen.

Vad menar Kerstin Ekman med att predika evangeliet? Innefattar det dagens massiva, globala revolt bland unga? Att slåss för en beboelig framtid? Att läxa upp världsledarna som i årtionden gömt sina huvuden i en makalös, unison strutsparad? Ska jag säga till min 2,5-åriga dotter, som en dag kanske blir klimataktivist, att hon lika gärna kan lägga ner stridsyxan?

Kanske är det att slå in en öppen dörr, men ”för sent” – om vi ska ta klimatforskningens scenarier på allvar – innebär att utsläppen tillåts öka och jorden i slutet av detta sekel blir tre till fyra, kanske fem, grader varmare. Hela nationer ligger under vatten, stora områden har förvandlats till öken. Planeten liknar inget vi känner igen. En privilegierad minoritet framhärdar någorlunda bekvämt medan resten av världen går under eller kämpar vid utplåningens rand. Varken guckuskor eller hav av knärot kommer att hjälpa oss i ett sådant scenario.

Jag blir uppriktigt förtvivlad av det missmod som formuleringen ”det är för sent att predika evangeliet” bär med sig. Kanske har jag missförstått Kerstin Ekman. Kanske är hon felciterad. Min poäng är att när tongivande röster inom västerländsk intelligentia använder sin offentlighet till att förringa klimatkampen, vill jag använda min röst till att slå ett slag för den.

Angående medelklassigheten: jag menar globalt. Hittills har ingen – vad jag märkt – utropat från det drunkande Maldiverna, det söndertorkade Afrikas horn eller brinnande Amazonas att det är för sent att avskaffa fossilsamhället. Eller jo, åsikten att klimatfrågan är lönlös att hantera förekommer i offentligheten, men då från män som Brasiliens president Bolsonaro.

Jag tvivlar också på vår skärmfixerade dopamincivilisations förmåga att hantera sitt fossilberoende. Kan också känna att det verkar kört. Men den känslan utgör inte grunden för ett humanistiskt argument.

Vi vet att varje ton växthusgaser som släpps ut riskerar att förstöra människors liv. Vi vet att varje ton av dito gaser som inte släpps ut, ökar potentialen för att det går bättre. Klimatfrågan är inte binär.

Vi kan inte vänta på en annan civilisation att föra kampen i. Det är denna vi har; våra ord och gärningar. Evangeliet är vi.

Jonas Gren är poet

