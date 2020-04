Jonna Bornemark: Plötsligt blir det kristallklart vad som är viktigt i sjukvården

Corona-krisen kastar om allt, situationen är ny, kunskapen bristfällig och allt vibrerar. När vi inte vet hamnar experterna i fokus, det är till dem vi vänder oss. Men vad är det då dessa experter kan, varför ska vi lyssna till dem?

Experter har förstås tillgång till den samlade kunskapen på området, men det är faktiskt inte bara därför de är experter, utan också för att de vet var fakta tar slut. De vet vad det är vi inte vet. De har förhoppningsvis också en central sak till, nämligen omdöme. Det är till det vi sätter vår tillit.

Omdöme bygger nämligen på de samlade kunskaperna och dess gränser, och på en förmåga till helhetssyn. Det är en förmåga att utifrån tidigare erfarenheter relatera till en situation som är unik, som inte hänt förut på precis det här sättet.

Omdömet kan inte manualiseras. I så fall behövde vi inga experter.

Men det är inte bara den vetenskapliga experten som behöver ha omdöme i kritiska situationer. Det gäller lika mycket alla som arbetar inom vården. Det visar sig att vi inte kan lita på någon artificiell intelligens. AI:n kan ge oss information och material, men den kan inte ta de viktiga besluten. För det krävs ett omdöme och det är just vad AI:n inte har. AI utgår från de premisser vi stoppat in i dem, och på tidigare fakta. Trots dess enorma kapacitet kan vi aldrig stoppa in allt, världen är helt enkelt ännu större.

När spelreglerna ändras, hänger inte AI:n med. Vi upptäcker att när det gäller kan vi inte lägga våra liv i datorns händer, vi behöver händer av kött och blod.

Och som vi nu hyllar dessa händer av kött och blod inom sjukvården. Hyllningskören ljuder allt starkare. De som arbetar inom vården får höra att de har livsviktiga och samhällsbärande yrken, att de är samhällets grundstomme. Hade vi verkligen glömt bort det? I krisen blir de våra hjältar och de visar en uppfinningsrikedom och omdömeskraft som aldrig förr.

Det är lite ironiskt att just det här professionella omdömet och kreativiteten inom sjukvården har varit under attack under 2000-talet. Många gånger har det varit viktigare att dokumentera att man har gjort något, än att utföra det. Och det har varit viktigare att i förpappringens namn följa manualen än att agera rätt i situationen. Har något gått fel, och manualen visat sig otillräcklig, har det viktigaste varit att skriva om manualen. Inte att odla personalens omdöme. Resultatet har varit att administrationen växt explosionsartat när vården blivit en marknad.

Och personalen har inte mått bra av att inte få fokusera på kärnverksamheten.

Så kommer en kris och pappersvärlden faller. Vad som är viktigt träder plötsligt fram och blir kristallklart. Jag hör vittnesmålen inifrån vården. Mitt i växande stress och stark press finns en nymornad arbetsglädje. Det är ju det här vi är till för!

När administrationen inte längre tillåts äta upp all tid får läkare vara läkare, sjuksköterskor sjuksköterskor och undersköterskor undersköterskor. Det blir tydligt vilka manualer och riktlinjer som verkligen behövs och vilka som mest är i vägen för agerande och omdöme. Beslutsvägarna blir kortare och handlingskraft prioriteras. Problem behöver lösas och administrativ personal börjar bygga skyddsvisir med hjälp av OH-blad och resårband, i stället för att öka flödet av excelfiler.

Frågan är vad som händer när krisen är över? Vården hade djupa problem även innan corona. Vi måste fundera över vad som måste förbli viktigt efter krisen, vilka nyvunna erfarenheter vi kan använda oss av. Kan vi behålla fokus på kärnverksamheten i stället för på administrativa uppgifter och marknadifiering?

I en sådan utvärdering finns det experter, nämligen de vi lite slarvigt kallar vårdpersonal. De har sakkunskap liksom förmåga till helhetssyn på sin egen verksamhet och en situationskänslighet inför varje patient. Låt oss hoppas att vi hittar sätt att använda deras omdöme även i framtiden.

