Jordi Savall hittar en rent oemotståndlig pastoral lyster

Klassiskt Georg Friedrich Händel ”Messiah” Jordi Savall m fl (Alia Vox/Naxos) Visa mer

Det som överraskade mig mest vid uruppförandet 2010 av Sven-David Sandströms ”Messiah”, under ledning av Herbert Blomstedt, var den amerikanskt färgade tonen i de pastorala avsnitten. Inte minst i den sanslöst vackra duetten ”He shall feed his flock” för sopran och alt.

Just det numret kommer till mig när jag nu hör Händels motsvarande herdetoner i Jordi Savalls inspelning, med sin mjukt svängiga katalanska kör och orkester och den underskönt klingande sopranen Rachel Redmond. Ja, den pastorala lystern är rent oemotståndlig hos denna genuint musikantiska ensemble.

Till de dramatiska höjder som Gary Graden nådde 2017, med St Jacobs Kammarkör, Rebaroque och Kerstin Avemo i sopranstämman på etiketten Proprius, har dock Savall en bit kvar.

Bästa spår: ”He shall feed his flock”

Läs fler musikrecensioner av Martin Nyström, till exempel om den typiska svenska körklangen hos Svenska Kammarkören och Sofia Vokalensemble.