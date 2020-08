Jonathan Milläng: Så kan coronapandemin tvinga kapitalismen till större långsiktighet

År 2020 var året då de flesta världsledarna och beslutsfattarna blev eniga om om att vi måste driva igenom en radikal omställning för att stoppa den globala uppvärmningen och påbörja uppbyggnaden av ett fossilfritt energisystem. Jämfört med att ta oss till månen framstod detta som en näst intill omöjlig uppgift. Det stoppade inte politiker, kapitalägare och näringslivschefer från att kraftsamla i såväl Davos som Bryssel och New York i början av det nya årtiondet. 20-talet utnämndes till the decade of action och i Davos i januari utropade man klimatförändringarna och dess risker som högsta prioritet för både näringslivet och politiken.

Bara sex månader senare står vi inför ännu en månlandning: att stoppa en global pandemi. Lyckligtvis verkar våra institutioner stå pall inför denna kris. Företag som tidigare producerat bilar ställer om sina verksamheter för att tillverka respiratorer, länder samarbetar och försöker hålla god diplomatisk ton trots brutna försörjningskedjor (med undantag för Kina och USA) och politiker över hela världen röjer undan byråkratiska hinder för att påskynda mobiliseringen inför den hälsokris som förhoppningsvis nått sin kulmen, i alla fall här i Europa.

Att vi agerar nu är bra. Men frågan många ställer sig är varför vårt politisk-ekonomiska system inte verkar förmöget att inkorporera risker som ligger längre bort än en valcykel eller en årsredovisning. Både klimatkrisen och risken för en global pandemi är sannolika händelser som forskare har varnat oss för i åratal, men som vi uppenbarligen inte lyckats hantera.

För att förstå varför vi inte lyckats ändra kurs tidigare, hjälper det att titta på tidigare stora systemskiften. I ”Carbon democracy” förklarar Columbia-professorn Timothy Mitchell hur vi över århundraden har förflyttat oss från ett energisystem till ett annat: från medeltidens breda spann av förnybara, men knappa energikällor som vattenkvarnar och vedugnar till industrialismens kol och slutligen den nutida senmoderna kapitalismens olja. Det är lätt att glömma att det oljebaserade energisystem vi lever i dag endast existerat i drygt sjuttio år.

Det är lätt att glömma att det oljebaserade energisystem vi lever i dag endast existerat i drygt sjuttio år

Sen dess har vi utvecklat både levnadssätt och levnadsstandarder – hur vi reser, äter, konsumerar – som är beroende av stora mängder olja och stora mängder kontakter över nationsgränser. Men dessa levnadssätt har också lett till vad Mitchell kallar en ”tvillingkris”. För det första håller oljereserverna på att ta slut (enligt vissa kalkyler så tidigt som 2050), för det andra har detta beteende – att ta fossila bränslen ur marken och tillsätta koldioxid till atmosfären – höjt medeltemperaturen på planeten.

Detta beteende har vi nu praktiserat i snart två sekel och vi är alla överens om att vi måste sluta. Varför är det så svårt?

Det som är gemensamt för de tidigare transformationerna var att de inte drevs av någon som helst politisk rörelse. Det var ingen som, likt förra årets Fridays for future-demonstranter, var ute på gatorna och marscherade för att vi skulle byta från vedugnar till kolkraftverk, eller från kolkraftverk till oljeledningar. Det skedde helt enkelt tack vare tidsspecifika materiella och geopolitiska förhållanden. Kol var billigare och hade högre energipotential än ved, olja var enklare att transportera och mindre beroende av strejkande arbetare än kol, och så vidare. Det låg helt enkelt i länders och företags materiella och politiska intressen att göra skiftet i övergången från bondesamhällen (ved) till industrialisering (kol) och från industrialisering till senmodern informationskapitalism (olja).

En global pandemi ändrar återigen spelplanen. Länder stänger sina gränser, drar ner på industriell produktion och stoppar flygen. Inte för att unga ber om det, utan för att de måste. Vart denna nya spelplan för oss är omöjligt att förutse, men om det är så att vi befinner oss mitt i ett systemskifte hjälper det att titta närmare på det system vi befann oss i innan ”social distansering” blev ett allmänt begrepp.

När det gäller vår nutida senmoderna och oljebaserade kapitalism har ekonomer och historiker varit relativt eniga om problembeskrivningen. Vi har trätt in i en ny typ av kapitalism under de senaste femtio åren – till skillnad från den som dominerade under hundra år från 1870 till 1970 – där vi fortsätter ha ekonomisk tillväxt, men där de traditionella ingångsvärdena och resultaten av tillväxt, produktivitet och högre löner har stagnerat i välutvecklade industriella länder, något som aldrig tidigare skett i modern tid.

