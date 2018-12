Den grönblå majoriteten i Stockholms stadshus presenterade i mitten av november sin budget för 2019. Den innehöll ett avdrag på två miljoner kronor inom budgetposten offentlig konst.

Enligt oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) kommer sänkningen sannolikt att innebära minskade ekonomiska resurser till muralmålningar – en satsning de rödgrönrosa iscensatte under förra mandatperioden. Investeringens mest uppmärksammade verk var de brasilianska gatukonstnärerna Os Gemeos målning av en husfasad vid Mosebacke torg på Södermalm och Linnea Rygaards 150 kvadratmeter stora väggmålning i Rågsved.

– Vi tillsatte årligen två miljoner kronor som i huvudsak gick till muralkonst, säger Emilia Bjuggren. Målningarna älskas av väldigt många människor samtidigt som de bidrar till att skapa en levande stadsbild. Man ska också minnas: Innan vår satsning var det nolltolerans mot graffiti och muralmålningar i Stockholm. Vi upplever en stor risk i att förbudet nu är tillbaka.

Foto: Lisa MAttisson

Enligt kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) anser den grönblå koalitionen att gatukonst är en ”viktig del av närmiljön”. Han hävdar att majoritetens budgetsänkning i stället innebär att de nu kan koncentrera sig på att uppfylla enprocentsregeln – bestämmelsen som anger att en procent av offentliga byggkostnader ska öronmärkas för konst.

– Genom enprocentsregeln investeras årligen 15 till 25 miljoner kronor på konst. Det motsvarar bara 0.2 till 0.3 procent av byggbudgeten. Vi vill nå upp till hela procenten, vilket skulle ge betydligt mer än de två miljoner vi nu diskuterar, säger han och fortsätter:

– Den förra majoriteten satsade på muralmålningar. Den politiska styrningen drar vi nu tillbaka, och satsar i stället på att till fullo verkställa enprocentsregeln. Sedan får myndigheten som ansvarar för den posten fördela resurserna.

Hur ska ni uppnå det målet?

– Inom kommunen arbetas det ofta i stuprör. Därför jobbar vi nu med att ta fram en kulturstrategisk plan med fokus på hur kulturförvaltningen, Exploateringskontoret och de andra inblandade verksamheterna kan samarbeta mot det här målet. Sedan vill vi få in konsten tidigare i stadsbyggnadsprocesser. Förut har det varit så att kulturfrågan kommer in lite sent, att man liksom ”kryddar” med lite konst på slutet. I stället vill vi att man planerar in konsten som en självkar del av byggprojektet.

Oppositionen tolkar budgetsänkningen som ett tecken i riktning mot det förbud som tidigare fanns mot gatukonst. Är nolltoleransen tillbaka?

– Vi är som sagt väldigt positiva till gatukonst, och vi har sagt att de kommunala graffitiväggar som står uppe kommer att få finnas kvar. Vi ökar även klottersanering kopplat till de väggarna, för att säkerställa att det ser städat och fint ut. Väggarna får finnas kvar, men klotter och förstörelse har vi däremot nolltolerans mot.