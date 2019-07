Jonas Thente: ”The walls” mörker blir allt lättare att känna igen

De röd-svart-vita hammarna på marsch är en bekant bild ur rockhistorien. Satirtecknaren Gerald Scarfe illustrerade Roger Waters universella symbol för förtryckets krafter, som sångaren och Pink Floyds frontman förklarade i en radiointervju ett par år efter ”The wall”.

I år är det är fyrtio år sedan Pink Floyd släppte dubbelalbumet ”The wall”. Det är inte den enda anledningen till att återknyta bekantskapen med Roger Waters delvis självbiografiska psykodrama. Albumets beckmörka skildring av den moderna fascismens framväxt i individ och samhälle är kusligt profetisk.

På den tiden, 1979, var det brittiska National Front som härjade på gatorna och skanderade slagord. Samtidigt inledde Margaret Thatcher den regeringstid som ytterligare delade Storbritannien i en svinrik och privilegierad, och en utblottad och desperat klass.

”The wall” har utsetts till tidernas bästa konceptalbum. Illustration: Gerald Scarfe/Columbia records

I dag associerar vi till nya omständigheter. Storbritanniens extremer – rävjägarna och landsbygdens utanförskaper – har enats under nationalismens Brexitfanor och den som på något sätt avviker från de förment brittiska urbilderna gör bäst i att hålla sig undan.

”The walls” svartaste parti infaller i en svit mot slutet, när förvandlingen från plågad rockstjärna till fetischerad politisk führer blir fullkomnad. Låtsviten ”The show must go on”, ”In the flesh”, ”Run like hell” och ”Waiting for the worms” är en skakande upplevelse. Om man lyssnar noga kan man höra hur massan skanderar Pink-Floyd, Pink-Floyd i ena örat och Ham-mer, Ham-mer, i det andra. Rockkonserten förvandlas till den sortens upphetsade politiska massmöten vi är vana att se i Trumps USA och Brexits Storbritannien.

I ”Waiting for the worms” frågar en smeksam röst om vi inte vill se ”Britannia rule again” och om vi inte borde ”skicka hem våra färgade kusiner”. De pockande tonerna avbryts av en hotfullt taktfast marsch, talkörer och en megafon som vrålar om att ta på sig svartskjortorna, slå in dörrarna och tända ugnarna – rada upp ”the queens and the coons and the reds and the jews”.

Bob Geldof spelade Pink i Alan Parkers filmatisering av ”The wall” 1982. Foto: Everett Collection/TT

Regissören Alan Parker, som filmatiserade ”The wall” 1982, har berättat om inspelningen av scenerna till det här partiet. Man hade hyrt in 380 riktiga skinheads som statister och de klarade inte riktigt av att skilja mellan fiktion och verklighet. Riktigt illa blev det när de frekventerade en pub, iklädda filmens nazilika hammaruniformer.

I väntan på maskarna, var det. Fyrtio år senare tyder mycket på att denna väntan dessvärre kan vara över nu. I ”The wall” avbryter Pink psykosen med ett bestämt STOPP!! och en personlig, inre rättegång tar vid. Det är nog för mycket att hoppas på när det gäller figurer som Donald och Boris.