Det som har tillåtit oss denna dekadens är en ekonomi inom vilken materialresurser och energi, tack vare olja, har varit nästintill gratis

En teori, som till och med fått stöd från en av den senmoderna kapitalismens stora vinnare, Dominic Barton på konsultföretaget McKinsey, är att vår nuvarande tillväxt till stor del drivs av förmågan att snabbt få företagsvärderingar, aktievinster och aktieutdelningar att svälla, snarare än förmågan att bygga långsiktigt hållbara företag och innovationer som genererar reell ekonomisk vinst och samhällsnytta. Idén här är att vi sedan 1970-talet har lyckats ersätta den reella ekonomin, fokuserad på riktiga uppfinningar (tänk mikrochip, antibiotika och förbränningsmotorn), till en spekulativ och digital sådan där ögonen är fastklistrade vid siffror som vinst per aktie, kapitalrundor, användartillväxt och datavolymer, snarare än uppfinningen i sig och dess förmåga att skapa faktiskt materiellt välstånd.

Det som har tillåtit oss denna dekadens är en ekonomi inom vilken materialresurser och energi, tack vare olja, har varit nästintill gratis. När massproduktion, hälsa och en hög levnadsstandard är så billig att upprätthålla som den har varit sedan 1960-talet, blir det svårt att finna incitamenten som ska driva uppfinnaren och investeraren att utveckla och implementera de innovationer som redan nu kunde tagit oss ur klimatkrisen och skyddat oss från en global pandemi, om de påbörjats och prioriterats redan 1970. I stället la vi vår dyrbara tid på att uppfinna så pass livsviktiga verktyg som sociala nätverk, e-handelsplattformar, strömningstjänster och algoritmisk aktiehandel.

Precis som för andra välutvecklade länder har även ryggraden i Sveriges tillväxt de senaste tre decennierna inte korrelerat med ökad produktivitet och stigande löner, utan snarare med två nya siffror som den senmoderna kapitalismen blivit alltmer beroende av: aktiepriser och fastighetsvärderingar.

Dessa två variabler har följts slaviskt under 2000-talet av såväl journalister som investerare i ett försök att utröna om den generella ekonomin ”mår bra” eller inte. De följdes också slaviskt av Stefan Ingves och Riksbanken innan den nuvarande krisen slog till. Titta bara på deras räntepolicy de senaste åren. Först i december, efter hela fem års minusränta, höjdes reporäntan (räntan som marknadsbanker kan låna eller placera till i Riksbanken) till noll. Detta för att en positiv ränta med största säkerhet skulle ha raserat den fastighetsmarknad som Sverige blivit allt mer beroende av för att säkra både den privata och offentliga tillväxten. Nu riskerar bostadsmarknaden att krascha ändå, men till skillnad från bostadskrisen på 1990-talet har Ingves begränsade möjligheter att mildra en sådan nedgång eftersom styrräntan nu ligger i botten. Precis som för VD:ar och mellanchefer hos noterade bolag, har det nu blivit centralbankers och politikers uppgift att prioritera kortsiktig aktie- och fastighetsspekulation framför långsiktiga satsningar på allmännyttor som infrastruktur, medicinsk teknik och riktiga samhällsinnovationer.

Om coronakrisen har en ljusglimt så är det att den just ändrat den materiella och geopolitiska kontexten som länder och företag behöver förhålla sig till

Tyvärr får vi lida av konsekvenserna i dag. Men om coronakrisen har en ljusglimt så är det att den just ändrat den materiella och geopolitiska kontexten som länder och företag behöver förhålla sig till, och kanske tvingar den oss alla att lyfta blicken en stund. Bränder i Australien, massutrotning och globala pandemier är verkliga ting som sker i den fysiska världen och de kan inte bemötas genom att stirra sig blind på aktie- eller fastighetsmarknadens varenda ryckning.

För att skydda oss mot framtida risker bör vi premiera långsiktigt värdeskapande över kortsiktiga vinster och artificiellt skapad hög tillväxt. Ett sätt att göra detta på är att lagstadga riskrapportering för företag i likhet med hur man rapporterar finansiella resultat. Ett annat är att skatta kortsiktiga vinstresultat mycket högre än långsiktiga sådana, i alla fall när det gäller storbolag. På det sättet lyckas vi prissätta risker och variabler som är alltför långt borta och alltför osäkra för att nu kunna inkluderas i ett företags kvartalsrapport eller femåriga affärsplan. Den ekonomiska tidshorisonten blir därmed mycket längre än den nuvarande, och skapar incitamenten för företagen att investera i de innovationer och delar av verksamheten som ligger i linje med de reella risker (och möjligheter) vi har framför oss och nu upplever. Oljebolagen skulle vara speciellt exponerade. De vacklar redan, men under ett sådant upplägg skulle pengar för framtida projektering bli ännu dyrare än de är i dag och en gradvis nedmontering oundviklig. Vilken klok investerare vill satsa på olja när aktieutdelningen eller försäljningsvinsten realiseras först om 15 år?

Kanske ställer de om i stället. Låt oss hoppas det. Det kan inte vara svårare än att lämna vedugnarna och vattenkvarnarna bakom sig.