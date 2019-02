Vinnare och nominerade under Manifestgalan 2019

Synt

Vinnare: Roya

Nominerade:

Ionnalee

Johan Baeckström

Red Mecca

Jazz

Vinnare: Lisa Ullén

Nominerade:

Adam Forkelid, Georg Riedel & Jon Fält

Bobo Stenson Trio

Malin Wättring 4 & Bohuslän Big Band

Dans

Vinnare: Shakarchi & Stranéus

Nominerade:

DJ Lily

Jor-El/Joel Alter

The Field

Dansband

Vinnare: Blender

Nominerade:

Casanovas

Martinez

Streaplers

Rock

Vinnare: Det jordiska

Nominerade:

Co sonn

Les big byrd

Riot grrrl sessions

Folk

Vinnare: Emma Ahlberg Ek

Nominerade:

Ahlberg, Ek & Roswall

Per Gudmundson & Bengan Janson

Groupa

Punk

Vinnare: Twin Pigs

Nominerade:

Oldfashioned Ideas

Sir reg

Śmierć

Hårdrock

Vinnare: Craft

Nominerade:

Abramis Brama

Bitch Hawk

Louise Lemón

Hiphop

Vinnare: Cherri

Nominerade:

Parham

Ozzy

Aden & Asme

Barn

Vinnare: Oddjob

Nominerade:

Nils Berg och Kalle Carmback

Rimstad Rockerz

Sofia Sandén & Maria Jonsson

Live

Vinnare: Jonas Lundqvist

Nominerade:

ShitKid

Hanna Järver

Anna von Hausswolff

Pop

Vinnare: Jonas Lundqvist

Nominerade:

Echo Ladies

Hanna Järver

Jenny Wilson

Musikvideo

Vinnare: Jenny Wilson – Rapin (regi: Gustaf Holtenäs)

Nominerade:

Les Big Byrd – A Little More Numb (regi: Joakim Åhlund)

ShitKid – Oh Me I’m Never. (regi: Linda Hedström)

Simon G – Jag längtar tills du blir ful (regi: Jesper Ei Karsson)

Vanligt Folk – TKO (regi: Vanligt Folk)

Experimentellt

Vinnare: Maria w Horn

Nominerade:

Martin le artiste

ReBell

Vanligt Folk – Hambo

Rytm

Vinnare: General Knas

Nominerade:

Essa Cham

Miriam Aïda

Räfven

Singer/songwriter

Vinnare: Sarah Klang

Nominerade:

Arvid Nero

Christian Kjellvander

Sea Lion

SKAP:s och Manifests pris till årets kompositör

Vinnare: Nina Kinert

Nominerade:

Pontus Torstensson, Timo Lundgren, Petrus Fredenstad

Martin Elisson & Adam Bolméus

Sibille Attar

SKAP:s och Manifests pris till årets textförfattare

Vinnare: Kajsa Grytt

Nominerade:

Rasmus Arvidsson (Avantgardet)

Daniel Boyacioglu

Paulina Palmgren

Visa

Vinnare: Jonathan Hilli – ”Jordsånger”

Nominerade:

Bernt Törnblom – ”Jag blir glad”

Boulevarder av glas – ”Sista dansen”

Collan Staiger – ”Tårar”

Nykomling

Vinnare: Haerdsmaelta

Nominerade:

The Overthrone

Sun & The Rain Men

Kårp

Årets indie

Emma Knyckare för Statement festival (inga nominerade till detta pris)